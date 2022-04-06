Маленький шаг — большая цена: пыль Армстронга и пустота Кляйна

Лунная пыль, собранная Нилом Армстронгом, метеорит из Магадана и архив соратника Юрия Гагарина. Почти все лоты нашей апрельской подборки имеют отношение к космосу, что вполне логично: 12 апреля — знаковая дата не только для России, но и для всего мира, поэтому зарубежные аукционные дома любят назначать на второй месяц весны торги артефактами, связанными с освоением Вселенной. Какие из них представляют наибольший интерес — читайте в материале «Известий».

Лунная пыль

Пожалуй, самый экзотический и в то же время ценный лот подборки — образцы лунной пыли, которые привез с собой Нил Армстронг, первый астронавт, ступивший на спутник Земли.

Во время миссии «Аполлон-11» одной из главных задач был сбор материала с поверхности Луны. Армстронг наполнил заготовленный мешок примерно килограммом породы и поместил его в дополнительный мешок, к которому в итоге и прилипла часть пыли. Именно она и будет продана на аукционе.

Фото: Bonhams

Как объясняют в аукционном доме Bonhams, проводящем торги, эта «внешняя» сумка была потеряна NASA и в конечном итоге попала в личную коллекцию бывшего куратора космического музея Хатчинсона, штат Канзас. Затем она была конфискована и продана в качестве компенсации ущерба на аукционе. Покупатель отправил сумку в NASA для идентификации и тестирования. Космическое агентство подтвердило, что мешок действительно был из миссии «Аполлон-11».

Однако после продажи выяснилось, что лунной пыли внутри уже нет, поскольку NASA ее извлекло. В результате судебных разбирательств государственной организации пришлось вернуть большую часть космического материала, взятого оттуда. Таким образом, это единственная существующая в мире проверенная лунная пыль с Apollo-11, которую можно легально продать.

Лот оценивается в $0,8–1,2 млн, и можно рассчитывать, что найдется немало желающих побороться за него. Оригинальность и редкость артефакта тут сочетаются с исключительной исторической ценностью.

Сфера из метеорита

Год назад мы рассказывали вам про палласитовую сферу из метеорита Сеймчан, обнаруженного в Магаданской области в 1967 году. Этот действительно красивый семисантиметровый шар оценивался в $12–18 тыс., но в итоге был снят с торгов (видимо, его продали в частном порядке). Теперь Christie’s выставляет еще одно похожее изделие из того же Сеймчана, но его облик принципиально иной — и цена тоже. Новый шар будто разделен на две части. Одна демонстрирует разноцветную, преимущественно янтарных оттенков, текстуру, образованную кристаллами оливина, тогда как вторая часть состоит из серо-серебристых оттенков железно-никелевого сплава. Как и оливин, он образован естественным образом, и тем интереснее это сочетание, напоминающее, например, о неполной Луне.

Фото: Christie’s

Вклад человека здесь заключался только в придании формы и полировке метеоритного осколка. Остальное — дело рук природы. И, как сообщает аукционный дом, для получения идеально ровной 750-граммовой сферы потребовалось более 2 кг исходного материала. Учитывая крайнюю редкость палласита, цена, разумеется, получилась немалая: £30–50 тыс.

Архив соратника Юрия Гагарина

Российские аукционные дома тоже не могли пропустить День космонавтики. «Литфонд» проведет торги, все лоты которого так или иначе связаны с историей советского освоения космоса. И в центре внимания здесь архив предметов из собрания соратника Юрия Гагарина, инженера-испытателя, специалиста в области авиационной и ракетно-космической техники Александра Шехояна. Коллекция включает 57 удостоверений, 66 памятных медалей, 64 значка и книгу с собственноручным автографом Гагарина.

Дизайн многих медалей и значков, представленных в собрании, разрабатывал сам Шехоян — они созданы по его эскизам. Таким образом, можно говорить об «авторских» экземплярах.

Фото: Литфонд

Что касается книги, то это роман Ильи Константиновского «Возвращение в Бухарест». Собственноручная надпись Юрия Алексеевича гласит: «Александру Сергеевичу Шехоян за нашу общую мечту / С искренним уважением. / Гагарин / 14.3.65».

Стартовая цена лота — 950 тыс. рублей, но к ней прибавляется еще 17% комиссии аукционного дома, так что итоговая сумма получится точно больше миллиона.

Что ж, значит, предметы истории отечественной космонавтики по-прежнему востребованы среди состоятельных коллекционеров.

«Зона нематериальной изобразительной чувствительности»

Последний лот в нашей подборке вроде бы не имеет прямого отношения к космосу, но напрямую связан с темой абсолютной пустоты и нематериальности. А еще мы видим в этом артефакте предвестие новейших технических разработок — NFT и блокчейна, хотя датируется временем начала космической эры.

В 1958 году художник-концептуалист Ив Кляйн, известный своими однотонно-синими картинами («цветом Вселенной» называл его Кляйн) устроил выставку «Пустота». Пришедшие по синим приглашениям на вернисаж гости, выпив синие же коктейли, попадали в помещение, где не было ничего, кроме пустого шкафа. Проще говоря, экспозицию составляли воображаемые предметы, которые, конечно, можно было купить.

Фото: Sotheby’s

Процедура была максимально нестандартной: покупатель должен был заплатить золотыми слитками и получал квитанцию от Кляйна, после чего эту квитанцию требовалось сжечь при свидетелях, а художник выбрасывал слитки в Сену. Таким образом, никаких материальных свидетельств сделки ни у кого не оставалось. При этом автор вел реестр, куда вписывал обладателей виртуальных предметов.

Сегодня нам неизбежно приходят в голову параллели с технологией NFT, ведь здесь тоже речь идет о неосязаемых и не существующих в физическом мире объектах, за которые расплачиваются такими же иллюзорными деньгами, ну а доказательством совершения сделки становится запись в блокчейне.

Правда, на аукцион выставлена все-таки не пустота, а квитанция 1959 года, которую владелец, вопреки условиям, сохранил. Но вполне символично, что, оценивая лот в € 280–500 тыс., Sotheby’s принимает к оплате и криптовалюту. Главное не бумажка как таковая, а факт косвенной причастности к историческому перформансу. Вероятно, в условиях санкций, когда картину или иной физический объект ввести в Россию невозможно, это тем более привлекательный вариант.