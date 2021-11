Ок, зумер: Grammy поделят между собой 20-летние поп- и рэп-звезды

Триумфом "зумеров" грозит обернуться будущая церемония вручения премии Grammy. Судя по объявленным 23 ноября номинациям, выше всего Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи, присуждающая статуэтки, оценивает новые работы Оливии Родриго, Билли Айлиш, Джастина Бибера, H.E.R., Doja Cat и Lil Nas X. Всем им заметно меньше 30, а Родриго и Айлиш и вовсе еще не отметили 20-летие. Тем временем, российские артисты, традиционно фигурирующие в классических категориях, в этом году вовсе проигнорированы. «Известия» проанализировали «граммофонный» расклад.

Без русского следа

Объявление номинантов Grammy — эта почетная миссия выпала победителям «Евровидения» Maneskin — растянулось почти на час. И дело не в медлительности итальянских звезд: категорий — несколько десятков, и в каждой — не менее пяти претендентов. Впрочем, из этого длинного списка широкую мировую публику интересуют далеко не все пункты. Часть номинаций ориентирована сугубо на американскую среду и профессионалов: вряд ли за пределами континента хорошо знают исполнителей госпела, традиционного блюза и кантри. Индустриальное значение имеют и множество технических номинаций, в числе которых, например, «лучшая аннотация для диска» и «лучшая упаковка».

Но что привлекает внимание в первую очередь, так это внежанровые номинации — так называемые General Field. Именно в них представители всех направлений сражаются за победу в категориях «запись года», «альбом года», «песня года» и «лучший новый артист». Много громких имен и в разделах поп-музыки и рок-музыки. А российская публика всегда особенно внимательно присматривается к классическому сегменту, ведь именно там нередко фигурируют наши музыканты.

Увы, в этом году ни одного отечественного исполнителя и композитора в списке номинантов нет. Хотя, что говорить, прекрасные записи классических звезд международного класса у нас были, и немало. Достаточно назвать недавний альбом произведений Баха и его сыновей в исполнении пианиста Даниила Трифонова — кстати, лауреата Grammy-2017. Но — то ли политика сыграла свою роль, то ли американские специалисты звукозаписывающей индустрии действительно не увидели в 2020-м достойных дисков наших соотечественников. И то, и другое прискорбно.

Молодым везде дорогу...

А вот в распределении поп- и рок-номинаций политизированность усмотреть вряд ли можно. Зато эйджизм — в самый раз. Grammy, конечно, всегда любила молодых исполнителей, но в этом году зумеры просто не оставляют предыдущим поколениям шансов. Вот простая статистика: Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер — по 8 номинаций, Оливия Родриго и Билли Айлиш – по 7. Еще в четырех категориях может выиграть Lil Nas X, но столько же шансов — у еще одного рэпера Канье Уэста (хотя сам факт такого соседства, конечно, забавен и как минимум комплиментарен для 22-летнего Лил Наса).

Правда, вот сюрприз, больше всего номинаций получил куда менее известный Джон Батист — аж 11, но из них только две ключевых («запись года» и «альбом года»), и шансы победить в них выглядят призрачными. А все остальное — экзотика вроде «лучшее традиционное r’n’b исполнение» и «лучшее импровизационное джазовое соло». Собственно, секрет успеха Батиста как раз в его стилевой всеядности: он смог попасть сразу во много категорий. И всё же успех 35-летнего лидера группы Stay Human по-своему символичен: не стоит совсем уж сбрасывать миллениалов со счетов. Тем более — настоящих музыкантов-мультиинструменталистов.

Основная же битва развернется, очевидно, между Doja Cat (Planet Her), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Джастином Бибером (Justice) и Оливией Родриго (Sour). Они представлены в ключевых номинациях и, несмотря на юность, имеют огромные армии поклонников. Причем, если у Билли и Джастина в активе уже есть граммофончики, не говоря о множестве номинаций, то для Оливии и Доджа Кэт это, фактически, дебют в высшей лиге. Доджа год назад получила три номинации, включая «новый артист года», но победу вырвать не удалось ни в одной. Оливия же и вовсе претендует на такой приз впервые.

Показательно, что одна из фавориток прошлого года — Тэйлор Свифт — в этом году осталась практически незамеченной. Evermore номинирован за альбом года, но и только. Да и вряд ли стоит ожидать, что сиквел победившего в 2021-м Folklore принесет новый приз своей создательнице, все-таки эффекта новизны уже нет, да и хиты типа Cardigan в Evermore отсутствуют (что и подтверждают остальные номинации).

...старикам — почет

А вот у кого шансы уйти в итоге триумфатором очень велики, несмотря на не самое большое количество номинаций, так это у скандального рэпера Lil Nas X. Со своим альбомом Montero и одноименным клипом/синглом он собрал уже немало призов, это объективно одна из самых хитовых записей года, ну а ориентация и цвет кожи автора, вероятно, будут для американского истеблишмента дополнительными плюсами. Куда там белым гетеросексуальным Билли Айлиш и Джастину Биберу!

Впрочем, в родных хип-хоп-номинациях Лил Насу придется непросто, ведь среди соперников — тяжеловесы Канье Уэст и Дрейк. Их эпичное противостояние, за которым мы наблюдали весь год, станет, пожалуй, одной из главных интриг Grammy. В номинации «лучший рэп-альбом» представлены и Donda, и Certified Lover Boy. Кто победит — не решится предсказать, пожалуй, никто. Но, скорее всего, вовсе без статуэток не останется ни один из них. Академики мудро развели их по другим номинациям. Так, за лучшую рэп-песню из перечисленных звезд сражается только Канье (Jail), за лучшее мелодическое рэп-исполнение — его же Hurricane и Industry Baby Лил Наса, а Way 2 Sexy Дрейка попала в лучшее рэп-исполнение.

Ну а из возрастных исполнителей действительно хочется порадоваться за Тони Беннетта. 95-летний ветеран, выпустивший в дуэте с Леди Гагой альбом кавер-версий, получил аж пять номинаций, включая главные. И это, кажется, исключительный случай.

Вручение премий состоится 31 января в лос-анджелесском Microsoft Theatre и будет транслироваться в прямом времени. В том числе, церемонию можно будет посмотреть и из России.