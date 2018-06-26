Одной из самых популярных поп-певиц современности, американке Ариане Гранде 26 июня исполняется 25 лет. В ее багаже — три альбома, разошедшихся двухмиллионным тиражом, четыре номинации на «Грэмми» и более 120 млн подписчиков в Instagram. По случаю дня рождения артистки портал iz.ru вспомнил основные этапы ее карьеры.
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Фото: TASS/Yui Mok
Во время концерта Гранде в Манчестере 22 мая 2017 года был совершен теракт, унесший жизни 23 зрителей
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Фото: Global Look Press/face to face
7 июня 2017 года певица организовала благотворительный концерт в помощь пострадавшим во время теракта. Было собрано $23 млн; городской совет Манчестера присвоил Гранде звание почетной гражданки города
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jason Moore
Совместное выступление Гранде с кантри-группой Little Big Town
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Фото: TASS/Lionel Hahn
Ариана Гранде была в романтических отношениях с рэпером Биг Шоном, но пара рассталась в 2015 году
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aftonbladet
Новый альбом Гранде ожидается в августе 2018 года. Предыдущий вышел в 2016 году и назывался Dangerous Woman («Опасная женщина»)
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Фото: TASS/Ace Pictures/Kristin Callahan
Общее количество просмотров видеоклипов Гранде на стриминговых платформах в интернете превышает 9 млрд
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Фото: TASS/Ryan Phillips
Альбом Dangerous Woman занимал первое место в хит-парадах Великобритании, Италии, Ирландии, Бразилии, Нидерландов, Испании и еще нескольких стран
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Фото: Getty Images/T-Mobile/Denise Truscello
В 2016 году певица выступила на открытии стадиона T-Mobile Arena в Лас-Вегасе
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Фото: Depositphotos/Anton Oparin
Во время выступления на показе Victoria’s Secret осенью 2014 года Гранде едва успела увернуться от крыльев одной из «ангелов» бренда
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Фото: TASS/Rolando Rodriguez
Среди сценических партнеров Гранде были Джесси Джей, Стиви Уандер и Ники Минаж
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aftonbladet
В 2016 году журнал Time включил Гранде в свой список 100 самых влиятельных людей мира
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