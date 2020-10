Не делай паузу: возвращение Монеточки и перемены Билли Айлиш

Роберт Плант перепевает блюзовую классику, Билли Айлиш меняет имидж, а Монеточка возвращается с новым альбомом и имитирует «Ленинград». Музыкальные новинки недели радуют разнообразием и неожиданными амплуа любимых звезд. Причем концентрация ярких релизов такова, что не все заслуживающие внимания работы попали в наш материал. Например, пришлось отказаться от пластинок «Мегаполиса» и Bon Jovi. Но — нельзя объять необъятное, приходится выбирать. И вот выбор «Известий».

Сингл недели

Robert Plant — Nothing Takes the Place of You

Экс-фронтмен Led Zeppelin Роберт Плант, даром что разменял восьмой десяток, по-прежнему в прекрасной форме, в чем можно убедиться по его выступлениям этого года. Правда, с 2017-го он не радовал поклонников новыми альбомами, но зато подготовил впечатляющий двухдисковый сборник Digging Deep: Subterranea. Знакомые композиции в ремастированных версиях 2006 года здесь дополнены тремя ранее не издававшимися песнями: Charlie Patton Highway (Turn It Up — Part 1), Too Much Alike и Nothing Takes the Place of You. Последнюю из них Плант приберег до выхода пластинки, и это один из лучших новых треков недели.

Кавер-версия хита новоорлеанского исполнителя Туссена Макколла, которая с момента релиза в 1967 году не раз перепевалась разными звездами, в интерпретации Планта звучит еще более романтично, томно и харизматично, чем в оригинале. Это идеальный кантри-блюзовый «медляк», звучание которого сразу переносит слушателя в какое-нибудь ночное кафе на американском юге. От рок-амплуа Планта здесь нет решительно ничего, но, напевая эту простую мелодию, он настолько органичен, что, кажется, и не было в прошлом никаких Whole Lotta Love и Immigrant Song...

Клип недели

Billie Eilish — No Time To Die

Песня Билли Айлиш к новой серии бондианы была опубликована еще в феврале — релиз фильма тогда планировался на весну. Что было дальше — все знают: выход «Не время умирать» всё откладывался и сопутствующие материалы переезжали вместе с ним. И вот когда наконец картина вроде закрепилась в графике кинопроката на 19 ноября, студия решила подогреть ожидания клипом на композицию Билли. Правда, на днях стало известно, что премьера блокбастера снова перенесена — уже на апрель, но это не мешает оценить музыкальное видео.

18-летняя суперзвезда, снятая в монохроме, поет здесь перед ретромикрофоном, и съемки эти смонтированы с моментами из фильма. Фактически это такой развернутый трейлер — ладно скроенный, но в режиссерском плане скучный. Однако что в нем действительно интересно, так это образ певицы. Билли Айлиш всегда акцентировала свою подростковую угловатость, неформальность, даже асексуальность. Никогда она не пыталась быть перед камерой обворожительной и соблазнительной. И вот впервые мы видим ее по-настоящему женственной, лиричной. Наконец, красивой. Да, огромные накладные ногти по-прежнему выдают ту самую Билли, да и в секс она всё еще не играет (в отличие от 99% поп-старлеток). Но тем сильнее впечатляет произошедшая метаморфоза.

Альбом недели

Монеточка — «Декоративно-прикладное искусство»

После выхода в 2018 году альбома «Раскраски для взрослых» Лиза Монеточка стала едва ли не главной молодежной звездой российской эстрады. А ее хит «Каждый раз» звучал, как говорится, из каждого утюга. В 2019-м у певицы появилось еще несколько песен, которые по инерции привлекали внимание, но былого хайпа вокруг них уже не возникало. В какой-то момент могло даже показаться, что звезда померкла. И вот вдруг Монеточка выпускает новый лонгплей — «Декоративно-прикладное искусство». После знакомства с ним становится ясно: тот успех все-таки был неслучаен. Лиза действительно феномен. Однако творчество Монеточки становится всё более неформатным, а шансы снова попасть в десяточку, как с «Каждый раз», исчезающе малы.

Диск вызывающе эклектичен. Чего только здесь не намешано! И кабаре-мотивы, и псевдофолк («Тугие косы»), и рэп («Коза» с участием Noize MC), и даже пародия на «Ленинград». В песне «Шприц» Лиза поет про семью, глава которой фанатеет от группы Шнурова, к неудовольствию соседей и домочадцев. Последние ведут его к врачу, и — «Папе сде... / Папе сде... / Папе сделали укол / Прямо в ху... / Прямо в ху... / Прямо в худенький живот». Чего здесь больше — иронии над оригиналом или искреннего хулиганства, решать слушателю. Но озвученная еще в первом альбоме формула «я такая пост-пост, я такая мета-мета» в новой работе воплощена, кажется, даже более последовательно.

Слушайте Декоративно-прикладное искусство — Монеточка на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

Закрытие фестиваля Российского национального оркестра

XII Большой фестиваль Российского национального оркестра прошел несмотря на пандемию. И финальный вечер, транслировавшийся на YouTube и на сайте Московской филармонии, стал одним из главных событий всего смотра. В программе одноактного вечера — Большая месса до минор Моцарта. За пультом, разумеется, сам худрук коллектива Михаил Плетнев, а среди солистов — одна из главных оперных звезд России Юлия Лежнева. На ее сольные концерты, где она щеголяет виртуозностью в барочных ариях, практически невозможно достать билеты (по крайней мере так было до пандемии), но услышать Лежневу в шедевре классицизма, к тому же не так часто звучащем в концертных программах, не менее интересно.

Да, здесь нет головокружительных фиоритур, хотя Laudeamus te вполне оперная по духу и сопрано в этом номере может развернуться. Но главное — свет моцартовской музыки идеально подходит голосу и самому образу Юлии. Ну а вечно угрюмый и погруженный в себя Плетнев добавляет интерпретации нездешней мудрости.