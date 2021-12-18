 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Мир
Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Общество
Причиной пожара на корвете могло стать нарушение пожарной безопасности
Общество
В Новый год общественный транспорт Москвы будет бесплатным
Мир
США заявили об ожидании дипломатического прогресса вокруг Украины
Общество
Голикова призвала нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед праздниками
Мир
Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ
/

Хорошая девочка: как Билли Айлиш покорила мир

Исполнительница хита Bad Guy отмечает 20-летие в статусе звезды планетарного масштаба
Фото: Global Look Press/Billy Bennight
Главный слайд
Начало статьи
Хорошая девочка: как Билли Айлиш покорила мир
2021-12-17 17:43:54">
2021-12-17 17:43:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 20 годам у нее два суперхитовых альбома, две записи в Книге рекордов Гиннесса за коммерческие успехи, семь премий «Грэмми» и бесчисленная армия фанатов. Билли Айлиш — уже не просто яркая артистка и талантливый композитор. Она — феномен мирового шоу-бизнеса и голос поколения зумеров. 18 декабря Билли празднует первый взрослый юбилей, а мы вспоминаем ее путь и размышляем, что будет дальше.

Океан в глазах

Ок, зумер: Grammy поделят между собой 20-летние поп- и рэп-звезды
Российские исполнители в 2021 году в номинации премии не попали

Билли начала писать песни в 11 лет вслед за своим старшим братом Финнеасом. Какое-то время они экспериментировали независимо друг от друга, но когда у Финнеаса появилась своя группа и он сочинил для нее песню Ocean Eyes, было решено попробовать поручить записать вокал Билли — и получилась композиция, собравшая на SoundCloud несколько сотен тысяч прослушиваний за две недели. Девушке на тот момент едва исполнилось 14.

Подающую надежды артистку заметили большие лейблы, и уже через полтора года на Darkroom/Interscope вышел ее дебютный мини-альбом Don’t Smile at Me. В свои 15 Билли Айлиш — настоящая звезда. Причем это не тот случай, когда большие продюсеры и огромная команда сочинителей используют новоиспеченную старлетку как куклу, создавая ей весь материал, говоря, как петь, как подавать себя. Айлиш выступила соавтором многих композиций из Don’t Smile at Me, а ее имидж стал логичным продолжением того, кем она была на самом деле — тинейджером с кучей типично подростковых проблем и комплексов.

Хорошая девочка
Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл

Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл на 62-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми»

Фото: REUTERS/Monica Almeida
Монтажница и высотники: Билли Айлиш взяла ножницы, Нил Янг ушел в горы
Главные музыкальные новинки недели

Вероятно, эта естественность, вопиющее несоответствие коммерческим стандартам и сделали ее столь близкой и родной школьникам со всего мира. Айлиш никогда не акцентировала свою сексуальность, как начинавшая в том же возрасте Бритни Спирс; не претендовала на идеальность, как Тэйлор Свифт. Но Билли и не пыталась шокировать, давать пощечину общественному вкусу. И даже когда она поет в своем главном хите «Я расстрою твою маму, я взбешу твою девушку, я могу соблазнить твоего отца, я плохой человек», мы понимаем: это не более чем поза. Билли — не bad guy, она хорошая девочка. Но не безупречная. Тем и сильна.

Песня на миллиард

Если песня Ocean Eyes дала Билли и Финнеасу путь в большой шоу-бизнес, то Bad Guy вознесла их на самую вершину поп-олимпа. Посмотрите запись с любого концерта Айлиш: стоит ей начать петь Bad Guy, как толпа сходит с ума и берет дело в свои руки. Подростки слаженно скандируют не только припев, но весь текст — от первого до последнего слова, а Билли старается не мешать групповому караоке, лишь изредка подавая голос, чтобы зрители не чувствовали себя обманутыми, а еще бесшабашно прыгая, как и полагается подростку, которого переполняет энергия.

Хорошая девочка
Билли Айлиш

Билли Айлиш

Фото: Global Look Press/ Democratic National Convention v
Песенка не спета: Spice Girls воссоединяются, Билли Айлиш пугается
Главные музыкальные новинки недели

На данный момент клип на YouTube посмотрели более миллиарда раз. Это не считая перезаливов, копий на других сервисах, стриминговых прослушиваний и т.д. В чем секрет Bad Guy? Наверное, не в тексте и даже не в эффектном видео, которое, как выяснилось, было почти целиком построено на образах художника Маурицио Кателлана (того самого, который приклеил банан к стене). Дело в гениальной простоте цепляющих мотивов, включая упругий, сразу узнаваемый бит, и, конечно, в харизме Билли. Представим себе ту же песню в исполнении Финнеаса. Впечатляет? Едва ли.

Финнеас, кстати, недавно решил выйти из тени сестры и выпустил дебютный сольный альбом. Но тем самым он только лишний раз подтвердил, что главная изюминка его песен — вокал Билли. Ее полушепот (кстати, стоит вспомнить об интернет-феномене ASMR), ноты, спетые будто на вдохе, а не на выдохе, чувствующаяся в каждом звуке уязвимость, парадоксальное сочетание хрупкости, силы и внутренней свободы. И можно сколько угодно рассуждать, что, мол, голос у нее слабый, диапазон скромный. Для поп-артиста главное — узнаваемость, индивидуальность. А пение Билли не перепутать ни с чем.

Bad Guy стала главным синглом первого лонгплея Айлиш — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). И в принципе, имея такой козырь, Финнеасу и Билли достаточно было наполнить трек-лист просто неплохими песнями — коммерческий успех всё равно был бы обеспечен. Но из 14 композиций стандартной версии едва ли не половина — настоящие большие хиты. Да и остальное сделало бы честь любой звезде. Премии «Грэмми» и Billboard Music Awards за лучший альбом года, крайне редко совпадающие в предпочтениях, стали лишним подтверждением очевидного факта: более яркого явления, чем When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, давно не было.

Снова здравствуйте: Адель возвращается, Мадонна остается
Главные музыкальные новинки недели

После триумфа

Казалось бы, после такого триумфа можно расслабиться, тем более Билли Айлиш — явно не коммерческая машина типа Мадонны. Ко всемирной славе она относится легко, без жалоб перенося связанные с этим неудобства, но и не пытаясь привлекать к себе внимание всеми средствами. За несколько лет, в течение которых за каждым шагом Билли следит весь мир, она не влипла ни в один крупный скандал, но и не стала передовиком-активистом, «совестью нации» и борцом за всё хорошее против всего плохого. Она просто делает музыку. Сочиняет и записывает песни одна лучше другой, не становясь, однако, отшельником.

В конце того же 2019 года выходит Everything I Wanted и поражает публику режиссерским талантом: Билли сама режиссирует клип, и получается не хуже, чем с музыкой. Еще через пару месяцев появляется новый сингл — No Time To Die — к очередной серии бондианы. Премьера одноименного фильма в итоге бесконечно переносится из-за пандемии, но песня становится хитом и без всякой киноподдержки. Оба вышеупомянутых трека принесут Билли по статуэтке «Грэмми», и не скажешь, что это за былые заслуги. Победа бесспорна.

Хорошая девочка
Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш

Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш на мировой премьере фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Наконец, с середины 2020-го Билли и Финнеас начинают публиковать композиции из будущего второго лонгплея — Happier Than Ever. «Сериал» растянется почти на год, но ведь и музыкальная индустрия теперь иная. Это раньше целью сингла было привлечь внимание к альбому. Теперь же синглы важны сами по себе, а полноформатный релиз становится чем-то вроде итога за определенный период, концептуального суммирования ранее сделанных высказываний. Вот и Happier Than Ever обозначил новую главу в творчестве Айлиш. Показал ее уже не угловатым и ершистым подростком, а девушкой, жаждущей любви, привязанности и взрослого счастья.

Птица несчастья: Билли Айлиш экспериментирует и поет о расставании
Второй альбом суперзвезды полон сюрпризов

Едва ли не более ярко, чем музыка, маркировало эту перемену обновление внешнего имиджа: Билли перекрасилась в блондинку, стала женственнее одеваться. Но ожидаемой многими сексуализации образа всё равно не случилось. Похоже, самый верный способ продвижения юных артисток (да и артистов тоже — сколько девочек видели Джастина Бибера в своих тайных фантазиях) больше не актуален. Как тут не вспомнить разговоры о том, что зумеров секс интересует меньше, чем помешанных на нем миллениалов и бумеров.

К слову, в недавнем сингле Male Fantasy Билли как раз высказывается насчет порнографии. Комментируя текст трека, она призналась, что начала смотреть взрослые видео с 11 лет, и это оказало дурное влияние на ее психику. Наверняка похожие истории есть у многих ее поклонниц и поклонников, с детства живущих в Сети. При всех своих уникальных данных и столь же уникальном успехе Билли остается типичным представителем своего поколения. Его голосом.

А что же дальше? Хочется верить, что она не повторит судьбу Бритни Спирс, давно уже выбывшей из обоймы актуальных звезд. Но и не станет еще одной Майли Сайрус, усиленно пытающейся отвязаться от образа Ханны Монтаны и кидающейся то в секс-эпатаж, то в дикий рок. Пожелаем Билли на день рождения, чтобы она осталась собой. Тогда будут и новые хиты — не лучше и не хуже Bad Guy, а просто другие, — и очередные образы как следствие естественных изменений человека на разных жизненных этапах, и новые формы творческой реализации. Быть может, Билли займется большим кино, ведь режиссировать и даже монтировать музыкальные видео она уже умеет. Или же шагнет на территорию современного искусства: мы удивимся, если в скором времени не появится каких-нибудь NFT-работ, связанных с ее именем. Но в том, что эта звезда зажглась надолго, сомневаться не приходится. Как и в том, что свет — внутри нее, а не снаружи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021