Монтажница и высотники: Билли Айлиш взяла ножницы, Нил Янг ушел в горы

Билли Айлиш освоила новую профессию, Нил Янг забрался в горы, а Александр Сладковский отправился в космос. Музыкальные новинки этой недели одна смелее другой. «Известия» оценили эксперименты звезд.

Клип недели

Billie Eilish — Male Fantasy

Билли Айлиш продолжает экспериментировать не только в области музыки, но и в сфере видеопродакшна. Мы помним, что режиссером почти всех своих клипов, начиная с Everything I Wanted, значится она сама. Однако в новом ролике — Male Fantasy — девушка выступила не только постановщиком, но и монтажером. Можно только приветствовать стремление к созданию максимально авторского продукта. Минус один: на фоне предыдущих работ Male Fantasy выглядит откровенно бледно. Здесь нет ни шокирующего финала с потопом, как в Happier Than Ever, ни эффектного видеоряда и неординарной ситуации, как в NDA, ни яркой концепции, как в Therefore I Am. Билли сидит дома и страдает — очевидно, после расставания с возлюбленным. Весь клип мы наблюдаем за ее депрессивным ничегонеделанием. Картинка сделана не без изящества, но порой довольно буквально дублирует монтажными срезками ритм песни. Разве что сам трек — очередной сингл из альбома Happier Than Ever — подкупает выразительностью мелодии и трогательной беззащитностью вокала Билли, звучащего на фоне переборов акустической гитары.

Да, меньше 6 млн просмотров почти за неделю — не результат для суперзвезды и любимицы зумеров. Но это, возможно, начало нового направления в ее карьере. В то время как другие 20-летние осваивают Final Cut и Adobe Premier, делясь результатами лишь с родителями и друзьями, Айлиш делает это на глазах у всего мира. Похвальная смелость.

Сингл недели

Jethro Tull — Sad City Sisters

Для поклонников хард- и прог-рока запланированный на январь релиз альбома Jethro Tull The Zealot Gene — одно из самых ожидаемых событий. Шутка ли, легендарный коллектив не выпускал нового материала с 2003 года. В 2014-м лидер Йен Андерсон и вовсе заявил о распаде группы, но несколько лет спустя музыканты снова собрались вместе и стали кормить поклонников обещаниями — анонсами песен и туров. В планы, конечно, вмешалась пандемия, но вот наконец диск доступен для предзаказа, а две композиции с него — для прослушивания. Первая, Shoshana Sleeping, вышла чуть больше месяца назад. Вторая, Sad City Sisters, появилась на днях. И отчасти она даже интереснее предыдущего сингла. Более мягкий, фолковый аккомпанемент акустической гитары и губной гармоники сопровождает яркую вокальную мелодию с постоянными ритмическими и метрическими смещениями, а в проигрышах вступает флейта — коронный инструмент Йена Андерсона, и каждое такое соло ждешь с особым предвкушением.

Добавим, что трек сопровожден эстетически безупречным клипом, главным героем которого становится забавная тряпичная кукла. И в этом видео, как и в музыке, тонкими штрихами создается новогодняя сказочная атмосфера, столь желанная в разгар традиционной декабрьской суеты. Слушайте Sad City Sisters — Jethro Tull на Яндекс.Музыке

Альбом недели

Neil Young & Crazy Horse — Barn

Ну а еще один великий блюзмен — Нил Янг — не стал дожидаться 2022 года и дропнул новый альбом за две недели до западного Рождества. Решение правильное: лучшего, чем винил Barn, подарка ценителю стиля, да и любому немолодому консерватору не придумать. Да, конечно, пластинка вышла одновременно с CD, ведь такую музыку желательно слушать в максимально аутентичных условиях. Но харизма Янга со товарищи такова, что даже обычная стриминговая версия, играющая в наушниках-затычках, моментально погружает в атмосферу американской глубинки и заставляет представить героев воображаемого вестерна: чуть подвыпивших, прямолинейных, не склонных к сантиментам и вдыхающих полной грудью пыль и дым старого доброго Дикого Запада.

В анонсе Barn сообщается, что альбом был записан «в полнолуние в отреставрированном амбаре XIX века на вершине скалистых гор». Что, кстати, правда, а не поэтическая метафора — тот самый амбар запечатлен и на обложке, и в документальном фильме. Но подобные ухищрения не имели бы смысла, не будь здесь прекрасных песен. А они есть, вдохновение мэтра не иссякает, хотя в дискографии Янга Barn это уже 40-й студийный лонгплей (и то если не считать прошлогодний Homecoming из невыпущенного материала 1970-х). Причем такое ощущение, что настоящую силу альбом набирает после «экватора». Tumblin’ Thru The Years отсылает к 1960-м и поражает нетипичным для блюзмена фортепианным аккомпанементом, восьмиминутная Welcome Back восхищает меланхоличными гитарными соло — одно другого краше, а Human Race и вовсе сметает с пути сырым хард-роковым звучанием.

Слушайте Barn — Neil Young на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

Холст и Бриттен в Московской филармонии

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Английскую академическую музыку знают у нас гораздо хуже, чем немецкую или, допустим, французскую. И потому идея дирижера Александра Сладковского посвятить большой симфонический концерт в Концертном зале Чайковского исключительно произведениям с Туманного Альбиона выглядит смелой сама по себе. Однако еще более амбициозное решение — целиком исполнить знаменитый, но крайне сложный и потому нечасто звучащий цикл «Планеты» Густава Холста. Партитура этого колосса требует наличия четверного состава с расширенной медной секцией, органа, челесты и хора. Вселенский размах! Госоркестр Татарстана, недавно получивший звание академического, оказался вполне соразмерен масштабу поставленных задач, свидетельство чему — полная видеозапись трансляции, бесплатно доступная на сайте филармонии.

По-своему сложным было и произведение первого отделения — Скрипичный концерт Бриттена, но там основная нагрузка легла даже не на оркестр, а на солистку Алену Баеву, выдержавшую все три части на высочайшем энергетическом уровне. После антракта же слушателям предстояло путешествие в космос Холста. И здесь прежде всего стоит отметить прозрачность, рельефность звучания даже в самых насыщенных местах партитуры. В tutti звук сохранял упругость и не превращался в кашу.

Второе, чем, собственно, славится Сладковский, стоявший, разумеется, за пультом, это яркость контрастов. Семичастный цикл (каждый номер соответствует планете — Марсу, Венере, Меркурию и так далее) более известен по громогласным моментам, но в концерте ГАСО Татарстана смысловой кульминацией стали, пожалуй, не они, а финал с мистическим звучанием хора, растворяющимся в неземных мерцаниях оркестра.