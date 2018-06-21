Царь-девица

Популярная американская певица Лана Дель Рей родилась 21 июня 1985 года. Ее настоящее имя — Элизабет Грант, псевдоним был выбран ею за звучность: rey на испанском означает «король». По определению влиятельного музыкального портала Pitchfork, «Лана Дель Рей — это соединение старомодного Голливуда с современной культурой YouTube». С 2010 года певица выпустила пять альбомов, которые принесли ей четыре номинации на «Грэмми». В день рождения Дель Рей портал iz.ru собрал лучшие фото ее карьеры.