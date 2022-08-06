Возрасту не подлежит: почему пенсионеры меньше подвержены стрессу

Больше половины россиян в последнее время испытывали стресс. При этом наши соотечественники редко обращались за психологической помощью, зато стали чаще встречаться с друзьями и заниматься спортом. Согласно исследованию ВЦИОМа, с возрастом стрессоустойчивость россиян возрастает. Старшее поколение сносит удары судьбы более мужественно, чем те, кто родился на стыке веков. Почему дедушки и бабушки оказались выносливее благополучных миллениалов и как противостоять стрессу без помощи психотерапевтов — в материале «Известий».

Травмирующая ситуация

Данные исследования ВЦИОМа говорят о том, что стрессовые ситуации с начала года переживали 57% опрошенных россиян. Причем каждый четвертый сталкивался с ними несколько раз в месяц. Доктор медицинских наук, академик РАН, геронтолог Владимир Хавинсон отмечает, что стресс — это огромное напряжение для всего организма.

— Самое лучшее определение стресса дал канадский ученый Ганс Селье. Он открыл общий адаптационный синдром, который представляет собой реакцию на любое негативное воздействие: травмы, плохие известия, болезни. Всё это сначала вызывает фазу тревоги. Эта стадия, в частности, сопровождается повышением уровня работы надпочечников, выделением в большом количестве гормона кортизола, выбросом адреналина, спазмом сосудов и угнетением иммунной системы, — рассказывает Владимир Хавинсон.

По словам профессора, после фазы тревоги на четвертый или пятый день наступает стадия резистентности. То есть организм постепенно приспосабливается к стрессу, идет восстановление иммунитета и нормальной функции надпочечников. Дальше, если человеку удается справиться со стрессом, то наступает выздоровление. В случае когда негативные факторы сохраняются, защитные силы истощаются и требуется помощь врачей.

Возрасту не подлежит Фото: Global Look Press/Frank May

— Чаще всего стрессу подвержены холерики как люди легко возбудимые. Длительные переживания очень опасны. Тяжелый или хронический стресс предшествует развитию инфаркта и инсульта, способствует возникновению злокачественных опухолей. В ходе специальных исследований выяснилось, что женщины, больные раком молочной железы, в свое время сильно беспокоились из-за развода, гибели близких или по причине других травмирующих ситуаций, — продолжает профессор Хавинсон.

По словам врача общей практики, обладателя статуса «Московский врач» Дениса Прокофьева, стресс является негативным фактором и пусковым механизмом для таких заболеваний, как псориаз, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта, повышает риск инфаркта и инсульта.

— Мы, врачи, рассматриваем деятельность центральной нервной системы как равновесие процессов торможения и возбуждения. Во время стресса преобладает воздействие на ЦНС возбуждающих нервных факторов психоэмоционального компонента. Происходит повышенная выработка гормонов адреналина и кортизола, а также нейромедиатора норадреналина — таким образом организм пытается уравновесить деятельность центральной нервной системы, — рассказывает Прокофьев.

Показатели этих компонентов можно определить по анализу крови. Результаты исследований помогают врачам подтвердить стрессовый фактор хронического течения заболевания и подобрать нужное лечение.

Время в помощь

По данным исследования, молодые люди испытывают стресс гораздо чаще пожилых — 79% против 42%. Кардиолог Мария Лопухина считает, что люди старшего поколения — дети войны и послевоенного времени — действительно более устойчивы к стрессам. Те, чье детство и юность пришлись на лихие девяностые, также способны держать удар. А вот молодые россияне, особенно в возрасте от 25 до 35 лет, наиболее уязвимы и подвержены факторам стресса. В частности, потому что с момента пандемии впервые столкнулись с серьезными проблемами. Порой они не в состоянии сладить с огромным информационным потоком — не у всех есть возможность анализировать весь его объем.

— Молодые плохо едят, много курят, мало спят. Словом, ведут нездоровый образ жизни. С точки зрения кардиологии это неправильно. Ситуация усугубляется еще и тем, что эти люди с неокрепшей психикой вынуждены чего-то добиваться сами. Например, многие испытывают стресс, когда после обучения приходится самостоятельно трудоустраиваться, конкурировать с другими претендентами , — рассуждает Мария Лопухина.

Возрасту не подлежит Фото: Global Look Press/Simon Katzer

С кардиологом согласен психиатр Алексей Вилков. По его мнению, то, что старшее поколение действительно более стрессоустойчиво, связано с особенностью жизненного уклада — той среды, в которой люди росли, воспитывались и жили.

— И как раз эта среда делала установку на преодоление трудностей и упорное достижение целей. Старшее поколение жило в определенном напряжении — в ожидании жизненных трудностей. Поэтому оно всегда готово их преодолеть , — комментирует психиатр.

По словам эксперта, на психологической выносливости возрастных россиян сказались различные временные катаклизмы: перестройка, распад Советского Союза, лихие девяностые. В это время им пришлось волей-неволей преодолевать препятствия разной степени сложности, да и просто выживать .

— Конечно, не все победно прошли сложный период. Но в целом поколение закалилось и выработало определенный стрессовый иммунитет. А вот молодые люди росли и взрослели в более спокойных условиях. Они инфантильны, поскольку их больше опекали родители. Взрослые, зная, как сложно ребенку переживать внешний стресс, старались уберечь детей от тех переживаний, которые когда-то испытывали сами. Часто эта гиперопека приводит к снижению самостоятельности, отсутствию необходимых навыков для самостоятельного управления стрессом , — разъясняет Алексей Вилков.

По мнению геронтолога Хавинсона, люди старшей возрастной группы легче переносят стресс, потому что правильнее относятся к любой ситуации.

Возрасту не подлежит Фото: РИА Новости/Александр Викулов

— С годами развивается снисходительность к окружающему миру. Она является самым главным фактором самозащиты от стресса — как внутреннего, так и внешнего. Нужно быть снисходительным. Принимать всё, что происходит в жизни, так, как оно есть. Сильно не переживать, а стараться выйти из нежелательной ситуации, — подчеркивает профессор Хавинсон.

Геронтолог считает, что такое ценное качество, как снисходительность, можно и нужно в себе воспитать. Причем, по его мнению, больше к этому склонны люди высокой культуры и с высоким уровнем IQ.

Врач общей практики Денис Прокофьев настроен не столь романтично. Он полагает, что пожилые люди менее подвержены стрессу по физиологическим причинам.

— С возрастом начинается угнетение функций центральной нервной системы, снижаются пороги стрессового фактора. Это связано с угнетением физиологических функций желез, которые вырабатывают в том числе так называемые гормоны стресса. Таким образом снижается и стрессовая нагрузка , — разъясняет Прокофьев.

Бессердечный синдром

Так или иначе, по словам кардиолога, в последнее время увеличилось число молодых пациентов с тревожными расстройствами. Причем люди принимают стресс за проблемы с сердцем и спешат по врачебным кабинетам.

— Организм хитрый. Он пытается компенсировать психоэмоциональные проблемы какой-нибудь болезнью. Пациенты приходят с жалобами на сердцебиение, скачки давления, одышку, а на самом деле за этим скрываются нестабильность психики, неспособность справиться с проблемой — внешней или внутренней. И тут уже задача врача отличить симптомы органического поражения сердца от измененного эмоционального состояния, — рассказывает Мария Лопухина.

Принять душевные муки за сердечные проблемы несложно — на любой стресс (страх, радость, боль) сердце реагирует учащением пульса. Включается защитный механизм.

Возрасту не подлежит Фото: Global Look Press/Mark Cator

— Я считаю, что стресс — абсолютно нормальный ответ организма на какие-то нежелательные явления. Увеличивается частота сердечных сокращений, улучшается мозговое кровообращение, усиливаются обменные процессы. Всё это в конечном итоге помогает человеку самостоятельно справиться со стрессовыми факторами без лишних препаратов. Но это в том случае, когда нет хронического стресса , — рассуждает Прокофьев.

По мнению кардиолога, если у пациента нет проблем с сердцем, то лечить его таблетками от тахикардии, вызванной переживаниями, — только загонять проблему внутрь. А вот находиться в состоянии постоянного стресса очень опасно. Из-за этого скачет давление, спазмируются сосуды, нарушая нормальный кровоток, что в конечном счете ведет к серьезным сбоям в организме.

— В поиске выхода из ситуации кто-то заедает стресс, другие начинают больше курить, пить много кофе, чая и энергетиков. Но это неправильно — повышаются факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые накладываются на генетику и физиологию. А потом в 30–40 лет человек переносит инфаркт, и все этому очень удивляются, — сетует кардиолог.

Возрасту не подлежит Фото: Getty Images/Jochen Tack

Мария Лопухина отмечает: не все люди могут самостоятельно выйти из ситуации, кому-то требуется профессиональная помощь. Лучше своевременно обратиться к психотерапевту, чем самостоятельно подавлять реакцию организма, подчеркивает Прокофьев.

Профессор Хавинсон сетует на то, что у современных молодых людей очень низкий уровень культуры здоровья. Это обстоятельство тоже является фактором, способствующим развитию стрессов.

— Я как-то беседовал с ректором педагогического института. В разговоре отметил, что в вузах есть учебники по всем предметам, а вот по правильному образу жизни нет ни одного пособия. Нужно заполнять этот пробел, — считает геронтолог.

Один на один

Данные опроса ВЦИОМа свидетельствуют о том, что, несмотря на распространенность стресса, только 7% россиян в этом году обращались за помощью к психологам, психоаналитикам и психотерапевтам. Чаще других это делали опять же молодые люди.

Психиатр Алексей Вилков полагает, что внутренние убеждения в том, что справляться с проблемами надо самостоятельно, удерживают представителей старшего поколения от обращения к психотерапевтам . Мало того, закаленные в преодолении трудностей пенсионеры считают помощь квалифицированных специалистов проявлением слабости.

Возрасту не подлежит Фото: Global Look Press/Guo Feizhou

— В этом они заблуждаются, потому что всевозможные практики отвлекают от непростых ситуаций, снижают тревожность и эффективны в борьбе со стрессом. Молодые люди по причине особенностей образования, круга общения и где-то под влиянием моды действительно чаще обращаются за помощью к психологам. Тем более — в больших городах, где это считается частью общемировой культуры. Таким образом они осваивают навыки стрессоустойчивости и снимают стресс с помощью профессионалов , — комментирует Алексей Вилков.

Денис Прокофьев считает необходимым создавать поликлиники психологической помощи.

— Пусть на первом этаже, условно, будут работать психологи, на втором — психоаналитики. Человеку очень важно находить ответы на интересующие его вопросы, обращаться за помощью и приходить в себя без использования тяжелых препаратов для подавления психологических реакций. Тогда и нам, врачам общей практики, удастся предотвратить развитие других заболеваний, — считает Прокофьев.

Лечит любовь

Эксперты отдают должное специализированной помощи, но при этом отмечают, что многое зависит от самого человека.

Профессор Хавинсон уверен, что важным фактором профилактики стресса является сон, поскольку при недосыпании повышается возбуждение центральной нервной системы. Столь же актуальны занятия физкультурой. Геронтолог рекомендует отдавать предпочтение ходьбе: скандинавской или обычной.

— Большие мышцы бедер поглощают адреналин, и при физической активности он в них разрушается. Мой знакомый — мастер спорта — после ссоры с женой сразу надевал спортивный костюм и отправлялся на пробежку в парк. После такой разминки переживания проходили, — рассказывает профессор Хавинсон.

Эксперт советует обязательно перебить факторы стресса положительными эмоциями. Например, отправиться в путешествие, сходить в театр или музей, посмотреть хороший фильм, но не боевик, а добрую комедию. Следует также наладить систему питания, поскольку регулярные завтрак, обед и ужин увеличивают запас сил и способствуют долголетию. А лучше всего в борьбе со стрессом, по мнению академика РАН, помогает общение с хорошими людьми — друзьями, родителями, детьми и доброжелательными коллегами.

Возрасту не подлежит Фото: Getty Images/uwe umstätter

— Конечно, если человек находится в тяжелом состоянии и не может решить проблемы самостоятельно, то стоит обратиться за помощью к психотерапевту. Но я бы не советовал молодым людям сразу бежать в клинику. Тем, чьи эмоциональные колебания в рамках физиологии, на мой взгляд, лучше поговорить с хорошим другом, способным вовремя дать добрый совет. Дружба и любовь — это надежно и весьма экономно , — рассуждает эксперт.

Слова эксперта подтверждают результаты исследования. Эксперты ВЦИОМа отмечают, что с начала года треть россиян стала чаще общаться с друзьями и близкими (28% респондентов) и активнее заниматься спортом (20%). Люди подсознательно выбирают правильный выход из негативных ситуаций.

По мнению Марии Лопухиной, секрет противостояния стрессу прост: если не можешь изменить обстоятельства, то измени свое отношение к ним.

— Ищите хорошее, чаще улыбайтесь, отдыхайте эмоционально, любите себя. Начать нужно с малого — изменить свой образ жизни в пользу здорового, правильно питаться, больше гулять. Как говорится, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья, — комментирует эксперт.

Возрасту не подлежит Фото: Global Look Press/Jiri Hubatka

Психиатр Алексей Вилков также подчеркивает важность спорта, приятного общения с друзьями и близкими, советует отвлечься на внешние стимулы — включить добрый сериал или расслабляющую музыку. Всё это неизбежно вызывает положительные эмоции и способствует выходу из стрессовых ситуаций.

— Как средство скорой помощи при стрессе можно использовать дыхательные упражнения. Сначала сделайте медленный, плавный, глубокий вдох. Далее идет пауза продолжительностью одна-две секунды. А потом — медленный, плавный, глубокий выдох. Повторите упражнение несколько раз подряд. Оно поможет сбросить нарастающий приступ тревоги либо остановить паническую атаку, — разъясняет Вилков.