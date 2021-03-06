Мем «Deal with it» продали на торгах за $23 тыс.

Популярный мем «Deal with it» был продан на торгах за $23 тыс. (более 1,5 млн рублей), следует из данных на криптографической платформе Foundation.

Автором мема является американский художник Райдер Риппс. Он разместил для продажи уникальный цифровой сертификат NFT-токен, предоставляющий эксклюзивные права на фото, видео и другие цифровые права на использование изображения.

В описании к лоту художник указал, что покупателю переходит не только копия мема, но и все права на него, включая оригинальный шаблон в программе Photoshop.

В январе президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» мем, посвященный Дню студента.