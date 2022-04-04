Государственный долг: как увеличить пенсию по старости

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексированы на 8,6%. Эта мера затронет примерно 4 млн граждан, в том числе получающих пенсию по старости, но не заработавших необходимого трудового стажа для выплаты страховой пенсии. Однако многие пожилые россияне не знают, что им также положены дополнительные гарантии от государства, и не в полной мере используют свои права. «Известия» разъясняют, какие категории граждан имеют право на пенсионные поблажки.

Как выйти на пенсию досрочно

В 2022 году пенсионный возраст составляет 57 лет для женщин и 62 года — для мужчин. Кроме достижения соответствующего возраста, для назначения пенсии по старости необходим страховой стаж 13 лет и выше и минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов, равная 23,4. В противном случае для получения социальной пенсии придется работать дольше. Социальная пенсия, начисляемая каждому гражданину в соответствии с возрастом, начинает выплачиваться на 5 лет позже стандартной страховой пенсии.

Некоторые категории работников, напротив, получают право на заслуженный отдых раньше установленного срока. Среди них — военные, государственные гражданские служащие, работавшие в тяжелых или вредных условиях, учителя и медработники, многодетные матери, а также те, кто остался без работы в предпенсионном возрасте.

Когда могут выйти на пенсию военные и госслужащие

Федеральные гражданские служащие, работающие по контракту и имеющие классный чин, получают право на пенсию по выслуге лет. Для этого им необходимо отработать на госслужбе 25 лет, в том числе на должности в федеральной гражданской службе не менее 7 лет до дня увольнения. Государственные гражданские служащие федерального и муниципального уровня также имеют право на пенсию по выслуге, но для них порядок ее получения определяется законодательством соответствующих субъектов федерации.

Государственный долг Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Военная льготная пенсия начисляется после 20 календарных лет службы. Этот срок может быть сокращен за счет выслуги считается с повышающим коэффициентом. Например, при службе в суровых климатических условиях или в десантных войсках на должностях, предусматривающих регулярные прыжки с парашютом, год выслуги идет за полтора. У летчиков-испытателей год службы считается за два. А для космонавтов в период нахождения в космосе и вовсе предусмотрен повышающий коэффициент 1:5 — то есть, один день идет за пять.

Какие льготы предусмотрены для рабочих специальностей

Рабочие горячих цехов и вредных производств, а также трудившиеся на подземных работах получают право на досрочную пенсию через 10 (мужчины) и 7,5 (женщины) лет работы во вредных условиях , при этом общий стаж должен составлять 20 лет для мужчин и 15 — для женщин. В этом случае работники вредных производств выходят на пенсию в 50 и 45 лет соответственно.

Еще одна категория «досрочных» пенсионеров — работники предприятий Крайнего Севера. После 7,5 лет работы в северных условиях возраст, с которого начисляется пенсия, уменьшается на 4 месяца за каждый полный год работы в северных условиях.

Спасатели и сотрудники аварийно-спасательных служб получают право на раннюю пенсию после 15 лет льготной работы и могут удалиться от дел уже в 40 лет. Пожарным для этого придется отслужить 25 лет, а возраст выхода на пенсию для них составит 50 лет и позже.

Что говорит закон о педагогах и родителях

Школьные учителя получают право на досрочную пенсию при наличии 25 лет стажа , однако оформить ее могут лишь спустя еще 4 года. Льготный стаж предусмотрен и для медиков , включая как врачей, так и медсестер: он составляет 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет — в городе. Так же, как и педагоги, медики смогут оформить льготную пенсию лишь через 4 года после достижения необходимого стажа.

Государственный долг Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правом на досрочную пенсию могут воспользоваться и многодетные матери , родившие троих и более детей и воспитывавшие их до достижения 8 лет. При этом чем больше в семье детей, тем раньше наступит пенсия: так, мама пятерых ребятишек имеет право выхода на пенсию в 50 лет. Эта льгота, однако, не касается женщин, которые никогда не работали: чтобы воспользоваться ею, необходимо иметь 15 лет страхового стажа, когда работодатель оплачивал за сотрудницу взносы в ПФР.

Что такое длительный стаж

С 2019 года в российском законодательстве появилось понятие «длительный стаж». Он равен 37 годам для женщин и 42 годам для мужчин и дает право выйти на пенсию на два года раньше срока, но не ранее 55 и 60 лет соответственно. Важно помнить, что в длительный стаж не входят так называемые «нестраховые периоды», когда общий стаж начислялся, но взносы за работника компания в ПФР не отчисляла, — к примеру, отпуск по уходу за ребенком или военная служба по призыву.

Наконец, с недавних пор досрочно выйти на пенсию могут те граждане предпенсионного возраста, которые не в состоянии найти работу. Для этого необходимо состоять на учете в службе занятости — именно там и подтвердят, что для пожилого соискателя никак не получается найти вакансию. В этом случае пенсия будет начислена на 2 года раньше срока.

Что включается в страховой стаж

В 2022 году минимальный стаж для начисления страховой пенсии по старости составляет 13 лет. Нехватка официального стажа — неприятный сюрприз для будущего пенсионера. Чтобы получить достойные выплаты, придется отработать дополнительный срок или довольствоваться социальной пенсией. Однако для тех, кто недотягивает до нужного стажа, есть и хорошие новости: при расчете пенсии в зачет идет не только официальное время работы.

Государственный долг Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как пояснили в Пенсионном фонде, в страховой стаж включаются не только периоды официального трудоустройства по трудовому договору. К нему добавляется также время работы в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, руководителей и работников крестьянско-фермерских хозяйств. Увы, за деятельность в качестве самозанятого страховой стаж не иде т — ведь самозанятые граждане не делают отчислений в ПФР. Впрочем, чтобы обеспечить себе достойную пенсию, можно воспользоваться добровольным пенсионным страхованием. Для этого нужно самостоятельно подать соответствующее заявление в ПФР и делать ежегодные отчисления на будущую пенсию. Минимальный взнос самозанятого в 2022 году равен 34445 рублей. Эту сумму можно вносить единым платежом за год или с разбивкой помесячно.

Периоды больничных, в том числе длительных, также засчитываются в стаж для начисления пенсии, как и время получения пособия по безработице, а также срок прохождения военной службы по призыву. В большинстве случаев в стаж засчитывается также профессиональное обучение в вузе или техникуме , но лишь в том случае, если он увеличивает итоговый размер пенсии. Пойдет ли в зачет стажа ваша учеба, следует уточнить у сотрудников ПФР вашего региона.

Какие особенности есть при исчислении пенсии женщинам

Женам военнослужащих полезно знать, что в трудовой стаж при исчислении пенсии включается период, когда трудоустройство оказалось невозможным в связи с прохождением супругом военной службы по контракту. Если по месту службы супруга для жены военнослужащего нет работы по специальности, ей нужно официально оформить статус безработной — и тогда весь этот период будет зачислен в стаж. Если же речь идет о службе в период до 1992 года, то в стаж засчитывается весь период проживания с супругом вне зависимости от мест дислокации воинских частей.

Декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком также засчитывается в стаж. Он не идет в зачет лишь для досрочного выхода на пенсию. Как объясняют эксперты ПФР, в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г., в страховой стаж для начисления пенсии по старости засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в обще сложности. При этом пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей.

Государственный долг Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Еще один способ сохранить стаж — уход за нетрудоспособным гражданином: ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или человеком, достигшим 80 лет. Статус официально оформляется после заявления самого нетрудоспособного о том, что определенный человек осуществляет уход за ним. Этот период не просто пойдет в трудовой стаж — за уход будет ежемесячно доплачиваться 1200 рублей с поправкой на региональный коэффициент: на Крайнем Севере и в регионах с тяжелым климатом доплата может достигать 100%. Кстати, опекуном может стать не только кровный родственник: можно, к примеру, договориться об оказании помощи пожилому соседу ради сохранения трудового стажа.

Какие надбавки положены к пенсии

Перед оформлением пенсии стоит проверить, не полагаются ли вам дополнительные надбавки и повышающие коэффициенты. Их немало, и многие из них действуют лишь в заявительном порядке — то есть, чтобы воспользоваться льготой, необходимо лично обратиться в ПФР или органы социальной защиты.

Так, на социальную доплату к пенсии имеют право пожилые граждане, чей размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума. Этот показатель разнится по регионам. В среднем по стране в 2022 году размер прожиточного минимума составил 10 822 рубля, но, к примеру, в столице он равен 14 009 рублей, а в Мурманской области — 17 395 рублей. Если пенсия получается меньше этой суммы, пенсионер получит региональную или федеральную социальную доплату. Она полагается только неработающим пенсионерам и начисляется автоматически при изменении прожиточного минимума на федеральном или региональном уровне.

Какие категории пенсионеров являются льготными

Льготным категориям пенсионеров полагается ежемесячная денежная выплата. В число льготников входят ветераны, инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, Герои СССР и России, Герои Социалистического труда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо денежной выплаты, у них есть ряд социальных льгот, включая бесплатные лекарства, путевки в санаторий, оплату проезда к месту лечения. Эти льготы можно получить в денежном выражении, и от этого, в конечном итоге, будет зависеть окончательная сумма выплат. Для инвалидов I, II и III групп эта льгота назначается автоматически, остальным льготникам необходимо обращаться с заявлением в ПФР.

Государственный долг Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Северные надбавки действуют для тех, кто не менее 15 лет отработал в районах Крайнего Севера или 20 лет — на приравненных к ним территориях. Фиксированная страховая пенсия повышается на 50% у северян и на 30% — у работавших в приравненных к северным районах. Дополнительно проживающие на севере пенсионеры получают надбавку с учетом районного коэффициента, однако при переезде в более теплые районы страны она может снизиться. Тем не менее, право на северную надбавку сохраняется, невзирая на место жительства. На 2022 год фиксированная северная надбавка составила более 3200 рублей. Она должна начисляться автоматически, но так происходит не всегда, поэтому данный вопрос лучше лично уточнить в Пенсионном фонде.

Кто еще имеет право на доплату к пенсии

Повышенная пенсия полагается и тем, кто 30 лет отработал в сельской местности в сферах животноводства и растениеводства. Речь идет не только о сельскохозяйственных рабочих: шоферам и бухгалтерам колхозов и совхозов сельская надбавка также полагается. Надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты в составе страховой пенсии. На сегодня ее получают более 900 тысяч человек. С 2022 года их число заметно увеличилось: ведь если раньше ее выплачивали лишь проживающим в селе, то теперь она сохраняется и для тех, кто на пенсии решил перебраться в город. С 2020 года сельская надбавка начисляется в заявительном порядке, за ней следует обращаться в клиентскую службу ПФР с документами, подтверждающими сельский стаж.