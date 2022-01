Клип и арт: Адель в образе Евы и монстры Muse

Канье Уэст готов полезть в драку из-за Ким Кардашьян, Мэтт Беллами из Muse превращается в женщину-андроида, а Jethro Tull выпускают мультфильм про сперматозоиды. Середина января выдалась на редкость урожайной на новые синглы и клипы суперзвезд, тогда как заметных новых лонгплеев практически не было, если не считать весьма предсказуемую по звучанию пластинку классика рока Элвиса Костелло. Поэтому мы решили изменить привычный формат нашего обзора. Вместо жесткого деления на альбом, клип, сингл и трансляцию недели читателей «Известий» ждет свободная подборка самых ярких релизов вне зависимости от их формата. Ну а в конце каждого выпуска — плейлист недели, куда войдут и треки из обзора, и не вошедшие в него свежие песни.

Avril Lavigne — Love It When You Hate Me

Спустя два месяца после выпуска клипа Bite Me Аврил Лавин наконец анонсировала альбом Love Sux и представила второй сингл с него — Love It When You Hate Me. И здесь еще более отчетливо, чем в прошлой песне, чувствуется стремление певицы вернуться в нулевые — будто и ничего не изменилось с тех пор. Наивная подростковая лирика, среднетемповые поп-роковые куплеты, стремительные, но предельно простые припевы с утяжеленным панк-звучанием... Подобные треки было в изобилии на дисках The Best Damn Thing и Under My Skin, если вспоминать важнейшие релизы самой Лавин. Но и многие другие звезды тогда делали нечто похожее — та же Майли Сайрус (послушайте песню Breakout). Единственная дань времени в свежей композиции — фит с рэпером blackbeat, впрочем, не зачитывающим, а вполне себе поющим один куплет. Но мы же любим Аврил не за это. Так что всё в порядке.

The Game & Kanye West — Eazy

Канье, пожалуй, главный ньюсмейкер этой недели среди музыкантов. То он собирается приехать в Россию и встретиться с президентом (потом выясняется, что вроде бы это фейк), то избивает фаната, то знакомит свою новую девушку с Мадонной, то, наконец, выпускает в дуэте с рэпером The Game новый сингл — и в нем угрожает нынешнему бойфренду бывшей супруги Ким Кардашьян. Собственно, мы не сомневались, что санта-барбара вокруг звездной парочки — Ким и Йе — не закончится даже после их развода. По законам реалити-шоу сюжеты должны развиваться максимально долго. Вот только едва ли всё это заслуживало упоминания в музыкальном обзоре, если бы не действительно сильный материал самой песни. Мрачный трип-хоповый бит, меланхоличные фортепианные гармонии, запоминающийся женский вокал — и над всем этим эмоциональная читка Канье. В общем, здесь тот случай, когда информационная шумиха скорее мешает по достоинству оценить музыку, чем наоборот.

Placebo — Try Better Next Time

Placebo, конечно, удивительная группа. Их новая композиция обескураживает своей простотой, сохраняя при этом индивидуальность Placebo. Песня построена буквально на двух гармониях. Тоника–доминанта, тоника–доминанта... И так до самого конца. Да, предыдущий сингл из будущего альбома Never Let Me Go — Surroundedby Spices — тоже был предельно минималистичен по исходному материалу, но там это компенсировалось сложностью аранжировки и самой идеей песни-мантры. В Try Better Next Time ничего подобного нет. Но есть харизматичный, нервный голос Брайана Молко, и этого, как выясняется, достаточно.

Добавим, что свежий трек куда ближе к самым ранним песням Placebo, например к незабвенной Teenage Angst из дебютной пластинки 1996 года. И то, что с тех пор группа не изменилась и может с той же степенью убедительности писать в своей первоначальной манере, удивляет и радует одновременно.

Jethro Tull — The Zealot Gene

До выхода нового альбома Jethro Tull осталось уже меньше недели, два трека из него нам уже были известны — и оба получили эффектные мультипликационные клипы. Но вот пришло время обнародования титульной композиции — The Zealot Gene, а вместе с ней очередного рисованного ролика.

Первое, что мы видим в нем, — множество сперматозоидов, которые потом превращаются в людей, а люди становятся безликими «зомби» с кубами и шарами вместо голов. Йен Андерсон высмеивает и соцсети, и телевидение, а в целом настрой клипа и его эстетика вызывают ассоциации с анимационными вставками из пинк-флойдовской The Wall.

Что же касается песни — здесь всё, за что поклонники любят Jethro Tull: мелодика с фолк-оттенком, прихотливые метрические сбивки, узнаваемый голос Андерсона и, конечно, его флейтовое соло ближе к концу.

Adele — Oh My God

Второй сингл из альбома Адель «30» через полтора месяца после релиза обзавелся наконец клипом. Но теперь режиссером выступил не Ксавье Долан, ролик которого на Easy On Me выглядел отчасти самоповтором (параллель с Hello была уж слишком явной), а Сэм Браун, работавший с Адель еще 11 лет назад над Rolling in the Deep. То эстетское видео завоевало «Грэмми», и к настоящему моменту его посмотрели на YouTube почти 2 млрд раз. Сможет ли Oh My God повторить успех — покажет время, но все шансы есть. И стильная монохромная картинка, и концепция претендуют на высокую художественность.

Браун создает иллюзию съемки одним кадром: камера непрерывно движется слева направо и постоянно захватывает одну или несколько Адель — в разных нарядах и образах. Оттеняет певицу эксцентричный кордебалет, но главное, то и дело мы видим эффектные сюрреалистические образы, некоторые из которых намекают на первородный грех. Недаром клип начинается с демонстрации яблока, а заканчивается тем, что Адель его надкусывает.

Muse — Won’t Stand Down

Группа Muse не выпускала нового материала с 2018 года. И вот первая ласточка с будущего альбома: мощный стадионный трек с масштабным тяжелым гитарным звучанием и пафосным вокалом Мэтта Беллами. В конце всё и вовсе перерастает в индастриал с жесткой дисторшн-электроникой.

Клип, впрочем, не менее интересен, чем музыка. Его главный герой — загадочная седовласая дама-робот с лицом Мэтта. Она сидит в инвалидной коляске, установленной на квадратной светящейся сцене. Вокруг же — армия безликих слушателей. К пальцам андроида подключены провода, и непонятно, то ли она получает энергию от синхронных движений толпы, то ли, напротив, толпа управляется ее волей. В кульминации центральный персонаж перерождается в нечто вроде назгула из «Властелина колец» и возносится — понимайте как хотите.

Видеоряд решен в холодной бело-синей цветовой гамме, и выглядит это очень эффектно. А уж когда «в бой вступает» стробоскопический свет, счетчик крутости и вовсе зашкаливает.

Плейлист недели:

