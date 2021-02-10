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Не выпить за любовь: столетние вина, портрет вдовы Кеннеди и метеориты

Главные аукционные лоты февраля
Фото: Getty Images/Michael Bowles
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Не выпить за любовь: столетние вина, портрет вдовы Кеннеди и метеориты
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2021-02-09 18:47:23
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Никогда не выставлявшаяся картина Мане, редкие метеориты из Сибири и столетние вина из Франции. В феврале аукционные дома не проводят по-настоящему крупных торгов, но и на распродажах поскромнее можно найти немало интересного. «Известия» приценились к самым интригующим лотам.

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«Джеки» Энди Уорхола

В мае 2020 года не стало выдающегося художника Христо. Вместе со своей женой и соавтором Жанной-Клод он был известен своими мегаломанскими проектами по упаковке объектов архитектуры — например, заворачивал в ткани целые здания или мосты. А еще семья коллекционировала чужие произведения. В этом месяце их собрание уйдет с молотка.

Лоты представляют первые имена XX века: Марсель Дюшан, Нам Джун Пайк, Жоан Миро, Ив Кляйн… Есть, конечно, и творчество самого Христо — эскизы его знаменитых акций и небольшой упакованный объект 1961 года. Ну а самый высокий эстимейт — у портрета Жаклин Кеннеди, работы Энди Уорхола. Эта знаменитая вещь, выполненная на следующий год после убийства президента черными шелкографическими чернилами на белом льняном полотне повторяет знаменитую фотографию первой леди США с обложки журнала Life. Вдова убитого президента охвачена скорбью, но при этом тщательно контролирует себя, и фигура военного позади нее напоминает, что дело происходит на официальной церемонии, где к миссис Кеннеди прикованы тысячи взглядов.

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Фото: sothebys.com
«Джеки» Энди Уорхола
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Прекрасный образец стиля Уорхола, относящийся к одной из самых известных и глубоких его серий, оценен Sotheby’s в 700 тыс. — €1 млн евро. Почему так дорого, если у Энди это было поставлено на поток и похожих работ десятки? Очевидно, провенанс в данном случае имеет особое значение. Приятно же иметь вещь, принадлежавшую гению.

«Портрет Минне» Эдуарда Мане

Пожалуй, самый неожиданный живописный лот месяца — никогда не выставлявшаяся и не продававшаяся картина Эдуарда Мане: портрет собачки Минне. Художник написал этот прелестный эскиз на холсте небольшого размера (32,5 х 24,5 см) примерно в 1879 году, за четыре года до смерти. И вплоть до настоящего момента работа хранилась у потомков хозяйки животного Маргерит Латуиль. Искусствоведам произведение известно — еще в 1975 году оно было включено в каталог-резоне Мане. Но ни широкая публика, ни коллекционеры холст никогда не видели: владельцы отвергали все предложения и о продаже, и об экспонировании.

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Фото: greg.org
«Портрет Минне» Эдуарда Мане
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И вот, видимо, что-то все-таки подвигло их расстаться с семейной реликвией. Аукционный дом Drouot оценивает вещь в диапазоне от €220–280 тыс. Для Мане, тем более живописного, а не графического, это совсем немного. Для сравнения, в 2019 году пейзажик того же периода, но еще более скромного размера (12,4 х 21,6 см) ушел на Sotheby’s за $237 500. Но изображение собачки — куда более интересное. Несмотря на свою компактность и непритязательность, это блестящий образец импрессионизма. Спонтанность, отсутствие прорисовки деталей идут сюжету только на пользу, создавая образ маленького импульсивного гриффона.

Сфера из магаданского метеорита

Один из самых экзотических аукционов в феврале проведет Christie’s. На онлайн-торги выставлены метеориты. Все они разной формы, веса, материала, цвета и, конечно, происхождения. Есть, например, камешек с Марса, оцененный в $30–50 тыс. А самый дорогой лот прилетел к нам с Луны — он весит почти 2 кг и является четвертым по размеру из известных «пришельцев» с нашего спутника.

Лоты были найдены в разных уголках нашей планеты, в том числе и в России. И здесь наибольший интерес представляет фрагмент знаменитого метеорита Сеймчан, обнаруженного в Магаданской области в 1967 году. Его особенность заключается в материале — палласите. Это железно-никелевая основа с вкраплениями кристаллов оливина. Такой сплав образуется на границе между раскаленной магмой астероида и его холодной корой.

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Фото: onlineonly.christies.com
Метеорит Сеймчан, обнаруженный в Магаданской области в 1967 году
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Только в необработанном виде всего великолепия этого соединения не увидеть. Поэтому безвестные мастера (по крайней мере, их имена Sotheby’s не указывает) придали осколку форму идеальной сферы. И получился шедевр. Почти 7 см в диаметре и чуть меньше килограмма весом, шар выглядит действительно иноземным, магическим объектом. Сочетание серебристого металла с будто расплавляющими его янтарными каплями гипнотизирует. Пожалуй, при эстимейте $12–18 тыс. он с легкостью приземлится у нового владельца.

Столетнее вино Château d'Yquem

Последний лот в нашем обзоре — для ценителей уникального алкоголя. Аукцион Bonhams «Отличные и редкие вина» пройдет в Лондоне 18 февраля, и, надо признать, цены там совсем не рекордные. Самые дорогие бутылки оценены в $10–12 тыс., причем большинство из них — весьма молодые. Есть, правда, два коньяка XIX века, но это скорее исключение.

Наиболее эффектным представляется нам комплект 1921 года из двух бутылок сотерн (очень сладкое белое вино из перезрелого заизюмленного винограда, пораженного благородной плесенью) производства знаменитого хозяйства Шато д’Икем региона Бордо.

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Фото: bonhams.com

Каково на вкус вино столетней давности? Чтобы узнать ответ, придется выложить €3,4–4,3 тыс. — что, впрочем, всего в несколько раз больше, чем стоят аналогичные новые вина.

Но, скорее всего, обладатель раритета не станет нарушать его целостность. Велика вероятность, что напиток давно непригоден для потребления. Так что эти бутылки уместнее будут смотреться не в домашнем баре, а в коллекции антиквариата.

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