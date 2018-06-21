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Царь-девица

Лана Дель Рей примеряет крылья
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Фото: TASS/PA Photos
Лана Дель Рей — частый гость популярных телешоу, в частности Дэвида Леттермана. Фанаты знают, что именно перед входом в телестудию можно получить автограф звезды
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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
Певица участвует в рекламных кампаниях нескольких мировых брендов одежды
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Фото: TASS/ZUMA/Ariel Ojeda
В песнях Дель Рей чувствуется сильное влияние латиноамериканской музыки
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Фото: Global Look Press/Joerg Carstensen
Сценический образ певицы во многом основан на мифологии Голливуда 1940–1950-х годов
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok
В 2014 году Лана Дель Рей выступила на легендарном рок-фестивале Гластонбери
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Matt Crossick
Последний альбом певицы, Lust For Life, вышел летом 2017 года. В записи принимали участие канадский певец The Weeknd, бывшая вокалистка Fleetwood Mac Стиви Никс и сын Джона Леннона Шон Оно Леннон
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ian West
Лана Дель Рей принадлежит к Римско-католической церкви и не стесняется демонстрировать свою религиозность
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Фото: TAСС/Артем Коротаев
В 2013 году Лана Дель Рей впервые выступила с концертом в Москве
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Massimiliano Sticca
Стилистику песен Дель Рей обычно характеризуют как «барочный поп», хотя она использует в своей музыке и элементы трип-хопа, рэпа и R&B
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Фото: TASS/ZUMA/Christopher SmithAdmedia
Для прошедшего в мае 2018 года очередного бала Института костюма в Нью-Йорке певица выбрала наряд, созданный креативным директором Gucci Алессандро Микеле (на фото слева). Доминировала католическая символика: золотое «святое сердце», пронзенное мечами, и шесть крыл серафима, украсившие диадему певицы
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Популярная американская певица Лана Дель Рей родилась 21 июня 1985 года. Ее настоящее имя — Элизабет Грант, псевдоним был выбран ею за звучность: rey на испанском означает «король». По определению влиятельного музыкального портала Pitchfork, «Лана Дель Рей — это соединение старомодного Голливуда с современной культурой YouTube». С 2010 года певица выпустила пять альбомов, которые принесли ей четыре номинации на «Грэмми». В день рождения Дель Рей портал iz.ru собрал лучшие фото ее карьеры.

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