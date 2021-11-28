Ценители с криптой: топ-10 российских художников с дорогими NFT

Миллион долларов за восемь тысяч мультяшных белух — едва ли фантастическая новость в мире, где набирает популярность NFT. Продавать токены намерены и известные отечественные исполнители: 25 ноября о таких планах объявили музыкальные группы «Руки вверх» и Little Big. Российские художники подхватили волну еще в марте, когда грянул бум невзаимозаменяемого токена. Покрас Лампас, например, выручил $55 тыс. за NFT-утку. Как выглядит топ-10 отечественных художников, продающих NFT, и далеко им по заработкам до школьницы, которая вместе с братом заработала состояние на картинках с китами, читайте в материале «Известий».

Объясняем на самом дорогом

У вас есть доллар, у меня есть доллар — мы ими поменяемся, и ничего не изменится, объясняет школьник в просветительском шоу об NFT. «У вас есть собака? И у меня есть собака. Уверен, вы любите свою собаку. И я люблю свою собаку. Но равноценны ли они?» — продолжает он и предлагает взрослой собеседнице представить, что они поменялись питомцами: обоих это, очевидно, расстроит. Так мальчик объясняет суть NFT (Non-fungible token) — невзаимозаменяемого токена. Проведенная ребенком аналогия также поясняет, почему его нельзя отнести к криптовалюте.

Так вот, NFT может стать, например, фотография вашей собаки. Если вы продадите токен, собака останется, конечно, у вас дома, а вот ее цифровой снимок окажется в собственности покупателя — единственного во всем интернете. Исключительность владения фото собаки обеспечит блокчейн.

Фото: кадр Nyan Cat /YouTube Кот из мема Nyan Cat

NFT можно создать на основе любого набора данных, в том числе картины, аудиозаписи, фильма и так далее. Собственно сам токен позволяет «застолбить» исходник за одним человеком. Это как цифровой аналог лота с аукциона. Его владелец волен делать с ним что хочет: перепродавать, дарить, хранить у себя и никому не показывать. Последняя опция особенно расстроила поклонников фильмов Квентина Тарантино, когда он объявил о планах превратить в NFT необнародованные материалы по «Криминальному чтиву» — правда, из-за споров со студией Miramax они рискуют в любом случае остаться на полке.

В отличие от дополнительных материалов к культовому голливудскому фильму снимок вашего пса (даже если он обладает исключительной харизмой), к сожалению, вряд ли найдет большое количество покупателей. А без этого не будет и тех цен, за которые продаются, например, известные мемы. Так, в марте в виде токена продали изображение кота из мема Nyan Cat. Несмотря на то что мем с летающим котом-печеньем в космосе был в ходу 10 лет назад, его стоимость достигла 580 тыс. долларов.

Автор цитаты По данным исследования агентства Art Tactic, 55% всех средств с продажи NFT за 21 месяц распределены всего между 16 художниками. При этом за последние 9 месяц их общий объем достиг $3,5 млрд.

Мартовский бум

11 марта на аукционе Christie’s с молотка ушел коллаж из 5 тыс. цифровых изображений, созданный из рисунков художника из Южной Каролины Майкла Винкельмана под псевдонимом Beeple. За рекордную сумму — $69 млн. Полугодовые продажи NFT через аукционный дом перевалили за $100 млн.

— Судя по событиям последних 9–10 месяцев, можно констатировать, что Christie’s несколько недооценил объемы рынка, когда еще только решал, стоит ли заниматься продажей произведений искусства с использованием NFT. Это было еще до того, как мы выставили на торги работу Beeple — Everydays: The First 5000 Days, — рассказывает президент Christie’s на территории стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (EMERI) Дерк Болл в интервью «Известиям».

Фото: sohu.com Художник Beeple (настоящее имя Майкл Винкельман)

Автор цитаты Тогда же, в марте, певица Граймс заработала $5,8 млн, продав свой NFT-видеоролик, в котором над Землей возвышался огромный ангел-младенец.

На аукционе готовы выставлять и NFT российских авторов, если качество их работ будет соответствовать требованиям площадки. Пока российские художники не приблизились к рекорду, поставленному Beeple, но всё же успели отметиться на профильных платформах.

«Известия» собрали своеобразный топ-10, представляющий список звезд из не пересекающихся направлений изобразительного искусства. На сегодняшний день NFT-площадки остаются экспериментальным полем, на котором в равных условиях оказываются и уличные художники, и акционисты, и CG-художники, и представители классической живописи.

От малого к рекорду

Одним из первопроходцев на рынке криптоискусства стал московский 3D-художник Никита Реплянский , известный по псевдониму R66. Первый же опыт с NFT принес специалисту с внушительным списком крупных партнеров в портфолио (среди которых, например, разработчики игр Kinect Adventures! и Borderlands 2, Третьяковская галерея и музыкальная группа Bring Me the Horizon) более $ 1,2 тыс. (здесь и далее приведены цифры в пересчете на доллар на момент продажи. — Прим. ред.).

, известный по псевдониму R66. Первый же опыт с NFT принес специалисту с внушительным списком крупных партнеров в портфолио (среди которых, например, разработчики игр Kinect Adventures! и Borderlands 2, Третьяковская галерея и музыкальная группа Bring Me the Horizon) более (здесь и далее приведены цифры в пересчете на доллар на момент продажи. — Прим. ред.). Видеоарт «Доллар» авторства художницы Ольги Тобрелутс — символ главной мировой валюты, который превращается то в молекулу вируса, то в золотой воздушный шарик, оценили на криптоаукционе более чем в $ 2 тыс.

— символ главной мировой валюты, который превращается то в молекулу вируса, то в золотой воздушный шарик, оценили на криптоаукционе более чем в $3 тыс. заплатили за токен на основе картины российского художника Дмитрия Шорина из серии с девушками с самолетами «Банзай», что превышает стоимость живого оригинала.

заплатили за токен на основе картины российского художника из серии с девушками с самолетами «Банзай», что превышает стоимость живого оригинала. На волне ажиотажа и художник, пионер медиаискусства Аристарх Чернышев продал cвой первый NFT, созданный на основе работы «персональный информационный организм» — он изображал смартфон-пиявку, который подпитывается кровью владельца. Стоимость токена превысила $ 4 тыс.

продал cвой первый NFT, созданный на основе работы «персональный информационный организм» — он изображал смартфон-пиявку, который подпитывается кровью владельца. Стоимость токена превысила Арт-дуэт ППСС — художники Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски — создали токен для работы «Новый мир», представляющей карту нового цветущего мира из лоскутов ткани. В итоге цена NTF остановилась на отметке примерно в $ 15 тыс.

— художники Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски — создали токен для работы «Новый мир», представляющей карту нового цветущего мира из лоскутов ткани. В итоге цена NTF остановилась на отметке примерно в Фото: artmoskovia.ru Арт-группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски) NFT-работа «Новый мир»

Работавший, в частности, над cозданием видеоигр Cyberpunk 2077 и Valorant дизайнер Евгений Зубков (он же Frm46) из Ростова-на-Дону выставил в формате NFT несколько произведений. Самый первый и самый дешевый лот — CryptoGop — был продан за $ 1,5 тыс. , а самый успешный — Pandora’s Box, более чем за 10 тыс.

(он же Frm46) из Ростова-на-Дону выставил в формате NFT несколько произведений. Самый первый и самый дешевый лот — CryptoGop — был продан за , а самый успешный — Pandora’s Box, более чем за Еще один российский специалист из мира видеоигр Олег Вдовенко выручил на NFT свыше $ 23 тыс. , из которых почти четверть ($4,5 тыс.) — за одну работу. При этом аниматор еще в марте на пике общего вала крупных продаж ушел с криптоплощадок, признавшись, что торги — слишком стрессовое занятие.

выручил на NFT свыше , из которых почти четверть ($4,5 тыс.) — за одну работу. При этом аниматор еще в марте на пике общего вала крупных продаж ушел с криптоплощадок, признавшись, что торги — слишком стрессовое занятие. Всемирно известная российская арт-группа AES + F (она состоит из четырех художников — Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса) десять лет назад создали видеоинсталляцию Allegoria Sacra, а в 2021-м разделили ее на фрагменты и превратили в токены. Всего один фрагмент — почти $ 27 тыс. В августе художники объявили, что создадут масштабный художественный проект «Турандот-2070» на базе NFT. В него, помимо владельца, впишут механизм работы произведения, зависящий от лунного цикла и географического расположения зрителя.

(она состоит из четырех художников — Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса) десять лет назад создали видеоинсталляцию Allegoria Sacra, а в 2021-м разделили ее на фрагменты и превратили в токены. Всего один фрагмент — почти В августе художники объявили, что создадут масштабный художественный проект «Турандот-2070» на базе NFT. В него, помимо владельца, впишут механизм работы произведения, зависящий от лунного цикла и географического расположения зрителя. Одним из первых на тренд среагировал художник Покрас Лампас , он же Арсений Пыженков. В марте выставил на криптоаукцион в виде токена фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС в Дагестане и продал примерно за $28 тыс. В октябре уже за $ 55 тыс. анонимный покупатель приобрел эксклюзивную NFT-утку его авторства для блокчейн-игры Waves Ducks. Уточка с каллиграфией получила название LUCK & WISDOM — «Удача и мудрость».

, он же Арсений Пыженков. В марте выставил на криптоаукцион в виде токена фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС в Дагестане и продал примерно за В октябре уже за анонимный покупатель приобрел эксклюзивную NFT-утку его авторства для блокчейн-игры Waves Ducks. Уточка с каллиграфией получила название LUCK & WISDOM — «Удача и мудрость». Петербургский дуэт 404.zero (Александр Лециус и Кристина Карпышева), известные представители российского цифрового искусства в сотрудничество с компанией Collab продали в качестве NFT-объекта цифровое изображение Mars Miners (бесконечно меняющееся по авторским алгоритмам, на создание которых ушло несколько лет) за $86 тыс. Однако причислять эту сделку к NFT-рынку не совсем корректно, так как объект был приобретен на благотворительном аукционе и не за криптовалюту.

Загадка для райт-кликеров

Примечательно, что самые крупные сделки состоялись на пике тренда на NFT — в первом полугодии 2021 года. Ближе к концу году цена токенов от знаменитостей разного профиля заметно упала. Так, например, одна из работ певицы Граймс из общей коллекции NFT была перепродана за $1,2 тыс. — при первоначальной стоимости в 7,5 тыс.

Кроме того, хоть NFT принимается всё более широкой аудиторией как часть реальности, более осязаемой она от этого не становится. Проще говоря — вопрос, зачем коллекционировать токены и что с ними делать, для многих остается открытым. Владельцы NFT даже придумали термин right-clicker mentality — менталитет людей, кликающих на правую кнопку мыши. То есть тех, кто копирует разными способами продаваемые на криптоаукционах произведения, в том числе аватарки за тысячи долларов. Пока в количественном соотношении райт-кликеры явно побеждают.

Фото: instagram.com/niftygateway NFT-видеоролик певицы Граймс