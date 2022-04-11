Болезненное ощущение: пансионаты для пожилых поднимают цены на 10%

Из-за скачка цен на продукты и средства гигиены пансионаты для пожилых людей вынуждены поднимать тарифы на свои услуги, рассказали «Известиям» участники рынка. Пока прайс увеличивается в пределах 10%, однако даже такой рост заставляет клиентов искать варианты подешевле. Как опасаются представители сферы, это может спровоцировать расцвет так называемой серой зоны — полулегальных организаций вне поля зрения государства. В таких учреждениях часто не соблюдаются меры безопасности, и любое происшествие вроде пожара может унести жизни постояльцев, как это произошло в башкирской деревне Ишбулдино в 2020 году.

Рост издержек

Из-за скачка цен на ряд товаров пансионаты для пожилых людей вынуждены поднимать расценки на свои услуги, сообщил «Известиям» председатель ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патронаж» Алексей Сабадаш.

— Одна из основных проблем — удорожание продуктов питания, качественных пеленок и подгузников, уходовых средств — например, специальных кремов, — пояснил он.

Издержки выросли и за счет роста цен на медикаменты и увеличения коммунальных платежей, добавил руководитель сети центров для пожилых людей «Доброта» Георгий Хлабыстов.

Пока подорожание необходимых товаров не критичное — 5–7%, отметил Алексей Сабадаш. Однако для покрытия издержек тарифы на услуги в сети, которой он руководит, вероятно, придется поднимать.

— С 1 мая мы, скорее всего, поднимем цены. Пока это будет где-то 10%. То есть если размещение в трехместном номере у нас стоило 1,4 тыс. в стуки, то станет на 140 рублей дороже. Мы понимаем, что ситуация тяжелая, и, если мы бы задрали цены, то потеряли бы постояльцев, — сказал он.

Повысить прайс решили и в «Доброте».

— Мы вслед за общей тенденцией вынуждены чуть-чуть поднять стоимость наших услуг. Ненамного — не более 10%, — пояснил Георгий Хлабыстов.

Оптимальным было бы повышение на 20–25%, считает он. Однако сделать это сегодня невозможно — доходы населения падают, люди не могут позволить себе таких трат.

В центре реабилитации и ухода Senior Group стоимость услуг пока не изменилась, сообщил его генеральный Алексей Сиднев, но допустил, что, возможно, летом придется повысить цены на уровень инфляции.

Еще одна сложность в том, что часть необходимой пансионатам продукции — импортная, добавил Алексей Сабадаш. С разрывом логистических цепочек некоторые из них стало проблематично приобрести. Если ситуация с поставками не нормализуется, придется искать замену.

— Если брать, например, подгузники, то аналоги, конечно, есть. Они дешевле, но и качество их ниже. Для понимания: хороший подгузник впитывает на протяжении восьми часов, среднего качества — четыре-пять часов, плохого — полтора часа. То есть их придется чаще менять, — объяснил он.

Вынужденные решения

Даже при небольшом росте цен некоторые клиенты уже сегодня не могут позволить себе оплачивать уход за родственниками, рассказал Алексей Сабадаш.

— Это пока не массовое явление, но мы уже начинаем его наблюдать. Ряд наших партнеров по ассоциации уже повысили цены с 1 апреля. При повышении на 10% в среднем четыре человека на пансионат (где всего проживают 40–60 постояльцев) вынуждены были искать варианты подешевле. То есть отток — те же 10%, — рассказал эксперт.

В Senior Group подтвердили тенденцию.

— У нас таких клиентов немного. Но такой тренд есть, — сказал Алексей Сиднев.

В «Доброте» тоже сказали, что единичные постояльцы отказываются от их услуг .

— Даже если одни уходят, приходят новые. Но если сравнивать с прошлым годом, значительно меньше новых постояльцев, — сказал Георгий Хлабыстов.

Впрочем, ситуация не везде одинакова.

— У нас нет оттока, у нас, наоборот, избыток, — сказал «Известиям» руководитель пансионата, где проживают меньше 100 человек, пожелавший остаться неназванным.

Москвичка Вера Миронова оплачивает проживание в подмосковном пансионате своего 58-летнего двоюродного брата с ментальными нарушениями Юрия и 94-летней тети Елены.

— Каждый год цены поднимают примерно на 100 рублей в сутки. В конце марта мне позвонила директор Юриного пансионата и сказала, что 1 апреля цены поднимутся примерно на 10%: с 1,2 тыс. рублей за сутки до 1,3 тыс. рублей. Сказала, что понимает нашу ситуацию, но подорожание всего ощущается очень сильно. Остальным повысили больше. Просто Юра не лежачий, он помогает убирать снег, листву, — рассказала она.

Раньше оба ее родственника проживали в двухместных номерах, но в пандемию в пансионате тети цена на такое размещение выросла с 2 тыс. до 3 тыс. рублей в сутки. Пришлось переводить ее в трехместный.

— Для нее это, конечно, большая трагедия. Номера находятся в разных корпусах, и все подружки тети Лены теперь оказались в соседнем, а каждый раз одеваться и ходить туда в ее возрасте уже очень тяжело, — поделилась Вера.

Если цены и на трехместный номер поднимут до 2,5 тыс., женщина вынуждена будет искать для тети вариант дешевле.

Ольга Платонова (имя изменено) уже забрала свою 83-летнюю маму из небольшого пансионата в Подмосковье.

— Я работаю в колл-центре, мне сократили зарплату. Пока мы забрали маму домой. Сейчас мы обсуждаем, что делать дальше. Если нам удастся найти приличное место с ценником 600–800 рублей, поселим маму там, — пояснила она.

Сейчас за бабушкой ухаживает старшая дочь Ольги.

Серая зона

По мнению Алексея Сабадаша, часть клиентов будет уходить на так называемый серый рынок.

— Отток, к сожалению, происходит в коттеджи — предприятия, не контролируемые ни органами, ни участниками рынка, — посетовал он.

К таким заведениям относился пансионат «Дом милосердия» в деревне Ишбулдино (Башкирия), где из-за нарушений правил безопасности пожар в ночь на 15 декабря 2020 года унес жизни 11 постояльцев.

В Госдуме неоднократно обсуждали возможность лицензирования пансионатов для пожилых людей, отметила член думского комитета по соцполитике Светлана Бессараб. Однако если ввести лицензирование в одночасье, закроются сотни организаций, а их подопечные окажутся на улице.

— Нужно делать это методично и планомерно, — заявила она.

Вероятно, предотвратить миграцию постояльцев в учреждения из серой зоны могла бы поддержка белой части рынка, считают его участники. Впрочем, в Минтруде отметили, что бизнес уже может получать бюджетное финансирование наравне с государственными домами-интернатами, если пансионаты входят в реестры поставщиков социальных услуг.

— Есть закон, по которому государство может доплачивать за услуги негосударственных поставщиков по определенным тарифам. Но в последние несколько лет регионы уменьшали и тарифы, и число людей, которые могут эти субсидии получить. Нужно увеличивать число людей, которые могут получать эти льготы, так рынку будет дышаться проще, — заметил Алексей Сиднев.

В Минтруде добавили, что есть и другие инструменты поддержки. Частные инвесторы, реализующие проекты в сфере социального обслуживания населения, могут получить кредит на развитие стационара по льготной процентной ставке, а также воспользоваться инструментами поддержки в рамках государственно-частного партнерства, сказали в ведомстве.