Под знаком медведя: когда закончится обвал биткоина

Курс криптовалют в последние несколько месяцев и так находился на спаде, но к середине июня случился прорыв, и самого неприятного для держателей «крипты» свойства. Биткоин опустился к $20 тыс. , а эфириум — до $1 тыс. Это минимумы с декабря 2020 года. Обвал поставил под вопрос будущее криптовалют в целом. О том, почему именно виртуальные валюты пострадали больше всего в ходе спада на рынках и удастся ли им вернуть утерянные позиции, как это было раз за разом в последние полтора года, — в материале «Известий».

Почему падает биткоин

Рано утром 14 июня курс биткоина провалился через отметку в $21 тыс. За какие-то 24 часа самая популярная криптовалюта потеряла около 20% своей стоимости. Такие падения случались и раньше — этот рынок является одним из самых волатильных, даже несмотря на колоссальные объемы вложенных в виртуальные валюты средств. Особенность нынешней ситуации — резкое падение с крайне низких по меркам последних месяцев уровней.

Не далее как в декабре за биткоин давали $69 тыс. После целого ряда взлетов и спадов казалось, что криптовалюты (по крайней мере, самые высоколиквидные из них) вышли на плато, а то и на линию роста по экспоненте. Прогнозы в духе «биткоин достигнет полумиллиона уже в 2022–2023 годах» участились. Новый спад в январе-феврале, когда основные валюты подешевели вдвое, выглядел как коррекция, пусть и масштабная. Курс довольно быстро стабилизировался в диапазоне $40–50 тыс., и даже потрясения на сырьевых рынках в феврале-марте эту позицию не особо поколебали.

Но в мае наступил перелом: курс биткоина отступил к $30 тыс., а эфириума — к $2 тыс. Если биткоин более или менее стабилизировался к концу месяца, то «эфир» продолжал падать. Наконец, во второй декаде июня все криптовалюты дружно обвалились, причем биткоин, который какое-то время старательно держался, рухнул даже резче. Паника на рынке не обошла ни один из типов «крипты»: падали как системы proof-of-work, так и proof-of-stake. Характерной деталью стало снижение (впервые за год с лишним) капитализации всего рынка ниже отметки в триллион долларов.

Под знаком медведя Фото: ТАСС/dpa/Silas Stein

Сам этот показатель говорит об огромном вовлечении рыночных игроков в сектор и подчеркивает системные риски, которые могут быть связаны с резкими перепадами курса (акции суперкомпаний, котирующихся с такими же показателями капитализации, так быстро не падают). Некоторым облегчением может стать только тот факт, что по-настоящему крупный банковский бизнес в процессе участвует достаточно скромно, а большая часть убытков ложится на частных инвесторов и компании-энтузиасты.

Как бы то ни было, нынешний кризис на рынке является в первую очередь внешним. Довольно многие предсказывали, что ускорение инфляции в развитых странах — процесс долговременный, который не исчезнет по мановению волшебной палочки. Тем не менее рынок довольно долго иррационально верил в обратное. В конце прошлой недели, когда вышли очередные данные по инфляции в США (+8,6% в годовом исчислении, рекорд с 1981 года), наступило что-то вроде отрезвления. Основные индексы упали на 5–6%, а американский фондовый рынок официально вступил в «медвежью» фазу.

Что делает инфляция

Высокая инфляция означает, что регуляторы в США (а сейчас и в Европе) будут закручивать финансовые гайки, повышая ставки. Иначе не получится — инфляция в нынешних величинах является главным поводом для беспокойства у населения, и это значит, что остальные тревожные знаки, включая угрозу рецессии, будут проигнорированы или, по крайней мере, станут приниматься в расчет во вторую очередь. Соответственно, объемы ликвидности на рынках будут сокращаться.

У многих экономистов уже сейчас есть подозрение, что в финансовых активах из-за более 10 лет сверхмягкой монетарной политики сформировался колоссальный пузырь, сдувание которого также будет беспрецедентным по масштабам. И естественно, чуть ли не в первую очередь он затронет рынок криптовалют, которые до сих пор ищут свое практическое применение (несмотря на все обнадеживающие заявления, больших прорывов в плане пользы для широкой экономики за последние 3–4 года так и не произошло). Следовательно, здесь спад будет наиболее тяжелым, в то время как ценность биткоина и эфириума как защитного актива (что могло бы поддержать «крипту» при обвале всего остального) всё чаще подвергается сомнению.

Под знаком медведя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем не менее внутренние новости с крипторынка в этот раз тоже вполне «горячи». Компания Celsius (c активами на $12 млрд, а еще месяц назад было вдвое больше), которая предлагает владельцам криптовалют депозиты под высокий процент, в свою очередь, занимаясь кредитованием различных блокчейновых проектов, в понедельник объявила о заморозке вкладов. Дальше сработал эффект домино: вскоре биржа Binance, одна из крупнейших в мире, ограничила вывод средств. Такие действия явно никак спокойствия инвесторам, которые в этом секторе часто куда более эмоциональны, чем на традиционных рынках, не прибавили. Тем более что сейчас, как замечают аналитики, игроки всё чаще действуют с большим плечом, что автоматически ставит под угрозу всю систему.

Для энтузиастов крипторынка, судя по всему, наступают непростые времена. Ужесточение монетарной политики с высокой вероятностью будет означать высасывание ликвидности из наиболее высокорисковых рынков (которые в прошлом, наоборот, получали наибольшую выгоду от низких ставок).

Прогноз курса биткоина

Как технический, так и фундаментальный анализ показывают, что, несмотря на тяжелейший обвал в последние недели, до дна биткоину, эфириуму и другим виртуальным валютам по-прежнему далеко. С высокой вероятностью можно говорить о том, что большинство потенциальных продавцов всё еще находятся в ожидании, и их выход на рынок («капитуляция» на жаргоне биржевиков) может привести к дальнейшему падению курса на 40–60% — как уже происходило в ходе предыдущих «медвежьих рынков» в криптосфере (например, в 2018 году).

Для рынка криптовалюты в целом это может быть моментом, аналогичным краху доткомов в интернет-секторе в начале 2000-х годов. Тогда погибло огромное количество интернет-компаний, но произошло и массовое очищение сектора. Ряд молодых корпораций, вроде Google и Amazon, в результате такого испытания стали только сильнее. Нечто подобное может произойти и в этот раз: список криптовалют через пару лет может сильно сократиться, а состав «верхней части турнирной таблицы» популярности и капитализации окажется сильно отличным от нынешнего.

Под знаком медведя Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer