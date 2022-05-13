Зима близко: биткоину предрекли снижение до $15 тысяч

Общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021-го . За последнюю неделю курсы всех топ-20 криптовалют показали снижение, причем падение котировок монет достигало 54%. Цена биткоина 12 мая опустилась до 26,7 тыс. впервые с декабря 2020-го . Основные причины такого сокращения — уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD , который должен соответствовать доллару, рассказали эксперты. По их оценке, это может привести к волатильности и других стейблкоинов, а также снижению доверия к ним. На фоне таких событий не стоит ждать восстановления рынка, цена биткоина может упасть до $15 тыс. , предупредили аналитики.

Рынок под давлением

Курсы наиболее популярных криптовалют резко уменьшились на этой неделе. Так, цены топ-10 монет 12 мая оказались самыми низкими как минимум с июля 2021 года . Биткоин же подешевел рекордно с декабря 2020-го, его курс в моменте падал до $26,9 тыс., к 17:00 13 мая он несколько вырос до $30,7 тыс. При этом общая капитализация цифровых валют, по данным investing.com, снизилась до $1,2 трлн, что стало минимальным значением с июля 2021 года.

За последнюю неделю ряд криптовалют из топ-10 обесценились более, чем в два раза . Так, например, курс Solana к 12 мая снизился на 54%, Cardano — на 51%, Dogecoin и Ripple — на 47%, Binance coin — на 45%, а Ethereum — на 38%. На этот раз волна падения котировок затронула и стейблкоины, то есть монеты, чья стоимость привязана к традиционным активам, например, курсам национальных денежных единиц или золоту . Курс криптовалюты TerraUSD (UST), цена которой должна соответствовать доллару, 11 мая обвалился до $0,2. Днем позднее некоторую волатильность показал и популярный стейблкоин Tether, его курс снижался до $0,95, однако на текущий момент он уже восстановился до уровня доллара.

Зима близко1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman

Эксперты объяснили причины падения рынка. Снижение курсов основных криптовалют началось еще неделю назад, когда ФРС подняла ставку. Инфляция в США в апреле достигла 8,3%, что гарантирует дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского регулятора, сообщил основатель сервиса Кошелек.ру Михаил Богданов. Он добавил: во всем мире также растет понимание начала нового мощнейшего финансово-экономического кризиса, когда обесцениваться могут любые активы, кроме золота .

Падение криптовалютного рынка вызвано общим негативным состоянием фондовых площадок . Так, например, индекс Nasdaq продолжает снижаться, поскольку многие высокотехнологичные компании уже потеряли более половины стоимости от своих пиковых значений, сообщил руководитель дата-центра Six Nines Сергей Трошин. По его словам, исход инвесторов из крипторынка поначалу был не настолько эмоциональным, однако в последние дни этот тренд приобрел панический характер . Свой вклад в этот процесс внес и крах стейблкоина UST.

На криптовалюты сейчас влияет тот же фактор, что и на фондовый рынок — рост инфляции , который стимулирует ФРС повышать ставку. При этом цифровые активы выступают в качестве высокодоходной и высокорискованной инвестиции, и от них отказываются в первую очередь , объяснил эксперт. Многие альткоины достигли своего исторического дна, и после такого падения не все из них смогут восстановиться, поэтому при инвестиции в подобные монеты стоит выбирать те, которые находились в списке топ-10 криптовалют по капитализации, добавил Сергей Трошин.

Зима близко2 Фото: Global Look Press/Xinhua

Высокая корреляция с фондовыми индексами появилась у биткоина после его обесценивания в 2020 году. Тогда он потерял статус защитного актива от инфляции и кризисов и превратился в обычный спекулятивный инструмент с высокой волатильностью , отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, если на фондовом рынке США начнется фаза восстановления, то вслед за индексами подорожает главная криптовалюта. При этом сейчас рынок находится под давлением из-за ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС США.

Unstable тренд

Коррекция на криптовалютном рынке продолжится в ближайшие месяцы, а биткоин может подешеветь до $15 тыс. , считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. В текущей ситуации инвесторы не готовы рисковать, поэтому капитал перетекает в сырьевой сектор, который служит убежищем от инфляции, пояснил он.

Михаил Богданов согласен, что сейчас не стоит ожидать роста котировок криптовалют. Скорее всего продолжится коррекция стоимости активов с краткосрочными откатами. При этом в случае закрепления цены биткоина ниже 30 тыс., в ближайшие недели его курс может снизиться до 24 тыс. , считает эксперт.

Зима близко3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Разворота в движении курса биткоина пока не видно, и ожидать его подорожания в ближайшее время не стоит , отметил аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов. По его мнению, одним из наиболее сильных драйверов текущего падения цены биткоина стала проблема алгоритмического токена USD Terra, который входил в топ-10 монет по капитализации. При этом велика вероятность повышенной волатильности и других стейблкоинов в ближайшее время из-за внутрирыночной зависимости котировок, уверен эксперт.

Привязку курса таких монет к традиционному активу гарантирует компания, которая выпустила инструмент. Обесцениться они могут в том случае, если обеспечение фиатными валютами составляет не 100%, и крайне сомнительно, что инвесторам будут возмещать убытки, поскольку компания-эмитент может обанкротиться, объяснил Максим Пухов.

Кроме того, в алгоритмических стейблкоинах вроде UST нет гарантий, что инвестор сможет обменять их на валюту и они не обесценятся . Поэтому если у инвестора на счете волатильная криптовалюта или ненадежный стейблкоин, то логичным решением будет выход в наличные, считает руководитель дата-центра Six Nines Сергей Трошин