В домике: Минстрой скептически отнесся к идее тратить пенсию на жилье

Идея использовать пенсионные накопления для покупки жилья, выдвинутая российскими риелторами, требует проработки, считают в Минстрое. Подробности — в материале «Известий».

Что предложили делать с пенсионными накоплениями

Минстрой наконец отреагировал на идею, которую правительству предложили крупные игроки на рынке риелторских услуг, — позволить россиянам потратить пенсионные накопления на покупку жилья, дома или земельного участка.

По заявлению пресс-службы министерства, трата пенсионных накоплений — чувствительный вопрос для большинства россиян. Следовательно, любые кардинальные инициативы следует рассматривать только после детальной проработки, с участием других органов власти и общественных объединений.

Министерство пообещало тщательно проанализировать инициативу и сформировать аргументированную позицию.

В домике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Понятная осторожность

Вопрос действительно требует тщательной и глубокой проработки, считает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

— Беспокойство представителей рынка жилой недвижимости относительно уровня платежеспособного спроса населения оправданно.

Однако, по мнению эксперта, обеспечивать стабильность рынка недвижимости следует другими способами.

— Есть два основных инструмента улучшения жилищных условий — аренда и ипотека, их и нужно совершенствовать. Помимо обозначенных основных инструментов для граждан действуют льготные программы, целью которых является улучшение жилищных условий, эти программы тоже будут развиваться.

Прогнозируя, как изменится рынок жилья, аналитик признает, что предлагаемое решение сможет поддержать спрос на рынке, но незначительно. Нельзя игнорировать и риски.

В домике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Одновременно такая мера может добавить финансовых проблем пенсионерам, учитывая невысокий уровень финансовой грамотности населения.

Эксперт обращает внимание, что в мировой практике есть эффективные инструменты, которые могли бы прижиться на российской почве.

— Если же рассматривать идею использования пенсий для покупки недвижимости с целью инвестиций, то это уже другой вопрос. Но тут тоже «изобретение велосипедов» непродуктивно . Рынку недвижимости, включая сегмент жилья, нужны системные меры развития, а не разовые акции. В зарубежной практике, например, есть эффективный инструмент, который многие используют с целью пенсионных накоплений — фонды недвижимости (REIT) . Внедрение этого инструмента в том виде, в котором он применен на Западе, могло бы и спрос поддержать, и повысить надежность пенсионных накоплений.

Элегантная идея

Сама по себе инициатива взять у Пенсионного фонда свою будущую пенсию взаймы для покупки жилья, выглядит достаточно элегантно и очень привлекательно, полагает генеральный директор ИК «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

— Кроме того, это могло бы дать новый драйвер для роста цен на жилье, повысить заинтересованность россиян в получении белых зарплат, позволить гражданам напрямую распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

В домике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению эксперта, реализация предложения все же чревата рисками, которые необходимо тщательно проработать.

— Из минусов отметим, что сейчас за счет поступлений от пенсионных отчислений работающих выплачиваются пенсии тем, кто уже на пенсии. Если эти средства уйдут на квартиры, возрастет нагрузка на бюджет. Также нужно учитывать риски у граждан лишиться полученного жилья и своей будущей пенсии при банкротстве. Квартира будет продана, долг перед НПФ списан, но при выходе на пенсию гражданин останется ни с чем. Поэтому такая реформа требует подключения соцслужб, аналогично приобретению недвижимости за материнский капитал, с теми же ограничениями, но уже к квадратным метрам будущих пенсионеров. Ни в коем случае гражданин не должен лишаться и пенсии, и единственного жилья.

С коллегой согласна заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Если все одновременно захотят приобрести квартиры на пенсионные накопления, Пенсионному фонду придется раскошелиться, а рынок может оказаться перегрет, — сказала эксперт.

По ее мнению, мера может поддержать строительный рынок в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной.

Слишком много рисков

Предложение несет в себе ряд системных проблем, которые сложно решить прямо сейчас, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

В домике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Идее всячески будет противостоять Пенсионный фонд. Нагрузка на него довольно большая, если учесть стремительно стареющее население. Треть россиян — 42,6 млн человек — пенсионеры, многие вот-вот перейдут в этот статус. Также не внушает оптимизма слияние ПФР и ФСС в недалеком будущем. Бюджет Пенсионного фонда на 40% зависит от поступлений средств федерального бюджета, то есть отсутствие свободных денег на обеспечение работающих россиян будет иметь для ведомства неприятные последствия.

Эксперт отмечает и вероятные социальные риски.

— И без такой системы можно предсказать негативные варианты развития событий. Одинокие пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. При предлагаемом развитии событий пенсионеров с минимальной пенсией, живущих, однако, в собственном жилье, может стать значительно больше. И нет никаких гарантий даже того, что их квартиры останутся в их собственности до конца жизни , — считает Косарева.

По мнению эксперта, дополнительные социальные риски также заключаются в том, что человек может потратить вообще все пенсионные накопления еще до наступления самой пенсии.