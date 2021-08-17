Российские художники привяжут NFT к лунному циклу

Всемирно известная арт-группа из России AES+F создаст большой художественный проект «Турандот-2070» на базе NFT (как специальную часть уже имеющегося одноименного проекта). В токене будет прописана не только принадлежность произведения, но и механизм его функционирования: разные элементы активируются в зависимости от дня лунного цикла и географического расположения зрителя.

«Изначально это была видеодекорация для постановки оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в ряде европейских театров. Главная героиня этой истории, Турандот, символически связана с Луной. Теперь мы создадим специальные медиаалтари, демонстрация которых будет синхронизирована с лунным календарем, то есть в течение 28 дней общая картина будет наполняться фрагментами, и только раз в месяц удастся увидеть изображение целиком, — рассказал «Известиям» сооснователь AES+F Лев Евзович. — Также предполагается, что это будет привязано к разным местам земного шара. Человек, который смотрит инсталляцию, скажем, где-то в Австралии, увидит иное, нежели зритель в России. Все эти алгоритмы будут заложены в NFT».

По мнению участников AES+F, сейчас появляется новый жанр искусства, который связан с технологией NFT уже структурно, а не просто использует ее как метод продажи.

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«Мы создаем этические провокации»