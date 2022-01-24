Молчание деньжат: куда ВЭБ вложил пенсионные накопления россиян

ВЭБ.РФ по запросу «Известий» впервые раскрыл отраслевую структуру инвестиций пенсионных накоплений 38 млн россиян . Половина от общего расширенного портфеля приходится на корпоративные облигации и составляет более 1 трлн рублей. Больше всего денег будущих пенсионеров вложено в бумаги компаний транспортной отрасли и строительства дорог, нефтегазового сектора, электроэнергетики, а также финансовой сферы. Однако по итогам 2021 года доходность расширенного портфеля впервые с 2014-го оказалась ниже инфляции, составив 4,66%. В ВЭБе это объяснили переоценкой облигаций из-за высокого роста цен. С такой трактовкой соглашаются эксперты, которые прогнозируют, что доходность госуправляющего будет близка к среднерыночной.

Пенсии ушли на рынок

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемые молчуны). С 2014 года все взносы на пенсионные накопления заморожены и полностью направляются на страховую часть пенсии.

Госкорпорация по запросу «Известий» раскрыла актуальную структуру инвестиций пенсионных накоплений «молчунов». Значимая часть средств вложена в корпоративные облигации . Их общий объем в 2021 году впервые превысил 1 трлн рублей и достиг 50% расширенного портфеля (всего размер портфеля — 1,96 трлн). Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты.

Почти 85% вложений осуществлено в реальный сектор , а именно:

— 37,67% — в транспортную отрасль и строительство дорог;

— 15,96% — в нефтегазовую отрасль;

— 14,79% — в элетроэнергетику;

— 5,68% — в жилищную сферу и ипотеку;

— 2,28% — в прочую инфраструктуру;

— 8,29% — в иные отрасли.

15,33% вложений осуществлено в финансовый сектор, то есть в бумаги российских банков и международных финансовых организаций . Всего ВЭБ владеет облигациями 44 эмитентов. Их имена не раскрываются, однако руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов в беседе с «Известиями» указал на растущую долю вложений в городскую экономику и инфраструктуру. В частности, госкорпорация приобретала облигации специализированного общества проектного финансирования ДОМ.РФ и «зеленые» бонды Москвы.

Молчание деньжат Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Согласно отчету ВЭБа, за 2021 год доходность расширенного инвестиционного портфеля составила 4,66% при инфляции 8,39% . Таким образом, в прошлом году госкорпорация заработала «молчунам» почти 88,9 млрд рублей против 124 млрд в 2020-м. Доходность в 2021-м оказалась минимальной с 2014-го . В предшествующие три года она в среднем составляла 6,73%.

По итогам 2021-го ВЭБ может проиграть НПФ в прибыли . Фонды еще не опубликовали финансовую отчетность за прошлый год, но за девять месяцев средняя доходность инвестирования пенсионных средств НПФ составила 5,5% годовых , указано в статистике ЦБ. «Известия» направили запросы в крупнейшие НПФ.

Главной причиной невысокой доходности в госкорпорации назвали переоценку облигаций.

— Основная причина — это рост инфляции и, соответственно, рост доходностей на рынке. При этом он всегда приводит к падению стоимости облигаций. Отсюда наши 70% портфеля, которые подвержены ежедневной переоценке, конечно же, снизились в стоимости . И вот это снижение «съело» часть купонного дохода , — пояснил Александр Попов.

Молчание деньжат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В нормативных документах не закреплена обязанность ВЭБа обеспечивать доходность выше инфляции, но такая цель значится среди внутренних показателей эффективности , указал представитель госкорпорации. Вместе с тем накопленная доходность расширенного портфеля превышает совокупную инфляцию с 2010 года примерно на 20% , подчеркнул он.

Инфляция всему виной

Доля корпоративных облигаций в портфеле за год выросла с 46% до более чем 50%, а госбумаг (ОФЗ и государственные сберегательные облигации) снизилась с 35 до 25%, уточнил Александр Попов. Кроме того, он заявил о высоком интересе к госбумагам в 2022 году, поскольку их доходность «находится сейчас на очень привлекательных уровнях».

По его словам, в условиях неопределенности по реформе накопительных пенсий говорить о расширении перечня допустимых для ВЭБа инструментов инвестирования пока преждевременно. Сейчас госкорпорации можно вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, облигации российских компаний и международных финансовых организаций, а также рублевые и валютные депозиты. При этом высокорискованные инвестиции, например, в акции, госуправляющему пенсиями запрещены.

— Пока имеющихся инструментов в расширенном портфеле хватает. Возможно, будет корректироваться инвестиционная политика в части портфеля государственных ценных бумаг. Причина — очень мало бумаг с госгарантией размещается в последнее время, — добавил Александр Попов.

Молчание деньжат Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Доходность в размере 4,66% по итогам года является «достаточно неплохой», она будет близка к среднерыночной, спрогнозировал заместитель гендиректора УК «Газпромбанк — Управление активами» Вадим Сосков. Двукратное повышение ключевой ставки (с 4,25 до 8,5%) в течение 2022 года резко отразилось на стоимости бумаг, объяснил он снижение доходности на рынке в целом. Наращивание доли корпоративных облигаций в портфеле ВЭБа, которые приходятся на «голубые фишки», аналитик назвал ожидаемым, поскольку такие бумаги давали чуть большую доходность, чем ОФЗ.

За последние годы наблюдается резкое сокращение доли акций в портфелях обязательных пенсионных накоплений НПФ примерно с 28% в 2007 году до 7% в 2020-м, рассказал «Известиям» профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов. Наиболее значительно выросла доля корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг, уточнил он.

— В 2021 году в условиях резкого повышения ключевой ставки Банком России большинство облигаций в портфелях НПФ стали низкодоходными или даже убыточными. Можно сказать, что фонды попали в инвестиционную ловушку, — пояснил эксперт.

По его расчетам, по всем портфелям пенсионных накоплений НПФ за период 2005–2020 годов разница между инвестиционной и реальной доходностью составляла 1,1 п.п.