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Наследники Пикассо продадут NFT его работ

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Наследники Пабло Пикассо — внучка Марина и ее сын Флориан — выставят на аукцион более 1 тыс. NFT, привязанных к расписанному художником керамическому изделию, сообщает в пятницу, 28 января, Артгид.

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Как отмечается, раньше изделие не демонстрировалось. Физический оригинал тоже планируется продать.

По мнению искусствоведа Сергея Уварова, вскоре появятся аналогичные предложения от наследников других художников.

«Количество физических произведений — ограничено, даже у столь плодовитого мастера, как Пикассо. Цифровые же копии можно выпускать бесконечно. Другое дело, что такой тираж делает бессмысленной саму идею уникального сертификата — это уже не столько коллекционный объект, сколько массовая сувенирная продукция в модном формате. К тому же не совсем понятно, какие права получат обладатели токена. Например, смогут ли они печатать и продавать репродукции?» — поделился Уваров.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что подобная практика не имеет никакого отношения к серьезному изучению и владению искусством Пикассо.

В декабре 2021 года сообщалось, что первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за $225 тыс. Для аукциона британский оператор сотовой связи Vodafone создал виртуальную реплику простого текстового послания с текстом Merry Christmas в виде NFT.

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