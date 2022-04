Возраст несогласия: Мадонна реанимирует Frozen, Мик Джаггер поет блюз

Майли Сайрус спела песню из фильма Тарантино, Мадонна осовременила старый хит, а Мик Джаггер сыграл в странную игру. Увы, новинки крупнейших звезд всё реже можно найти на стримингах в России, и те, что фигурируют в нашем обзоре, — как раз в санкционном списке. Но когда это останавливало настоящих меломанов? «Известия» расскажут, какие свежие записи стоит отыскать в первую очередь, несмотря на все сложности.

Miley Cyrus — Attention: Miley Live

Майли Сайрус выпустила семь сольных альбомов (не считая записей под брендом Ханны Монтаны и двух отличных EP), но ни разу у нее не выходило полноценного концертника. Что тем более странно, поскольку она уж точно не из числа артистов, чей живой вокал хуже студийного. Теперь упущение исправлено. Attention: Miley Live, записанный во время выступления в Лос-Анджелесе 12 февраля этого года, — пример того, каким и должен быть подобный релиз.

Продолжительность почти полтора часа, хиты практически со всех пластинок, включая самые ранние, целая россыпь кавер-версий, среди которых Like a Prayer Мадонны в рок-аранжировке и фрагмент ретробоевика Bang Bang (помните «Убить Билла» Тарантино?)… Но главное — драйв живого шоу и по-настоящему раскрывшийся голос певицы.

Можно сколько угодно критиковать Майли за дерзкие эксперименты со стилем и склонность к эротическому эпатажу; можно даже воспринимать ее как искусственно выращенную «в пробирке Disney» старлетку. Однако Attention заставляет отнестись к этой фигуре со всем вниманием и отдать ей должное по крайней мере в плане вокала.

Что же касается песен, то за свою уже немалую карьеру она накопила впечатляющую коллекцию шлягеров. See You Again, Wrecking Ball, Party In The USA, The Climb, We Can’t Stop — далеко не полный список. Самое время подвести промежуточные итоги. Attention прекрасно выполняет эту функцию. И пусть вас не смущает крупный план пятой точки на обложке: на самом деле Майли здесь поворачивается к своим поклонникам лицом.

Madonna Vs Sickik feat. 070 Shake — Frozen

В 2022-м Мадонна, почти три года не радовавшая публику новыми песнями, решила вдруг дать новую жизнь своему старому хиту Frozen. Причем не просто выпустив новые, радикальные ремиксы, но поддержав их клипами с собственным участием. Первый сингл из этого ряда мы уже включали в наш плей-лист ранее. Но последовавшая затем композиция оказалась еще смелее, а ролик — интереснее.

Во-первых, это уже не просто ремикс, а полноценный дуэт с рэпершей 070 Shake, сделанный на основе Frozen. От оригинального трека с альбома Ray Of Light остался только припев, повторяемый по кругу. А на него наложена совершенно новая, контрастная мелодическая линия в исполнении 070 Shake. В этом парадоксальном контрапункте, собственно, и главная прелесть номера.

Ну а клип (он доступен на YouTube в России) примечателен тем, что в нем мы наконец видим Мадонну во всей красе и без кучи сомнительных эффектов. Да, конечно, действие всё равно погружено в темноту — Мадонна и 070 Shake танцуют на каких-то задворках, чуть ли не в гаражах, перед металлической сеткой. И их фигуры выхватываются из мрака отдельными лучами. Но, несмотря на сомнительность концепции и явное нежелание 63-летней звезды слишком долго появляться в кадре, выглядит это весьма эффектно и по-своему выразительно.

Mick Jagger — Strange Game

У Мика Джаггера хватает энергии не только на творчество с The Rolling Stones, но и на сольные работы. Причем в них он может раскрыться с неожиданной стороны. Пример тому — созданная и исполненная им титульная композиция к сериалу «Медленные лошади». Это грязноватый, дерзкий, звучащий будто вразвалочку блюз, заставляющий вспомнить творчество Тома Уэйтса. Но главная прелесть трека — вокал: хотя голос Джаггера узнаваем, манера здесь иная, нежели в песнях роллингов. Джаггер поет с издевкой и каким-то внутренним безрассудством, как пьяный, решивший высказать всё накопившееся. Получается очень харизматично и выразительно. Да и что говорить, всем бы такие вокальные данные на 79-м году жизни.

Кстати, хотя правообладатель и заблокировал воспроизведение YouTube-ролика в России, в Apple TV сингл можно услышать абсолютно свободно и даже без подписки: достаточно включить первую (пробную) серию «Медленных лошадей» и добраться до заставки. Такие вот двойные стандарты.

Ultra Music Festival Miami 2022

Кому на этой неделе повезло, так это поклонникам электронной танцевальной музыки. Фестиваль Ultra Music в Майями не только собрал крупнейших диджеев со всего мира, так еще заснял их выступления и позволил им опубликовать полные записи в 4К. Вот лишь несколько имен: Дэвид Гетта, Армин Ван Бюрен, Алессо, Тиесто... Полный лайнап (если считать того, что уже вышло на YouTube) включает 11 мастеров вертушки, и у каждого — сет продолжительностью в районе часа.

Итого — более десятка часов отборного EDM, демонстрирующего новейшие тенденции и дополненного эффектной картинкой. Да и куда ж без нее? Во-первых, это не просто клубные концерты, а настоящие шоу с фейерверками, видеопроекциями и прочими красотами. А во-вторых, смотреть на брутальных зажигающих диджеев и беснующуюся беззаботную толпу, оттанцовывающую в едином ритме, в эти тревожные времена как-то особенно приятно: хотя бы у кого-то всё весело и круто.

Плей-лист недели

Наш очередной плей-лист, который мы, как и раньше, собираем только из релизов последних дней, по понятным причинам базируется на новинках независимых артистов. Впрочем, тем интереснее: достойных композиций немало не только у суперзвезд. Чтобы убедиться в этом, послушайте очередной сингл The Smile Тома Йорка и Джонни Гринвуда, гипнотический хип-хоп дуэт T-Shyne & Swae Lee, акустическую лирику из нового EP Кэтлин Эдвардс, очаровательную композицию Angie K, интересную парадоксальным сплавом кантри и латино, а также пульсирующую электронику Plastikman, вдруг прорастающую фортепианными звуками с джазовым привкусом.

Ну и куда же без классики, имеющей отношение к России: победитель Конкурса имени Чайковского пианист Александр Канторов выпустил альбом с музыкой Сен-Санса для фортепиано и оркестра — рекомендуем обратить внимание на виртуозный, но полный внутренней легкости вальс «Свадебный пирог». А напоследок предлагаем насладиться интерпретацией знаменитого вальса из Джазовой сюиты № 2 Шостаковича (помните «С широко закрытыми глазами» Кубрика?) в исполнении Сингапурского оркестра под управлением Эндрю Литтона.