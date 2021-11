Дважды рожденные: Аманда Лир мечтает о бессмертии, Duran Duran вспоминают будущее

Октябрь оказался урожайным на релизы суперзвезд — тут тебе и Лана Дель Рей, и Coldplay, и Элтон Джон, и Duran Duran. Однако кроме релизов, песни из которых гарантированно будут звучать «из каждого тостера», вышло немало достойных внимания альбомов, что могли и остаться незаслуженно незамеченными в суматохе дней. «Известия» представляют самые интересные музыкальные новинки октября, которые вы могли забыть послушать.

Duran Duran

Future Past

Нет, пожалуй, в истории поп-музыки лучшего примера способности к выживанию, чем этот бирмингемский коллектив. Duran Duran сумели пережить «новых романтиков», с которыми и поднялись к вершине славы, так же как гранж, техно, хип-хоп и прочие волны музыкальной моды, сгубившие немало карьер «не успевших на поезд»; справились и с постоянными сменами состава и скандалами между собой (сейчас они — квартет, отсутствует лишь оригинальный гитарист Энди Тэйлор). Самое главное — сумели, успевая за временем, сохранить свое узнаваемое лицо — и не уйти при этом на «нижние этажи», как многие из их ровесников, играющие ныне по клубам для постаревших поклонников.

15-й студийный альбом «дюранов» — отличное подтверждение их уникальной формы. Полтора десятка песен, вполне бывших бы к месту и на ставших уже классикой «нью-вейва» Rio и Seven And the Ragged Tiger, звучат на редкость современно — но без неприятного ощущения, что перевалившие на седьмой десяток музыканты, «задрав штаны, бегут за комсомолом». Впрочем, фанаты первого поколения наверняка почувствовали себя помолодевшими лет так на 40 — благодаря завидной свежести и самих кумиров, и искрометной бодрости композиций.

К работе над альбомом были привлечены лучшие силы всех поколений — диско-ветеран Джорджо Мородер, техно-маг Эрол Алкан и главный продюсер столетия Марк Ронсон (Эми Уайнхаус, Пол Маккартни, Адель, Лили Аллен, Дуа Липа, Майли Сайрус, Леди Гага... список может оказаться слишком длинным для публикации). Гитарист Blur Грэм Коксон и пианист Боуи Майк Гарсон обеспечили инструментальную поддержку, а шведская старлетка Туве Лу и японский девичий «неокавайный» квартет Chai — другие голоса. Результат — один из лучших альбомов Duran Duran вообще и определенно лучший за последние два десятка лет.

Amanda Lear

Tuberose

Легендарная модель и певица внезапно вспомнила, как всё начиналось — с традиционной эстрады, музыки кабаре, прогулок по подиуму в показах великих модельеров и дружбы с Сальвадором Дали (туберозы из названия альбома любил дарить Аманде именно он), — и записала удивительно тихий, интровертный альбом каверов на любимые песни. Пластинка задумывалась как оммаж французской песне, но подборка довольно эклектичная: Серж Генсбур и Ален Башунг, Жак Дютрон и Барбара соседствуют с композициями Барбры Стрейзанд и даже итальянских фолк-панков CCCP — Fedeli Alla Linea. Все они, впрочем, объединены подходом к аранжировке — интимная акустика, минимум инструментов и, конечно, всё тот же, несмотря на годы, низкий грудной голос «королевы Чайна-тауна».

Альбом был задуман еще два года назад, но нашел воплощение лишь теперь — во многом благодаря вынужденной самоизоляции во время пандемии. И название — не только дань памяти Сальвадору Дали. Как объясняет сама Аманда, «тубероза — ядовитый цветок, с таким сильным запахом, что вызывает головокружение и может привести даже к смерти. Я всегда открывала окна, когда Дали дарил их мне. А теперь мы закрылись в домах, и эта работа была связана с периодом заточения». Основные же темы альбома — свобода, любовь, печаль и, конечно, старение.

Отношение 82-летней дивы к неизбежному лучше всего выразилось в величественной версии «Бессмертных» Алена Башунга и завершающей программу ироничной «Не задержалась ли я на ярмарке?» Билли Барнса, ставшей почти 60 лет назад хитом в исполнении молодой Барбры Стрейзанд.

Dina Ögon

Dina Ögon

Пока мир застыл в томительном ожидании лонгплея АВВА, самое время поинтересоваться, чем еще — кроме конвейерной сборки хитов для заокеанских поп-звезд и ностальгических камбеков — жива нынче шведская поп-сцена. Дебютный альбом квартета с лирическим названием «Твои глаза» вышел на карликовом лейбле тамошнего анархоактивиста Карла Йонаса Винквиста с характерным названием Sing a song fighter («Пой песню, боец»). Впрочем, в музыке Dina Ögon ничего к битвам не располагает — это изящнейший джаз-поп, с переливающимися вибрафонами, парящими над миксом гитарами и лаконичными ударными. Вокалистка Анна Анлунд периодически выдает рулады, более напоминающие вокальные экзерсисы Лиз Фрейзер из Cocteau Twins.

Альбом редкостной по нашим суровым временам красоты и умиротворенности вполне может пройти незамеченным, но ознакомиться с ним стоит — и не в последнюю очередь тем, кто претендует на звание «профессионалов» музыкального рынка. Ибо Dina Ögon по меркам шведской сцены — едва ли не самодеятельность; на каком уровне в сравнении с этими «любителями» находятся многие звезды отечественной эстрады — лучше умолчать.

Yes

The Quest

Пуристы обычно настаивают, что после ухода отцов-основателей Джона Андерсона (на вольные хлеба) и Криса Сквайра (увы, навсегда — бас-гитарист умер в 2015 году) Yes «уже не торт». В известном смысле они правы: ныне в рядах легендарной прог-роковой группы нет ни одного оригинального участника, игравшего в первом составе. Однако ж марку и молодые музыканты (новому вокалисту Джону Дэвисону каких-то 50 лет — собственно, он появился на свет на третий год существования коллектива), и «проверенные кони», гитарист Стив Хау и клавишник Джефф Даунс, определенно держат с честью.

22-й по счету студийный альбом Yes, конечно, не обещает открытий — но и разочарований тоже. Изысканные аранжировки с привлечением симфонического оркестра, захватывающие стадионные припевы, смены темпа и размера — всё, как в классические времена, разве что длительность композиций приведена к более приемлемому для нынешнего слушателя 6–7-минутному формату.

Редкий случай, когда группа, давно, казалось бы, «забронзовевшая» в своем величии, да к тому же и растерявшая по пути свой классический состав, успешно продолжает работать — и не только в качестве ностальгического концертного коллектива.

Black Dice

Mod Prog Sic

А теперь, как завелось, нечто совсем другое. Эксцентричное нью-йоркское трио Black Dice молчало почти десять лет (предыдущий их лонгплей вышел в 2012-м). Поклонники этой странной музыки (или «антимузыки», с иной точки зрения) уже порядком приуныли, но вот — в разгар очередной волны пандемии братья Коупленды и примкнувший к ним Аарон Уоррен осчастливили мир новой порцией странноватых ритмов, электронных хрипов и причудливых звуковых коллажей.

Black Dice начинали в конце прошлого столетия с непримиримого панк-хардкора, но, познакомившись с японским нойзом на примере Masonna и Merzbow, увлеклись исследованием более странных (но не менее шумных) звуковых структур. В какой-то момент они заиграли вещи, которые почти подпадали под определение «техно» — по крайней мере, под них можно было, при желании, и танцевать. На Mod Prog Sic тоже присутствуют своеобразная «энергия танцпола», но не стоит ожидать эти треки в плейлисте диджея ближайшего клуба.