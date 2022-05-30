«Майнинг очень популярен в России»

Понятия «майнинг» и «криптовалюта» постепенно перешли из разряда понятной лишь специалистам экзотики в общеупотребительный лексикон. Однако многое по-прежнему остается не до конца понятным рядовым россиянам. О том, как развивается эта область цифровой индустрии в последние годы, «Известия» поговорили с главой компании IBMM | technology Дмитрием Гузенко.

— Компания IBMM | technology работает с 2017 года. Как изменился криптовалютный рынок в России за эти пять лет?

— Криптовалютный рынок показал самый большой рост и набрал основную аудиторию. Хочу напомнить, что в начале 2017 года биткоин стоил в районе $1000. Майнинг происходил в основном на видеокартах и добывалась такая криптовалюта, как Etherium. В целом это была история для энтузиастов из IT-индустрии и не было четкого понимания, куда это все идет. Первые массовые модели майнеров для биткойна, такие как Antminer S9, сделали майнинг более доступным, массовым. Сегодня устройства в десятки раз мощнее, прибыльность больше в разы и в целом индустрия развивается быстрым темпом.

— Как вы относитесь к возможной легализации майнинга в России, что она даст обычным майнерам, что она даст государству? И что она значит для вашей компании, в частности?

— «Обычные майнеры» — интересное определение. Соглашусь, что занимающихся майнингом можно разделить на на «обычных» и тех, кто это делает в промышленных масштабах. В основном под действие закона попадают как раз крупные игроки. Основная проблема, с которой столкнутся законотворцы, состоит в том, что пока майнер не продал свою криптовалюту, он не получил прибыль . С чего платить налог государству — непонятно. Предприниматель может годами добывать криптовалюту и не продавать ее. В то же время в рамках своей деятельности он может потреблять столько электроэнергии, сколько ему выделено, вовремя платить по установленному государством тарифу и не нарушать закон. В принципе, сейчас так и происходит. В правительстве всё это прекрасно понимают.

На данный момент наше государство получает инвестиции от отечественного крупного бизнеса и зарубежных инвесторов в развитие майнинговой отрасли и в целом электросетей. Конечно же, приемлемый для всех сторон инструмент налогообложения принесет существенный приток средств в казну. Мы со своей стороны видим, как приход к легализации майнинга увеличивает спрос на него среди среднего и крупного бизнеса.

— С какими рисками сейчас сталкиваются майнеры в России? Способна ли снизить эти риски легализация? Не несет ли она новых рисков или неудобств для них?

— Риски в основном инвестиционного характера. Есть некая сумма, которую ты вкладываешь в свой бизнес-проект. Есть предполагаемый срок, в течение которого вложения окупаются и появляется прибыль. Средний срок окупаемости современного майнинг-оборудования составляет от 12 до 20 месяцев, в зависимости от курса криптовалют. Если мы подразумеваем, что при легализации будут производиться отчисления с прибыли в пользу государства, то срок этот соответственно увеличится. Если в правовую базу будут введены сложновыполнимые требования, то это замедлит развитие индустрии и может создать коррупционную составляющую. Конечно, судить следует по конкретному законопроекту, сейчас можно делать только догадки.

— IBMM | technology является одним из самых крупных публичных поставщиков майнингового оборудования в РФ, кто ваш целевой потребитель, если в нескольких словах обрисовать его портрет?

— В основном это люди из действующего бизнеса. Например, достаточно часто закупается производственный сектор. Если есть профицит электроэнергии, то почему бы не выделить его под майнинг? Люди инвестируют, майнят, платят за энергию и продают полученные активы. С точки зрения предпринимательства войти в майнинг проще, чем открыть какой-нибудь сторонний бизнес. Большие компетенции не требуются.

— Что вообще представляет собой майнинговое оборудование? Среднестатистический россиянин, как представляется, имеет об этом весьма смутное представление.

— Среднестатистический россиянин занимался майнингом в 2018 году на видеокартах или знает друга соседа, который занимается майнингом у себя в гараже. А если говорить серьезно, но простым языком, то асик (майнер) — это устройство, которое обеспечивает безопасность переводов в криптовалютах. Из-за увеличения количества переводов в сети криптовалют со временем требуются все более мощные устройства. Поэтому современные майнеры такие шумные и потребляют 3,5 кВт•ч.

— Насколько на самом деле популярен майнинг в России, ведь откуда-то взялись 12 млн криптовалютных кошельков, на которых хранится более 10 трлн рублей?

— На сегодняшний день майнинг очень популярен в России. Есть устройства, которые по бюджету доступны практически любому человеку и потребляют всего 800 ватт. Добыча криптовалюты в России распространена среди всех слоев общества.

— Опасен ли для индустрии «серый» майнинг? Какие риски он несет и для легальной криптофинансовой сферы, и для общества в целом?

— Проблемы использования электроэнергии без ее оплаты — это в большей степени проблемы муниципального уровня. Они выявляются и решаются локально. Они были и без майнинга, будут и с ним. Местные энергосбытовые компании прекрасно видят, куда и в каком объеме расходуется электроэнергия, и это в их зоне ответственности. На уровне правительства поднимается вопрос нецелевого использования электроэнергии. Это когда вы, например, занимаетесь майнингом в квартире и платите по тарифу как физическое лицо. Но в любом случае вы ограничены в объеме предоставляемой энергии и в технических возможностях. Здесь мы опять приходим к вопросу, что средства не доходят до казны государства.

— Какие перспективы у среднего и крупного бизнеса на криптовалютном рынке?

— Перспективы просто огромные и потенциал роли России в майнинге криптовалют, как мне кажется, пока недостаточно оценен. Большой профицит электроэнергии можно грамотно использовать для получения дополнительной прибыли в бизнесе и развития криптовалютной индустрии. Нам необходимо привлекать блокчейн-специалистов и создавать благоприятные условия для развития индустрии. В России сильный и очень конкурентный на мировом уровне IT-сектор. Нельзя это игнорировать.

— Страны Запада сейчас стараются ограничить экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию. Создает ли это для вас проблемы?

— Почти все крупные производители майнинг оборудования — это китайские компании. Проблем с закупками и импортом нет. Россия достаточно крупный потребитель экспортных товаров Китая с логистической системой, которая выстраивалась годами. Было бы странно, если бы это всё сломалось в один момент.

— Какими вам видятся перспективы криптовалютного рынка в РФ — ближайшие и отдаленные?

— Сейчас крипорынок в РФ достаточно простой, он только в самом начале развития. Я думаю, обязательно будут российские криптовалютные биржи, будут майнинг-пулы, кошельки и т. д. Нужно привлекать специалистов и мотивировать их работать над отечественным продуктом. Инвесторов, которые готовы вкладывать свои деньги в новые проекты, в России полно. Вот с головами и руками, которые это все будут делать, проблема.