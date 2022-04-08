Невидимая работа Ива Кляйна была продана за €850 тыс.

На аукционе Sotheby's был продан лот под названием «Зона нематериальной изобразительной чувствительности», который относится к знаменитому перформансу художника-концептуалиста Ива Кляйна, состоявшемуся в 1958 году. Информация об этом опубликована на сайте аукционного дома.

На выставке «Пустота» в Париже в пустом помещении демонстрировались «несуществующие работы», которые можно было купить. Но платить требовалось золотыми слитками, которые художник выбрасывал в Сену, а полученную квитанцию покупатель должен был сжечь.



Одна из уцелевших квитанций теперь обрела нового владельца, заплатившего за нее и право считаться обладателем «нематериальной работы» €850 тыс, что существенно выше заявленного эстимейта €280–500 тыс.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, это наглядный пример того, что покупатели сверхдорогих произведений искусства платят не за красивые предметы, а красивую историю.

«При продаже произведений искусства особенно важно правильное позиционирование, умение создать хайп и красивую легенду вокруг лота. Аукционный дом акцентировал внимание на параллелях между проектом Кляйна и блокчейном, позиционируя «нематериальную картину» как гениальное пророчество. Как видим, выехать на NFT-мании вполне удалось. Но, по сути, нет ничего необычного и нового в продаже побочного артефакта (в данном случае — квитанции) с перформанса. Просто в данном случае речь действительно идет о знаковом событии в послевоенном искусстве. Все вместе и обусловило такой успех», — пояснил Уваров.

22 марта Christie’s анонсировал майские торги, топ-лотом которых станет «Простреленная шалфеевая Мэрилин» Энди Уорхола. Один из самых известных образов поп-арта оценен примерно в $200 млн.

Если картина будет продана, то она станет не только самым дорогим произведением Уорхола (предыдущий рекорд ровно вдвое ниже — картина «Восемь Элвисов» ушла за $100 млн), но и самым дорогим произведением искусства XX века.