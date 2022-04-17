Забота у нас такая: как общество помогает пожилым

Пожилым людям очень важно чувствовать себя нужными, видеть заботу о себе и самим приносить пользу. Окружить людей старшего возраста вниманием и заботой, решить насущные проблемы и обеспечить текущие потребности помогают общественные организации и инициативы, а также соседские сообщества. С каждым годом в российских регионах подобных практик становится всё больше. Кто и как помогает людям старшего поколения — в материале «Известий».

Как появляются практики помощи пожилым

С проблемами людей старшего поколения работают различные НКО. Есть профильные объединения, например альянс «Серебряный возраст», коалиция «Забота рядом». А есть исключительно местные инициативы, которые оказываются настолько успешными, что их опыт можно было бы транслировать на другие территории.

— Старт инициативы вызван потребностью либо тех, кому нужна помощь, либо тех, кто хочет помогать и ищет для этого возможности , — рассказала «Известиям» генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова. — Пожилые люди нуждаются в заботе повсеместно, и помощь нужна самая разная — от жизненно важных продуктов и лекарств до регулярного общения и прогулок.

По ее словам, запросы людей о помощи — итог накопленных социальных проблем. Эффективная инициатива может создать систему заботы, превратиться в долгосрочный проект.

— Забота может начаться и с одной продуктовой сумки своему соседу по зову сердца, и с рационального решения опытного НКО, — продолжает Морозова. — Главное — чтобы инициатива была прочной и нашла единомышленников.

Директор благотворительного фонда «Забытые живые» Надежда Калякина замечает, что государство пока самостоятельно не справляется с выявлением нужд пожилых — как не справляется с этой работой в полной мере и общество.

Забота у нас такая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это всё-таки большая массовая работа, но вместе можно создать какие-то механизмы, чтобы довести выявляемость потребностей пожилых хотя бы до 90% , — сказала она «Известиям». — В соцзащите нам говорят, что очень хотели бы информировать больше людей о своих услугах, но многие о них просто не знают: не имеют информации, что можно встать на учет, прикрепиться к соцработнику, например. Это не вина государства, просто оно у нас слишком большое, очень много пожилых людей.

Мария Морозова подтверждает: в вопросе выявления потребностей пожилых есть над чем работать, поддерживающие социальные технологии и практики пока только входят в стадию уверенного развития.

— Общественная забота о пожилых людях с участием НКО, соседских сообществ, инициативных и волонтерских групп имеет хорошие перспективы развития в силу подвижности, мобильности и динамичности общественных практик, — сказала она. — Чтобы обеспечить пожилых людей необходимой помощью, важно системно работать, сотрудничать с властью, бизнесом и быть заодно с коллегами из сектора НКО. Именно так можно создать необходимый институт заботы о старших и охватить поддержкой как можно больше людей.

Как находят нуждающихся пожилых людей

В случае с НКО, которые помогают пожилым людям, чаще всего наиболее эффективным способом выявить нуждающегося становится сарафанное радио, говорит Надежда Калякина.

— У нас в этом смысле срабатывают листовки и брендированные пакеты, — рассказывает она, описывая опыт работы в Саратове. — Мы развозим продуктовую помощь в пакетах с номером телефона горячей линии. Пакеты среди нашей категории граждан — это многоразовая вещь, и получается, что информацию на нем видят многие.

Также помогает объезд наиболее неблагополучных районов города. После первого приезда местные активные люди звонят и сообщают: «Привезите в следующий раз не один продуктовый набор, а пять — мы нашли еще нуждающихся в помощи бабушек и дедушек».

Забота у нас такая Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— По контактам, которые узнают люди, чаще всего звонят сами пожилые, — говорит она. — Очень маленький процент случаев, когда звонят родственники, чуть больше — соседи. Но в основном сами, и в 98% случаев просят продукты. Только потом появляются какие-то неспецифические просьбы: починить телевизор, сходить за лекарствами в аптеку и т.д.

Так как найти пожилых людей, которые в чем-то нуждаются, действительно не всегда легко, на местах появляются различного рода практики, которые помогают с этой задачей справиться. В Тамбовской области ц ентр социальной помощи «Добрые руки» организовал проект «Записная книжка». Практика эта построена на изучении записных книжек пожилых людей. Волонтеры (тоже люди старшего возраста и студенты) приходят к пожилому человеку, беседуют с ним, изучают записные книжки, затем звонят по номерам, которые находят в записных книжках, — и нередко обнаруживают таким образом других пенсионеров, оставшихся без помощи.

В Орловской области общественная организация «Знание» организовала еще один проект — «Телефонные цепи». Автор практики председатель правления организации Татьяна Кононыгина рассказала, что он появился в период пандемии, когда пожилые люди находились на самоизоляции. В се активные пенсионеры оказались отрезаны от общения.

— Мы нашли 20 волонтеров из нашего сообщества, у которых есть телефонная база, списки знакомых пожилых людей, — рассказала Кононыгина «Известиям». — Эти 20 волонтеров должны были позвонить минимум четырем своим знакомым, спросить, как у них самочувствие, какая нужна поддержка, в чем помочь. А затем просили уже этих людей позвонить еще как минимум двум своим знакомым с теми же вопросами — и так далее. За самое короткое время мы охватили почти тысячу человек, увидели всю картину: что нужно делать, где нужна помощь.

Она отметила, что волонтеров стали обучать разговаривать с пожилыми, даже было написано пособие на эту тему: как говорить, когда звонить, как закончить разговор, чтобы не обидеть, и т.д.

— Ведь эти звонки не только ради того, чтобы узнать о проблемах, — говорит Кононыгина. — При необходимости могут просто поговорить. У меня, например, на один разговор уходит минут 40. Складываются дружеские контакты. Один из наших волонтеров — женщина 86 лет. У нее около 10 подопечных, и теперь это уже ее подруги.

Забота у нас такая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По ее словам, эта технология, как способ обнаружить нуждающихся в помощи пожилых людей, эффективно может работать в любое кризисное время. Проблема в том, что у такого проекта должна быть поддержка — важно, чтобы нужды пенсионеров не просто озвучивались, но и удовлетворялись. С этим могут быть проблемы.

— Есть акция, в которой мы участвуем, — «Мечты невидимых стариков», — говорит Кононыгина. — Мы стали собирать эти мечты — и они настолько скромные! Одна женщина попросила купить ей веник. Предложили пылесос — отказалась: тяжело за собой таскать. Купили метелку, которой удобно убираться, не наклоняясь. Но и на эти скромные мечты надо иметь какие-то ресурсы.

Практика «Телефонные цепи» распространилась и на другие регионы. В частности, этой же технологией пользовалась АНО «Ресурс» из Ульяновска.

Как помогают семьям заботиться о пожилых

Сразу несколько практик касаются помощи семьям, где есть пожилые, за которыми нужен особый уход. Например, у клуба «Планета Семья» в Ярославле есть проект «Тьютор родственного ухода» — сотрудники приходят на дом, ухаживают за пожилым человеком и параллельно обучают этому близких родственников. Похожие проекты есть у целого ряда организаций в разных регионах.

Однако есть и совершенно нестандартные практики, которые облегчают жизнь семьям, в которых есть пожилые, нуждающиеся в уходе. Один из проектов создал фонд помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус». Речь идет о клубе «Незабудка», который пока действует в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове, но скоро должен открыться еще в ряде городов. Раз в месяц семьи с пожилыми подопечными, страдающими деменцией, собираются вместе, чтобы пообщаться, потанцевать, попеть и послушать музыку, поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах.

— Идея появилась, когда я была на международном форуме в 2017 году, — рассказала «Известиям» президент фонда «Альцрус» Александра Щеткина. — Коллеги из других стран делились проектами, и эта идея мне понравилась. Оказалось, что это большой проект, который помогает людям с деменцией справляться с эмоциями. Его придумал врач, эта практика применяется по всему миру для поддержки людей с этим заболеванием и их близких уже 30 лет.

Забота у нас такая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, для людей с деменцией это повод выйти в свет. В клубе создают комфортную и безопасную обстановку.

— Это камерное мероприятие — на каждое собрание приходят 15–20 человек, это комфортное количество, — говорит Щеткина. — Сами ухаживающие говорят, что их близкие с деменцией, не запоминая место, вспоминают, как здесь было весело и здорово, какие-то детали встреч. На встрече кто-то начинает петь, хотя дома даже не говорит, кто-то начинает разговаривать и общаться, хотя в домашней обстановке молчалив, кто-то — танцевать. Люди раскрываются.

Сейчас в Москве клуб работает на площадке центра долголетия «Таганский». Мечта организаторов — открыть в каждом районе или округе по такому клубу.

Похожий проект есть в Костромской области, он называется «Социальный огонек», его организовала АНО «Радение».

Как о пожилых заботятся соседи

— Соседские сообщества — одни из главных стержней в системе заботы о старших в их ближайшем окружении , — сказала «Известиям» руководитель коалиции НКО «Забота рядом» и альянса «Серебряный возраст» Татьяна Акимова. — Они становятся полноценным звеном поддержки пожилых людей и обеспечения их потребностей — от жизненно необходимых продуктов и лекарств до общения и создания комфортных пространств отдыха.

Среди таких добрососедских практик, например, проекты «Семена добра» (Оренбург) и «Невозможное возможно» (Ленинградская область), где нуждающимся пожилым людям помогают с мелким ремонтом подворья, заготовкой дров, уходом за садом и огородом. Важная часть этих проектов — совместное высаживание комнатных растений и рассады с детьми и молодежью.

Забота у нас такая Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов

Ориентирована на садово-огородную помощь и практика, созданная инициативной группой Анны Довгань в Пениковском сельском поселении Ленинградской области — в деревне неподалеку от Петергофа. В 2019 году вместе с соратниками она организовала проект «Ягодный берег». На участках пожилых людей высадили 200 саженцев плодово-ягодных культур. Потом появился еще один проект — «Фудшеринг по-деревенски».

В рамках этих проектов пожилым помогают в уходе за садом и огородом, в уборке урожая и заготовках. Люди старшего возраста не только получают реальную помощь, но и вливаются в сообщество, где проводятся семинары и мастер-классы по рецептам и новым технологиям обработки продукции. В проекте «Фудшеринг по-деревенски» им помогают в сборе излишков урожая, в его переработке и реализации — в виде, например, пастилы. Обучающий семинар по обрезке деревьев, например, проводят на участке какого-либо пенсионера — учат людей ухаживать за садом, а заодно и приводят в порядок участок конкретного человека.

Проект, изначально направленный на помощь пенсионерам, вырастает в нечто большее.

— Хотим создать территорию агротуризма, — рассказала «Известиям» Анна Довгань. — Сейчас активно пишем заявки на гранты, подключили некоммерческие организации, открываем мастерские. В результате уже сейчас в Пениках появляется много молодых людей, а наши нынешние партнеры собирались было уезжать, но, заинтересовавшись нашими проектами, решили остаться — в деревне тоже интересно и есть интересные люди.

В поселке Горная Поляна Волгоградской области случилась история не такая масштабная, но показательная. Проект «Больше, чем орехи» появился благодаря небывалому урожаю грецких орехов у всех жителей. Активисты во главе с территориальным ресурсным центром коалиции «Забота рядом» помогли собрать излишки урожая и распродать его.

«Людям было важно не просто купить орехи, но быть причастными к истории конкретного человека, поэтому поначалу в каждую посылку вкладывали рукописные записочки с именем садовода , — рассказали в коалиции. — Когда поток увеличился, создали мероприятие в интернете с историями пожилых, которым оказывается помощь».

Забота у нас такая Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Соседскими практиками в широком смысле можно было бы назвать все, в которых пожилым помогают не просто соседи, а целая инициативная группа конкретного населенного пункта. Например, в Лесновском сельском поселении Новгородской области волонтеры привозят пожилым овощные наборы с девяти фермерских хозяйств, а в Орлинском сельском поселении Пермского края организован волонтерский отряд, который помогает пожилым различным образом.

Как о пожилых заботятся пожилые

Распространенное явление в стране — так называемое «серебряное волонтерство», когда добровольческой деятельностью занимаются сами люди старшего возраста.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова замечает, что за последний год 17% жителей России старше 60 лет, согласно опросу, занимались волонтерским трудом (среди всех возрастов общий показатель немногим больше — 23%).

— Но пожилые россияне гораздо реже вовлекаются в организованное добровольчество: 69% волонтеров старше 60 лет организовали свой добровольческий труд самостоятельно, хотя в среднем для всех волонтеров эта доля составляет 55% , — рассказала она «Известиям». — Есть лишь несколько видов НКО, волонтерство в которых пожилых людей привлекает чаще, чем более молодых респондентов: садовые и дачные товарищества, товарищества собственников жилья, домовые комитеты.

По ее словам, общественная активность пожилых россиян чаще сконцентрирована близко к дому.

Несмотря на обособленность людей старшего возраста от различных организаций, ради помощи другим пожилым они объединяются. «Серебряные волонтеры» есть в большинстве проектов, которые описаны выше. А есть организации, где их подавляющее большинство. Например, центр помощи после инсульта «Вера» в Красноярске и Сосновоборске организовал «Ресурсный центр социального обслуживания», где помощь старшему поколению оказывается силами пожилых активистов. Ресурсный центр создает актив «серебряных» волонтеров, которые помогают реализовываться другим своим сверстникам.

Забота у нас такая Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

У ТОС «Мегрегские карелы» в карельской деревне есть проект «Пожилые — пожилым», где действует волонтерский отряд. Там за каждым волонтером закреплен одинокий пенсионер старше 80 лет, который три раза в неделю получает помощь по хозяйству.

Чтобы понять масштаб «серебряного волонтерства» в стране, можно обратиться, например, к практике Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации в Тюменской области. Там создали курс психологической поддержки и сопровождения «серебряных» волонтеров. Всего в области более 7000 активистов старшего поколения, поэтому было решено создать проект помощи и психологического сопровождения их деятельности. Это нужно, чтобы развивать их навыки и заниматься профилактикой эмоционального выгорания.

Подобных практик, помогающих пожилым, в стране становится больше с каждым годом. Например, в Фонде Тимченко запускают конкурс «Ближний круг», по итогам которого отберут лучшие практики и помогут в их дальнейшей реализации. В 2020 году конкурс выявил 397 практик, из них 52 были одобрены и поддержаны. В любое сложное время число нуждающихся увеличивается, но и число помогающих растет.