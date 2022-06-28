Массовый сброс: низкая доходность майнинга обрушила цены на видеокарты

Стоимость видеокарт на российском рынке упала в среднем на 40% за последние три месяца, сообщили «Известиям» ритейлеры. Это связано со стремительным снижением доходности от майнинга популярных криптовалют, а также укреплением курса рубля, считают эксперты. Ситуацией воспользовались геймеры — на некоторых площадках спрос на графические ускорители вырос в шесть раз. Но даже в этой ситуации цены продолжают падать, так как предложение от разочарованных майнеров все равно превышает спрос.

Движение вниз

Стоимость видеокарт напрямую зависит от цен на популярные криптовалюты. Чем выше их курс, тем активнее майнеры покупают новые графические ускорители в надежде получить сверхдоход. Но стоимость того же биткоина падет вот уже три месяца — с $47,4 тыс. в конце марта до $21,2 тыс. по состоянию на 27 июня, — и находится на самых низких значениях за последние 18 месяцев. Соответственно, и рынок видеокарт в России упал до минимума за последний год, сказал «Известиям» главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Из-за низкой доходности майнеры начали распродавать свое оборудование. Кроме того, на стоимость видеокарт повлияло укрепления курса рубля, — подчеркнул эксперт.

Например, Nvidia GeForce RTX 3080 — одна из самых популярных для майнинга и игр в разрешении 4К — за месяц потеряла в стоимости около 40%. Если в мае она стоила в среднем 145 тыс. руб., то в июне уже 105 тыс. руб. , сообщил Евгений Харитонов.

Массовый сброс1 Фото: Global Look Press/mirafoto

— Сейчас наблюдается ощутимое снижение цен на актуальное поколение графических ускорителей, — подтвердили в пресс-службе Ozon.

Средняя цена версий Nvidia GeForce RTX 3070, 3070 Ti и 3090 примерно на 40% меньше, чем в марте этого года и в июне 2021 года. Новинка этого года — RTX 3090 Ti подешевела на те же 35-40% только за последний месяц — с конца мая, добавили в пресс-службе интернет-ритейлера.

— Для майнинга в России чаще всего используют именно графические ускорители Nvidia, так как они лучше подходят для добычи криптовалют, чем видеокарты от AMD, — отметил Евгений Харитонов. — Их же предпочитают и геймеры: они лучше поддерживают рейтрейсинг (технологию, позволяющую реалистично отображать в играх воду и отражения в ней — «Известия»). Кроме того, графические ускорители Nvidia лучше подходят для фотомонтажа и работы с видео. Все это отражается на их спросе, — пояснил Евгений Харитонов.

Геймеры уже воспользовались падением цен — так, на Wildberries за календарный месяц с 22 мая по 21 июня продажи видеокарт выросли в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Однако даже такой рост спроса не привел к росту цен, так как геймеры не готовы переплачивать за оборудование, пояснили эксперты.

Массовый сброс11 Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Темные времена

Прибыль майнеров зависит от многих параметров — стоимости электричества в конкретном регионе, производительности конкретной фермы, криптовалюты, которую добывает майнер — биткоин это, эфириум или какой-то другой альткоин.

Если для наглядности представить, что вы майните тот же эфириум в своей квартире в Москве (при тарифе 5,9 рублей кв/ч) и используете для этого видеокарту RTX 3080, то за месяц одна видеокарта позволит вам заработать 2,5 тыс рублей. При цене даже в 105 тыс. руб. майнеру понадобится 3,5 года на то, чтобы ее окупить. Если же он покупал ее на пике цен за 145 тыс. руб., то срок окупаемости повышается и вовсе до пяти лет.

Только с января этого года падение чистой прибыли от майнинга составило порядка 92% , рассказал «Известиям» один из участников этого рынка на условиях анонимности. В январе, когда стоимость биткоина плавала вокруг отметки в $42 тысячи, чистая прибыль с одной монеты составляла $24 тыс., сейчас она снизилась до $2-3 тыс, отметил он.

— Говоря конкретно за свою небольшую ферму, могу сказать, что майнинг для меня и моего партнера сейчас подобрался к критической отметке окупаемости. Для нас нижняя планка — это $18,2 тыс. за биткоин. Ниже этой отметки мы начинаем уходить в минус — элементарно электричество съедает больше денег, чем приносит майнинг, — продолжил собеседник «Известий».

Если падение криптовалют не остановится, на рынок продолжат поступать подержанные и новые видеокарты, которые были в руках майнеров и перекупщиков. А значит, цены на них будут снижаться и дальше, подчеркнул эксперт.

Массовый сброс111 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— На вторичном рынке цены на флагманские видеокарты упали больше всего, поскольку данные модели являются наиболее эффективными в добыче криптовалют и потерявшие веру в майнинг люди активно избавляются от них. Стоимость RTX 3080 «после майнинга» начинается от 55 тыс. руб. — пояснил Евгений Харитонов.

Доходность майнинга снижается пропорционально падению цены биткоина. На фоне общего спада на крипторынке майнеры отключают старые модели видеокарт, работа которых становится нерентабельной, когда расходы на майнинг начинают превышать доход, объяснил СЕО компании EMCD и NFT-коллекционер Михаэль Джерлис. Когда крипторынок вернется к росту, цены на видеокарты тоже начнут увеличиваться — между этими показателями наблюдается прямая корреляция, резюмировал эксперт.