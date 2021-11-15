Взяли серебро: как пожилых привлекают в добровольцы
«Серебряное добровольчество» — движение, в рамках которого волонтерами становятся люди старшего возраста. Таким образом они могут чувствовать себя востребованными и избежать одиночества. Кроме того, это создает дополнительные возможности для обмена опытом и навыками между различными поколениями, обращают внимание активисты, которые занимаются такими проектами. «Известия» поговорили с людьми, которые начинали и развивают «серебряное добровольчество» в России, о том, как оно выглядит и в чем заключается сегодня.
Сплотились вокруг библиотеки
Четыре новых объединения «серебряных добровольцев» в ноябре открылись в разных районах Республики Карелия. Помимо столицы республики, Петрозаводска, собственные центры создали жители Олонецкого, Сегежского и Питкярантского районов Карелии. Открыты они были при содействии местного центра развития добровольчества «Доброцентр10» и проекта «Бюро серебряного добровольчества».
— В начале этого года мы провели конкурс, в рамках которого разные организации, включая местные администрации, муниципальные и госучреждения, представляли свои идеи по созданию таких объединений, — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Бюро серебряного добровольчества» Иван Подгорный. — Главным критерием при отборе стало наличие актива — людей старшего возраста, которые хотели бы попробовать себя в добровольческой деятельности.
В Сегежском районе активистами оказались члены книжного клуба при местной библиотеке, в Олонецком — представители ветеранских организаций и местный центр развития добровольчества, а в поселке Ляскеля Питкярантского района победил проект одной из местных жительниц, которая решила за счет развития «серебряного добровольчества» привлечь своих соседей к более активному образу жизни.
«Серебряные волонтеры» Карелии
Такие проекты позволяют решить одну из главных социальных проблем на фоне продолжающего старения населения — обеспечить людям старшего возраста возможность продолжать чувствовать себя востребованными и реализованными, помочь справиться с одиночеством, которое возникает у многих после ухода с работы и вступления в так называемый «возраст потерь». Кроме того, они создают определенную преемственность между поколениями, уверены активисты, которые занимаются развитием таких проектов.
Тем более что пока статистика на стороне «серебряного возраста» — по данным, опубликованным Росстатом, к январю этого года люди нетрудоспособного возраста составляли около четверти (25,2%) населения России. Это чуть больше, чем в январе 2020-го — 36 895,7 тыс. человек против 36 628,5 тыс. человек соответственно. В дальнейшем эта статистика будет только увеличиваться — ожидается, что к 2024 году эта цифра составит 35,1 млн человек.
Серебро на Олимпиаде
Само понятие «серебряного добровольчества» в России появилось около 10 лет назад. Первой организацией, которая стала развивать это направление в его сегодняшнем формате, считается петербургская АНО «Серебряный возраст».
Изначально она задумывалась как образовательный центр для людей старшего возраста, поскольку одним из учредителей была коммерческая образовательная компания, рассказала «Известиям» директор АНО «Серебряный возраст» и руководитель федеральной программы «Молоды душой» Юлия Мальцева.
Но спустя год после создания, в 2010 году, ее создатели познакомились с коллегами из организационного комитета Олимпиады в Сочи, которые занимались подбором волонтеров.
— По требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), команда волонтеров должна была быть разновозрастной — нужны были молодые люди и люди старшего возраста. Но где взять волонтеров старшего возраста, у нас никто не понимал, — рассказывает Юлия Мальцева.
Тогда активисты предложили пригласить в качестве волонтеров несколько своих слушателей — из числа тех, кто знал иностранный язык, владел компьютерной грамотностью и готов был отправиться в Сочи.
Первым олимпийским мероприятием для них стал дебрифинг, который проводился в 2010 году в Сочи по итогам Игр в Ванкувере — мероприятие, на котором МОК подводил итоги прошедших Игр. Из Петербурга туда отправились четыре волонтера «серебряного возраста».
— Они нам потом рассказывали: «Мы стоим, а вокруг нас сто человек молодежи, мы смотрим на них, они на нас. И вдруг кто-то из молодежи спрашивает — а вы, наверное, наши педагоги, учить нас, наверное, будете? А мы им говорим: да нет, мы такие же волонтеры, как и вы», — вспоминает Юлия Мальцева.
Так появилась идея использовать термин «серебряное волонтерство» для того, чтобы как-то обозначить эту группу.
Переломным для развития «серебряного добровольчества» стали как раз Игры в Сочи в 2014 году, считает собеседница издания. На них в общей сложности в качестве волонтеров «серебряного возраста» работали уже около 3,5 тыс. человек из разных регионов России. Когда Игры закончились, они разъехались по своим регионам, где многие стали организовывать уже собственные небольшие движения.
— Просто потому, что у них было желание помогать, — говорит Юлия Мальцева.
«Пожилой — пожилому»
В 2015 году на первый тематический форум, который задумывался как региональный — для Петербурга и Ленинградской области — поступило около 300 заявок из разных регионов.
— У нас не было бюджета на то, чтобы их везти, но люди ехали за свой счет, потому что хотели поучаствовать, — отмечает она.
А в 2017–2018 годах появилась уже федеральная программа «Молоды душой», в рамках которой на территории всей страны открывают региональные центры «серебряного добровольчества». Сейчас их открыто 47, а всего в «серебряное добровольчество», по ее подсчетам, вовлечено около 60 тыс. людей по всей стране.
В Карелии вовлекать людей старшего возраста в добровольчество тоже начали в 2009–2010-х годах. Но называли их тогда по-другому — геронтоволонтеры, рассказывает Иван Подгорный. Отличалось и направление их деятельности — пожилых людей тогда в основном привлекали для помощи друг другу.
«Серебряные волонтеры» Карелии
— Когда «серебряное волонтерство» только-только развивалось в Карелии, пожилые люди больше помогали социальным учреждениям, устраивая досуг — так называемая система «пожилой пожилому», — рассказывает собеседник издания.
Постепенно количество таких проектов в республике начинает увеличиваться — если в начале можно было от назвать «от силы один–два» тех, которые были на слуху, то сейчас их уже около 10 на всю Карелию, считает он.
Как и во время Олимпиады, событийное волонтерство остается очень привлекательным — особенно для тех, кто только изучает возможности «серебряного добровольчества», говорит Иван Подгорный:
— Потому что оно мотивирует, заряжает на оказание помощи другим.
Среди других направлений самыми популярными у волонтеров старшего возраста в «Доброцентре10» называют сферы экологии, культуры и социального обслуживания. Связано это не только с интересами пожилых людей, но и с возможностями, которые есть в малых населенных пунктах.
— В любом малом населенном пункте есть библиотека, дом культуры или учреждение соцобслуживания. А для «серебряных волонтеров» это очень важно, — объясняет Иван Подгорный. — Если молодежь любит помогать неорганизованно, им не обязательно действовать в составе определенного объединения или иметь место, куда они могли бы прийти, чтобы получить информацию, то для «серебряных волонтеров» это очень ценно.
Школа добровольца
В России сегодня нет ни одного региона, в котором в той или иной форме не развивалось бы «серебряное добровольчество» — просто пока уровни, на которых находятся инициативы в разных регионах, могут сильно отличаться, считает Юлия Мальцева:
— Где-то это более системно, где-то менее, но это есть везде.
Как и в случае с региональным конкурсом в Карелии, участниками федеральной программы могут стать проекты, за которыми стоят уже сформированные команды людей старшего возраста, заинтересованных в добровольческой деятельности. Попадание в федеральную программу дает им «небольшое финансирование», но в первую очередь — новый статус и сопутствующие преимущества при взаимодействии, например, с региональными властями. Правда, в следующем году поддержка может увеличиться.
— Если сейчас у нас грантовый пул на поддержку центров и отдельных «серебряных волонтеров», которые реализуют свои проекты, составляет 6 млн руб., то со следующего года при поддержке президента он должен увеличиться до 50 млн руб., — рассчитывает Юлия Мальцева.
Местные и региональные власти тоже начали проявлять интерес к таким проектам, однако основную роль сегодня играют именно некоммерческие организации. Главная проблема развития «серебряного волонтерства» остается в информировании людей, уверен Иван Подгорный.
— Предположим, я тот самый пожилой человек, я сижу дома, никуда не выхожу, но, может быть, я хотел бы заниматься добровольческой деятельностью. Где я могу об этом узнать, особенно если я почти не пользуюсь интернетом? — рассуждает он.
В Петрозаводске «Бюро серебряного добровольчества» запустило школу волонтеров выходного дня. В рамках школы раз в месяц организаторы в течение нескольких часов рассказывают всем желающим о том, что такое «серебряное добровольчество» и какие шаги необходимо предпринять тем, кто хочет начать им заниматься.
В других районах республики таким источником информации могут стать уже созданные добровольческие объединения, рассчитывает Иван Подгорный:
— Мы надеемся, что те добровольческие организации, которые мы сейчас создали, в будущем будут помогать распространять информацию среди людей старшего возраста.