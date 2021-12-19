Первое в мире СМС продадут на аукционе

Первое в мире СМС-сообщение продадут на аукционе за $225 тыс. Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

Для аукциона британский оператор сотовой связи Vodafone создал виртуальную реплику простого текстового послания с текстом Merry Christmas в виде NFT, сообщает LAD Bible.

Вырученные средства будут направлены The UN Refugee Agency в качестве благотворительности.

Поздравление с рождеством 3 декабря 1992 года отправил британец Нил Папуорт из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Текст с компьютера пришел на мобильный телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.

9 декабря первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете было продано на аукционе за рекордные $471 тыс. При этом стартовая цена лота составляла $75 тыс.