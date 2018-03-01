Сказки Андерса

Немецкий длинноволосый красавец с томным голосом стал в 1980-е таким же символом перемен, как и острые публикации в прессе, антиалкогольная кампания и встречающийся с лидерами западных держав Михаил Горбачев. Для молодежи СССР, пожалуй, стало ясным, что всё в стране меняется к лучшему, именно тогда, когда советское телевидение впервые показало, под новый 1987 год, несколько песен в исполнении дуэта Modern Talking. Вскоре сладкоголосые немцы и самолично посетили Москву — и истошный крик фанатки с балкона «Олимпийского» «Томас, киса, ай лав ю!» навсегда вошел в анналы истории отечественного шоу-бизнеса. Сегодня «кисе» стукнуло 55 — но он по-прежнему полон сил и творческих планов. Портал iz.ru вспоминает биографию Томаса Андерса в десяти фотографиях.