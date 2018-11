Лир вашему дому: она была любовницей рок-звезд и музой Сальвадора Дали

Стареющий Сальвадор Дали был от нее без ума и уверял, что у нее «прекрасный череп»; она записывала диско-хиты, красовалась на обложках модных журналов и крутила романы с рок-звездами — под чары французской дивы попали, среди прочих, гитарист The Rolling Stones Брайан Джонс (написавший про нее песню Miss Amanda Jones), лидер Roxy Music Брайан Ферри (именно она прогуливается с пантерой на конверте альбома For Your Pleasure) и Дэвид Боуи (выйдя на сцену во время финального концерта турне «Зигги Стардаст», она практически перетянула на себя внимание публики). Правда, ходили слухи, что холодная прелестница когда-то была мужчиной — и никто не знал точно, сколько ей лет. По правде сказать, никто точно не знает даже, в какой день она родилась — сама Аманда Лир (назовем, наконец, имя) путается в показаниях по этому поводу: то ли 18 июня, то ли 18 ноября. «Известия» решили, что холодная осень более подходит этой странной женщине, неделю назад выпустившей свою седьмую по счету книгу воспоминаний (снова особо не приподнявшую завесу тайны), и вспомнили в этот день об ее удивительной биографии.

Сколько ей лет

Вопросы о возрасте по-прежнему вызывают у нее бурю возмущения: «50, 60, 70 — какая разница, сколько мне лет? Я жива, вот что главное!» — заявила Лир в недавнем интервью итальянскому Canale 5. Характерно, что число 80 (по мнению многих, куда более близкое к истине) даже не прозвучало. Впрочем, певица, фотомодель и светская дама выглядит на редкость моложаво и сегодня, особенно если принять на веру ее заявления, что скальпель хирурга никогда не прикасался к ее телу. «Если бы Господь хотел дать мне морщины, он бы мне их дал. Я не совершенна, но я не «переделана», — пишет она в своей новой книге, удачно названной «Заблуждения».

лир Аманда Лир Фото: Global Look Press/Pamela Rovaris

Созданию самых разных заблуждений о себе самой Аманда Лир посвятила едва ли не всю жизнь — год ее рождения в разные периоды варьировался в диапазоне от 1939 до 1950. Где она появилась на свет, тоже остается не до конца выясненным: сама Аманда в конце концов решила придерживаться версии, что родилась в Сайгоне в семье Тапп — французского офицера британского происхождения и его русско-азиатской (что бы это ни значило) жены. Впрочем, в разное время звучали варианты Гонконга, Сингапура, скучной Швейцарии и баснословной Трансильвании, но все они остаются в статусе слухов. Свою нынешнюю фамилию она получила лишь в 1965 году, выйдя в Лондоне замуж за студента-архитектора Пола Моргана Лира — и запись в книге регистрации браков района Челси остается едва ли не единственным точно датированным документом о ее ранних годах.

Еще одна популярная легенда (или нет — решайте сами) гласит, что Аманда появилась на свет мальчиком и наречена была Аленом. Из-за глубокого хрипловатого голоса, почти мужского баса до самого конца 1970-х годов бытовало популярное заблуждение, что Аманда так и осталась физиологически мужчиной; развеяла она его в 1977-м, снявшись обнаженной для Playboy. Тем не менее британская модель и одна из первых трансгендерных женщин Эйприл Эшли утверждала, что работала с Аленом в парижских шоу трансвеститов еще в конце 1950-х годов; якобы Ален сменил пол только после знакомства с Дали в 1965 году — великий художник и оплатил сложную (особенно по тем временам) операцию.

Фото: wikipedia.org Аманда Лир выступает на голландском телешоу в разгар ее певческой карьеры, 1978 год

Сама Аманда, впрочем, только смеется над подобными рассказами, уверяя, что всё это выдумки ее бывшего любовника Боуи. «В те времена звезде нельзя было встречаться с обычной девушкой, в ней должно было быть что-то шокирующее, вот Дэвид и распустил этот слух. Сама я ненавижу распускать слухи, но с другой стороны — что же еще с ними делать?» Но вот близость — не интимную, а духовную — с Дали она не отрицала никогда.

Что она делала в гостях у Дали

Моделью Лир стала случайно: «В юности я считала себя уродкой, плоскогрудая, тощая, долговязая, а идеалом женской красоты считалась Бриджит Бардо». Но в 1965 году ее заметила скаут модельного агентства Катарин Арле. Модельная карьера странной манекенщицы непонятного возраста и пола быстро пошла в гору, и Аманда вскоре завела знакомства в артистических кругах. В 1966 году светский лев, друг «битлов» и «роллингов» и наследник пивоваренной империи «Гиннесс» Тара Браун познакомил ее с Сальвадором Дали — вновь случайно. Юный прожигатель жизни (вскоре трагически погибший в 21 год за рулем своего спортивного авто — «He blew his mind out in a car / He didn’t notice that the lights had changed» из ленноновской A day In The Life — это как раз о нем) заметил эксцентричного гения за столиком в парижском клубе Chez Castel и не преминул представить ему свою экзотическую спутницу.

Фото: moicani.over-blog.com Аманда Лир вместе с Сальвадором Дали

Дали, вообще любивший творческую молодежь, неожиданно нашел в Аманде и интересную собеседницу, и родственную душу — девушка серьезно занималась искусством (кстати, коллажами Лир украшены двери музея Дали в Фигерасе). Так начался период, который сама Лир называет духовным браком с Дали — она каждый год приезжала погостить на его виллу в деревне Порт-Льигат в Каталонии, сопровождала Дали и Галу в поездках, была и моделью для нескольких работ художника — «Сон Гипноса», «Спасение Анжелики от дракона» и «Венера в мехах». «Он научил меня видеть своими глазами. Он был моим учителем, разрешал пользоваться своими кистями, красками, холстами. Слушать, как он говорит, было лучше любой арт-школы», — вспоминала Лир уже после смерти Дали.

По книге Лир «Моя жизнь с Дали» собирались было снять фильм; на роль художника прочили Джереми Айронса, на роль самой Аманды — Клаудию Шиффер. Супермодель и легенда, впрочем, не сошлись характерами, и кино так и не получилось. «Аманда, мне понравилась твоя книга, кто ее для тебя писал?» — спросила Шиффер при личной встрече. И получила достойный отпор: «Рада, что тебе понравилось; а кто тебе ее читал?»

Почему ее любили в СССР

В известном смысле Аманда Лир предвосхитила — за десятилетия до Instagram и интернета вообще — нынешних звезд, знаменитых тем, что они знамениты. Правда, в отличие от кардашьянов и бузовых XXI столетия, эксцентричная дива отличалась и эрудицией, и вкусом, и талантом (Дали не был склонен заводить дружбу с первой попавшейся красоткой). Она вела собственную колонку в Tatler, писала картины и, учитывая близкие отношения едва ли не со всеми важными персонами рок-сцены 1970-х, в какой-то момент решила и сама заняться музыкой.

На дворе стояла эпоха диско; и Аманда Лир, с ее врожденным блеском, подходила к ней как нельзя лучше. Уроки вокала оплатил Дэвид Боуи, немецкий продюсер Энтони Монн устроил контракт с фирмой Ariola и написал песни — дебютный альбом, I Am a Photograph, пользовался умеренным успехом в континентальной Европе, зато вышедший в 1978 году второй, Sweet Revenge, разошелся четырехмиллионным тиражом только в ФРГ и стал настоящим хитом. Низкий загадочный полуречитатив Лир, рассказывавший под монотонный диско-бит фаустианскую историю девушки, продавшей душу дьяволу, но отомстившей нечистому, вкупе с провокативной обложкой альбома явно пленил слушателей — и не только по ту сторону железного занавеса.

Фото: discogs.com Обложка альбома Never Trust a Pretty Face, 1979 год

В СССР пластинку переписывали на бобины и только появившиеся в широком хождении компакт-кассеты; впрочем, в стране победившего социализма записи Аманды Лир, как ни удивительно, можно было купить и совершенно легально. «Мелодия» в 1979 году выпустила по лицензии Ariola миньон с одним из самых известных хитов певицы, Fashion Pack (почему-то переведенным как «Реклама вокруг нас»), а в 1981-м и лонгплей «Поет Аманда Лир» (ее третий альбом, вышедший в 1979-м Never Trust a Pretty Face).

Как всё это пропустили худсовет и цензура, остается загадкой: если Boney M. и Ottawan можно было подогнать под «творчество угнетенных темнокожих артистов», у Леннона и Маккартни обнаружить «песни протеста», Джо Дассен и Демис Руссос работали в жанре достаточно традиционной, а, значит, безвредной эстрады, то белокурая диско-дива неопределенной половой принадлежности, да еще связанная с реакционным художником-декадентом, явно не вписывалась в рамки дозволенного. Тем не менее диски вышли и стали, как водится, «дефицитом» — несмотря на постоянные допечатки «Мелодией» тиражей.

Что ждет ее кошек

Самой Аманде профессиональная музыкальная карьера надоела уже к началу 1980-х годов: «Эти немцы хотели добиться абсолютной дисциплины, а такая жизнь не по мне, так что я решила уйти». Совершенно из музыки она не ушла и продолжает записывать и выпускать альбомы по сей день — правда, на маленьких лейблах и без коммерческих достижений. У нас ее продолжали нежно любить и тогда, когда в Западной Европе Лир окончательно перешла в область музыкальной экзотики: в формате CD был легально переиздан лишь один ее ариоловский альбом (Sweet Revenge в 1992 году), все остальные и по сей день доступны лишь на пиратских российских компактах.

На пике музыкальной славы Аманда без лишней шумихи вышла замуж во второй раз — за французского продюсера и бизнесмена Алена-Филиппа Маланьяка. Судя по всему, это был счастливый брак, продлившийся более 20 лет — но закончившийся трагически.

лир Ален-Филипп Маланьяк, Аманда Лир и Массимо Гаргия на вечеринке в ночном клубе «78» в Париже в 1979 году Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff

Утром 16 декабря 2000 года дом Маланьяков-Лир в Сент-Этьен-дю-Гре под Авиньоном загорелся из-за неисправной электропроводки. В огне погибли Ален-Филипп и гостивший у пары заводчик кошек Дидье Дьефи (Лир всю жизнь была и остается страстной кошатницей). Сгорела и коллекция картин Дали, принадлежавшая певице, узнавшей о трагедии в Милане, где вела еженедельное шоу на телевидении…

Аманда Лир сумела справиться с обстоятельствами — и в XXI веке вновь удивила всех, вернувшись из полузабвения к довольно активной деятельности. Она занялась театром и сыграла в нескольких заметных постановках, ее альбом 2012 года I Don’t Like Disco внезапно стал хитом в Италии («Итальянцы любят меня, потому что они все помешаны на сексе!»), она снимается в кино, участвует в телешоу и, хотя в 2017 году обещала уйти на покой, похоже, опять передумала. Но годы (сколько бы их там на самом деле ни было) всё же берут свое.

«Детей у меня нет, и я вдруг поняла, что после моей смерти всё имущество перейдет в доход государству. Ну уж нет! Я написала завещание, и по нему всё достанется моим кошкам. Они будут самыми счастливыми кошками на свете», — рассказала Лир в недавнем интервью. Впрочем, можно не сомневаться, что кошки Аманды не бедствуют и сегодня.