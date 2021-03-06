Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем
Мир
Словакия из-за нехватки мест начала направлять больных COVID-19 в ФРГ и Польшу
Происшествия
Возгорание на реке Обь под Нижневартовском локализовали
Мир
ВОЗ заявила о 353 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки
Общество
В администрации ХМАО рассказали о причинах пожара на реке Обь
Общество
Чернышенко заявил о существенном дефиците IT-кадров в России
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Мир
Пушилин назвал сроки формирования иммунитета к COVID-19 у жителей ДНР
Экономика
В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России

Мем «Deal with it» продали на торгах за $23 тыс.

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярный мем «Deal with it» был продан на торгах за $23 тыс. (более 1,5 млн рублей), следует из данных на криптографической платформе Foundation.

Автором мема является американский художник Райдер Риппс. Он разместил для продажи уникальный цифровой сертификат NFT-токен, предоставляющий эксклюзивные права на фото, видео и другие цифровые права на использование изображения.

В описании к лоту художник указал, что покупателю переходит не только копия мема, но и все права на него, включая оригинальный шаблон в программе Photoshop.

В январе президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» мем, посвященный Дню студента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021