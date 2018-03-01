Сказки Андерса

Настоящее имя певца — Бернд Вайдунг. Псевдоним Томас Андерс он взял в 1980 году по предложению выпустившей его первый сингл компании звукозаписи. В 1984 году Андерс стал вокалистом дуэта Modern Talking
Фото: Getty Images/Peter Bischoff
В 1985 году Андерс женился на фотомодели Норе Баллинг. Поклонники Modern Talking до сих пор считают ее виновницей распада дуэта
Фото: Getty Images/Dagmar Scherf
В 2017 году Томас Андерс отправился в мировое турне со старыми песнями, но с новой группой — Modern Talking Band. В марте он выступит и в нескольких городах России
Фото: Global Look Press/Christian Charisius
В 1998 году после 11 лет разлада Дитер Болен и Томас Андерс снова начали совместную работу как дуэт Modern Talking
Фото: Getty Images/Peter Bischoff
Певец увлекается горнолыжным спортом и частый гость на зимних курортах Альп
Фото: Global Look Press
Высокий тембр голоса Андерса и его экстравагантный стиль в 1980-е стал причиной слухов о том, что вокалист Modern Talking на самом деле — женщина
Фото: Global Look Press
Но современный имидж певца (как и появившаяся в его голосе легкая хрипотца) не оставляет сомнений в его принадлежности к сильному полу
Фото: Global Look Press
В Германии и Восточной Европе Андерс продолжает оставаться звездой первой величины. Но в англоязычном мире он не особо известен
Фото: Global Look Press
Томас и Нора развелись в 1999 году. Впрочем, Андерс недолго оставался холостяком, вскоре женившись на давней поклоннице, с которой познакомился еще в 1986-м
Фото: Global Look Press
После воссоединения в 1998 году Modern Talking выпустили еще пять альбомов, но в 2003-м группа вновь прекратила свое существование — как уверяют Болен и Андерс, уже навсегда
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Немецкий длинноволосый красавец с томным голосом стал в 1980-е таким же символом перемен, как и острые публикации в прессе, антиалкогольная кампания и встречающийся с лидерами западных держав Михаил Горбачев. Для молодежи СССР, пожалуй, стало ясным, что всё в стране меняется к лучшему, именно тогда, когда советское телевидение впервые показало, под новый 1987 год, несколько песен в исполнении дуэта Modern Talking. Вскоре сладкоголосые немцы и самолично посетили Москву — и истошный крик фанатки с балкона «Олимпийского» «Томас, киса, ай лав ю!» навсегда вошел в анналы истории отечественного шоу-бизнеса. Сегодня «кисе» стукнуло 55 — но он по-прежнему полон сил и творческих планов. Портал iz.ru вспоминает биографию Томаса Андерса в десяти фотографиях.
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