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Эротические NFT Мадонны и Beeple принесли $629 тыс.

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Фото: SuperRare
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Три коротких анимационных видеоролика певицы Мадонны и цифрового художника Beeple были проданы на NFT-платформе SuperRare за $629 тыс.

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Триптих «Мать сотворения» включает работы «Мать технологии», «Мать эволюции» и «Мать природы». В одноминутных видео, созданных с помощью 3D-анимации, фигурирует полностью обнаженный виртуальный двойник Мадонны, «рожающий» роботизированных каракатиц, бабочек и дерево.

Коллекционеры оценили эти эксперименты в $135,6 тыс., $146,8 тыс. и $346,4 тыс. соответственно.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, у обладателей NFT есть все шансы потом перепродать их дороже.

По его словам, Мадонна всегда любила провокации, в том числе эротические.

«Неудивительно, что она решила зайти на новую для себя территорию цифрового искусства с козырей. Но для коллекционеров важнее даже не ее имя среди авторов, а участие в проекте художника Beeple, чей цифровой коллаж в прошлом году был продан за $69 млн. Вот чего у певицы не отнять, так это способности выбирать себе союзников. Раньше она демонстрировала это в сценической деятельности, привлекая к сотрудничеству самых талантливых и модных молодых музыкантов, режиссеров, дизайнеров, теперь же устроила яркую коллаборацию в диджитал арте», — отметил Сергей Уваров.

Он подчеркнул, что, хотя художественная ценность новых работ сомнительна, их коммерческая перспектива очень велика и это видно по первым продажам.

8 апреля сообщалось, что на аукционе Sotheby's был продан лот под названием «Зона нематериальной изобразительной чувствительности», который относится к знаменитому перформансу художника-концептуалиста Ива Кляйна, состоявшемуся в 1958 году. На выставке «Пустота» в Париже в пустом помещении демонстрировались «несуществующие работы», которые можно было купить. Но платить требовалось золотыми слитками, которые художник выбрасывал в Сену, а полученную квитанцию покупатель должен был сжечь.

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