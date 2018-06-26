Опасная женщина

Одной из самых популярных поп-певиц современности, американке Ариане Гранде 26 июня исполняется 25 лет. В ее багаже — три альбома, разошедшихся двухмиллионным тиражом, четыре номинации на «Грэмми» и более 120 млн подписчиков в Instagram. По случаю дня рождения артистки портал iz.ru вспомнил основные этапы ее карьеры.