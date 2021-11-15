Взяли серебро: как пожилых привлекают в добровольцы

« Серебряное добровольчество» — движение, в рамках которого волонтерами становятся люди старшего возраста. Таким образом они могут чувствовать себя востребованными и избежать одиночества. Кроме того, это создает дополнительные возможности для обмена опытом и навыками между различными поколениями, обращают внимание активисты, которые занимаются такими проектами . «Известия» поговорили с людьми, которые начинали и развивают «серебряное добровольчество» в России, о том, как оно выглядит и в чем заключается сегодня.

Сплотились вокруг библиотеки

Четыре новых объединения «серебряных добровольцев» в ноябре открылись в разных районах Республики Карелия . Помимо столицы республики, Петрозаводска, собственные центры создали жители Олонецкого, Сегежского и Питкярантского районов Карелии. Открыты они были при содействии местного центра развития добровольчества «Доброцентр10» и проекта «Бюро серебряного добровольчества».

— В начале этого года мы провели конкурс, в рамках которого разные организации, включая местные администрации, муниципальные и госучреждения, представляли свои идеи по созданию таких объединений, — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Бюро серебряного добровольчества» Иван Подгорный. — Главным критерием при отборе стало наличие актива — людей старшего возраста, которые хотели бы попробовать себя в добровольческой деятельности.

В Сегежском районе активистами оказались члены книжного клуба при местной библиотеке , в Олонецком — представители ветеранских организаций и местный центр развития добровольчества, а в поселке Ляскеля Питкярантского района победил проект одной из местных жительниц, которая решила за счет развития «серебряного добровольчества» привлечь своих соседей к более активному образу жизни.

Взяли серебро «Серебряные волонтеры» Карелии Фото: vk.com/silvervolunteers

Такие проекты позволяют решить одну из главных социальных проблем на фоне продолжающего старения населения — обеспечить людям старшего возраста возможность продолжать чувствовать себя востребованными и реализованными, помочь справиться с одиночеством, которое возникает у многих после ухода с работы и вступления в так называемый «возраст потерь». Кроме того, они создают определенную преемственность между поколениями, уверены активисты, которые занимаются развитием таких проектов.

Тем более что пока статистика на стороне «серебряного возраста» — по данным, опубликованным Росстатом, к январю этого года люди нетрудоспособного возраста составляли около четверти (25,2%) населения России . Это чуть больше, чем в январе 2020-го — 36 895,7 тыс. человек против 36 628,5 тыс. человек соответственно. В дальнейшем эта статистика будет только увеличиваться — ожидается, что к 2024 году эта цифра составит 35,1 млн человек.

Серебро на Олимпиаде

Само понятие «серебряного добровольчества» в России появилось около 10 лет назад . Первой организацией, которая стала развивать это направление в его сегодняшнем формате, считается петербургская АНО «Серебряный возраст».

Изначально она задумывалась как образовательный центр для людей старшего возраста , поскольку одним из учредителей была коммерческая образовательная компания, рассказала «Известиям» директор АНО «Серебряный возраст» и руководитель федеральной программы «Молоды душой» Юлия Мальцева.

Взяли серебро Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Но спустя год после создания, в 2010 году, ее создатели познакомились с коллегами из организационного комитета Олимпиады в Сочи, которые занимались подбором волонтеров .

— По требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), команда волонтеров должна была быть разновозрастной — нужны были молодые люди и люди старшего возраста. Но где взять волонтеров старшего возраста, у нас никто не понимал, — рассказывает Юлия Мальцева.

Тогда активисты предложили пригласить в качестве волонтеров несколько своих слушателей — из числа тех, кто знал иностранный язык, владел компьютерной грамотностью и готов был отправиться в Сочи.

Первым олимпийским мероприятием для них стал дебрифинг, который проводился в 2010 году в Сочи по итогам Игр в Ванкувере — мероприятие, на котором МОК подводил итоги прошедших Игр. Из Петербурга туда отправились четыре волонтера «серебряного возраста» .

— Они нам потом рассказывали: «Мы стоим, а вокруг нас сто человек молодежи, мы смотрим на них, они на нас. И вдруг кто-то из молодежи спрашивает — а вы, наверное, наши педагоги, учить нас, наверное, будете? А мы им говорим: да нет, мы такие же волонтеры, как и вы», — вспоминает Юлия Мальцева.

Взяли серебро Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Так появилась идея использовать термин «серебряное волонтерство» для того, чтобы как-то обозначить эту группу .

Переломным для развития «серебряного добровольчества» стали как раз Игры в Сочи в 2014 году, считает собеседница издания . На них в общей сложности в качестве волонтеров «серебряного возраста» работали уже около 3,5 тыс. человек из разных регионов России . Когда Игры закончились, они разъехались по своим регионам, где многие стали организовывать уже собственные небольшие движения.

— Просто потому, что у них было желание помогать, — говорит Юлия Мальцева.

«Пожилой — пожилому»

В 2015 году на первый тематический форум, который задумывался как региональный — для Петербурга и Ленинградской области — поступило около 300 заявок из разных регионов.

— У нас не было бюджета на то, чтобы их везти, но люди ехали за свой счет, потому что хотели поучаствовать, — отмечает она.

А в 2017–2018 годах появилась уже федеральная программа «Молоды душой», в рамках которой на территории всей страны открывают региональные центры «серебряного добровольчества» . Сейчас их открыто 47, а всего в «серебряное добровольчество», по ее подсчетам, вовлечено около 60 тыс. людей по всей стране .

В Карелии вовлекать людей старшего возраста в добровольчество тоже начали в 2009– 2010-х годах . Но называли их тогда по-другому — геронтоволонтеры, рассказывает Иван Подгорный. Отличалось и направление их деятельности — пожилых людей тогда в основном привлекали для помощи друг другу .

Взяли серебро «Серебряные волонтеры» Карелии Фото: vk.com/silvervolunteers

— Когда «серебряное волонтерство» только-только развивалось в Карелии, пожилые люди больше помогали социальным учреждениям, устраивая досуг — так называемая система «пожилой пожилому», — рассказывает собеседник издания.

Постепенно количество таких проектов в республике начинает увеличиваться — если в начале можно было от назвать «от силы один– два» тех, которые были на слуху, то сейчас их уже около 10 на всю Карелию, считает он.

Как и во время Олимпиады, событийное волонтерство остается очень привлекательным — особенно для тех, кто только изучает возможности «серебряного добровольчества», говорит Иван Подгорный:

— Потому что оно мотивирует, заряжает на оказание помощи другим.

Среди других направлений самыми популярными у волонтеров старшего возраста в «Доброцентре10» называют сферы экологии, культуры и социального обслуживания. Связано это не только с интересами пожилых людей, но и с возможностями, которые есть в малых населенных пунктах.

— В любом малом населенном пункте есть библиотека, дом культуры или учреждение соцобслуживания. А для «серебряных волонтеров» это очень важно, — объясняет Иван Подгорный. — Если молодежь любит помогать неорганизованно, им не обязательно действовать в составе определенного объединения или иметь место, куда они могли бы прийти, чтобы получить информацию, то для «серебряных волонтеров» это очень ценно .

Школа добровольца

В России сегодня нет ни одного региона, в котором в той или иной форме не развивалось бы «серебряное добровольчество» — просто пока уровни, на которых находятся инициативы в разных регионах, могут сильно отличаться, считает Юлия Мальцева:

— Где-то это более системно, где-то менее, но это есть везде.

Как и в случае с региональным конкурсом в Карелии, участниками федеральной программы могут стать проекты, за которыми стоят уже сформированные команды людей старшего возраста , заинтересованных в добровольческой деятельности. Попадание в федеральную программу дает им «небольшое финансирование», но в первую очередь — новый статус и сопутствующие преимущества при взаимодействии, например, с региональными властями. Правда, в следующем году поддержка может увеличиться.

— Если сейчас у нас грантовый пул на поддержку центров и отдельных «серебряных волонтеров», которые реализуют свои проекты, составляет 6 млн руб., то со следующего года при поддержке президента он должен увеличиться до 50 млн руб., — рассчитывает Юлия Мальцева.

Местные и региональные власти тоже начали проявлять интерес к таким проектам, однако основную роль сегодня играют именно некоммерческие организации . Главная проблема развития «серебряного волонтерства» остается в информировании людей, уверен Иван Подгорный.

— Предположим, я тот самый пожилой человек, я сижу дома, никуда не выхожу, но, может быть, я хотел бы заниматься добровольческой деятельностью. Где я могу об этом узнать, особенно если я почти не пользуюсь интернетом? — рассуждает он.

В Петрозаводске «Бюро серебряного добровольчества» запустило школу волонтеров выходного дня . В рамках школы раз в месяц организаторы в течение нескольких часов рассказывают всем желающим о том, что такое «серебряное добровольчество» и какие шаги необходимо предпринять тем, кто хочет начать им заниматься.

В других районах республики таким источником информации могут стать уже созданные добровольческие объединения , рассчитывает Иван Подгорный:

— Мы надеемся, что те добровольческие организации, которые мы сейчас создали, в будущем будут помогать распространять информацию среди людей старшего возраста.