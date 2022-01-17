Возраст, порядок и права: всё о том, как выйти на пенсию в 2022 году

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже четыре года, пенсии в 2022 году назначаются на 2,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. О том, что нужно сделать россиянам, чтобы выйти на пенсию в этом году, как узнать размер будущей пенсии и увеличить его, а также о специальных правах предпенсионеров — в материале «Известий».

Возраст и стаж

Согласно действующему пенсионному законодательству в этом году на пенсию смогут выйти те россияне, которые должны были получить такой статус в 2020 году по старым правилам. Это женщины 1965-го и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия им назначалась во второй половине 2021-го и будет назначаться в первой половине 2022-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Как и раньше, для получения страховой пенсии по старости должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. В 2022 году они составляют 13 лет и 23,4 коэффициента. За год трудовой деятельности при этом можно заработать один год стажа и до 10 коэффициентов. Как объясняет эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, узнать о величине трудового стажа и накопленных пенсионных коэффициентах лучше заранее. Это можно сделать без личного обращения в пенсионный фонд — через портал «Госуслуги» (в разделе «Работа и пенсия») или личный кабинет пенсионного фонда (заказать выписку).

Возраст, порядок и права Фото: РИА Новости/Максим Блинов

При наличии специальных льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать более высокие пенсионные права в течение года. При этом пенсии по инвалидности назначаются вне зависимости от возраста, стажа и пенсионных коэффициентов сразу при установлении группы инвалидности.

Кроме того, по словам Дайнеко, в первом полугодии этого года право на назначение пенсии имеют работники со спецстажем от 25 до 30 лет, который должен быть выработан во втором полугодии 2020-го. К этой категории относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы, работники Крайнего Севера и приравненных к нему районов, а также некоторые другие категории граждан.

— В общих требованиях о назначении пенсии есть и другие исключения. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства льготных категорий пенсионеров. Это все те, кто имеет право на досрочное назначение пенсии: работающие в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, многодетные женщины, имеющие пять и более детей, женщины с двумя и более детьми и стажем на Крайнем Севере, родители или опекуны инвалидов с детства, иные категории в связи с инвалидностью по ряду диагнозов либо вследствие военной травмы. К этой же категории относятся рыбаки, промысловики, оленеводы Крайнего Севера, а также те, кто имеет отношение к радиационному воздействию, и летчики-испытатели, — перечисляет Дайнеко.

Кроме того, с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ, который позволяет предпенсионерам, оставшимся без работы в предпенсионном возрасте, выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Это возможно, если человек потерял работу в связи с увольнением в результате сокращения численности или штата (а также ликвидации организации), а страховой стаж составляет не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Досрочная пенсия в этом случае будет выплачиваться до момента наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Как выйти на пенсию

Пенсионный фонд каждый год совершенствует услуги по назначению пенсий, чтобы они становились более удобными и проактивными, то есть требовали как можно меньше усилий со стороны человека. Для этого фонд развивает сервисы по оформлению выплат и расширяет взаимодействие с другими ведомствами, чтобы через них получать информацию, необходимую для назначения пенсии.

Благодаря этой работе большинство пенсий уже несколько лет назначается только по заявлению, без дополнительных действий и подтверждающих документов от граждан. Основная часть заявлений при этом подается в электронной форме через личные кабинеты на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг. Человек может дать согласие на оформление пенсии по данным, которые есть в распоряжении фонда, и таким образом полностью дистанционно оформить выплаты, не обращаясь за ними лично в ПФР.

Дистанционный формат назначения выплат ежегодно развивается не только благодаря электронным сервисам и информационной системе Пенсионного фонда, но и за счет заблаговременной работы с выходящими на пенсию людьми. Отделения ПФР обычно начинают такие мероприятия за два года до назначения пенсии. Если человек обращается за предпенсионными льготами, которые могут предоставляться, например, за пять лет до пенсии, проверка пенсионных прав начинается с этого момента.

Возраст, порядок и права Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Заблаговременная работа по назначению пенсии проводится и с работодателями. Кадровые службы предприятий, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заранее представляют сведения и копии документов сотрудников, собирающихся на пенсию. Сегодня такие сведения поступают больше чем от 720 тыс. работодателей, включая самые крупные компании в стране.

Сам предпенсионер может в любое время обратиться в Пенсионный фонд, лично или дистанционно, чтобы получить разъяснения о видах пенсии, оценить размер своих пенсионных прав, включая пенсионные коэффициенты и стаж, проверить наличие необходимых документов.

Ольга Дайнеко добавляет, что вопросом пенсионного обеспечения важно озаботиться заранее.

— Учитывая, что большинство новых пенсионеров имеют еще советский трудовой стаж, могут возникнуть вопросы по его уточнению: например, какие-то сведения не учтены или учтены, но не в полном объеме. Это может произойти из-за технической ошибки, неправильного заполнения трудовой книжки. Для уточнения потребуется личное обращение в территориальный орган ПФР по месту жительства с документами: паспортом, трудовой книжкой, документами, подтверждающими периоды работы, СНИЛС, — рассказывает эксперт.

При этом часто возникают вопросы, что делать, если трудовой стаж недостаточен либо его нет вовсе. Ольга Дайнеко объясняет, что в таком случае гражданин не будет получать страховую часть пенсии, но будет получать социальную. Но разница между итоговыми суммами будет очень существенной.

Узнать размер будущей пенсии можно с помощью пенсионного калькулятора в личном кабинете на портале электронных сервисов Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Калькулятор автоматически учитывает имеющиеся у предпенсионера коэффициенты и стаж и на основании этой информации рассчитывает размер пенсии.

Чтобы сформировать пенсию в максимальном размере, важно работать официально и получать белую зарплату, с которой работодатели делают взносы на пенсию. Помимо официального трудоустройства, на размер пенсии по-прежнему влияет страховой стаж до 2002 года. Чем он больше, тем выше будут пенсионные выплаты.

Следует контролировать, как формируется пенсия. Делать это можно по выписке из лицевого счета, в которой отражена информация о поступивших взносах на пенсию и периодах стажа. Выписка наглядно демонстрирует размер сформированной пенсии.

Важно также время от времени проверять эту информацию. Если в выписке нет какой-то информации о периодах работы или есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он представил корректную информацию в Пенсионный фонд и дополнил сведения.

Как повысить размер пенсии

Ольга Дайнеко в беседе с «Известиями» привела в пример несколько способов повысить размер будущей пенсии. Один из вариантов — купить пенсионные баллы, повысив свой пенсионный коэффициент. Для этого нужно доплатить страховые взносы, уведомив ПФ РФ, подав заявление лично, через портал «Госуслуги» или личный кабинет ПФ.

— Можно также продолжить работать. Пенсия ежегодно пересчитывается с учетом увеличения стажа и суммы дополнительно уплаченных взносов, — объясняет Дайнеко. — При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет.

Повысить размер пенсии, помимо прочего, можно за счет участия в добровольных пенсионных программах. Как, например, это делают участники программы софинансирования пенсии, которые с поддержкой государства сформировали уже больше 138 млрд рублей.

Возраст, порядок и права Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Особые права предпенсионеров

В беседе с «Известиями» адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова Виктория Рахубовская рассказала, что предпенсионером считается тот гражданин, которому до пенсии осталось пять лет и менее. В эту категорию могут входить граждане, которые могли бы выйти на пенсию по старости по правилам — то есть женщины, которым исполнилось 55 лет, и мужчины от 60 лет. Предпенсионерам положены льготы, но, чтобы воспользоваться льготами, свой статус нужно подтвердить. Сделать это можно в Пенсионном фонде по месту жительства, в МФЦ или через портал госуслуг.

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев добавляет, что к основным льготам для лиц, обладающих статусом предпенсионеров, относятся освобождение от одного из имущественных и земельных налогов, возможность два дня за год пройти диспансеризацию с сохранением зарплаты, гарантия трудовой занятости, заключающаяся в том, что за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров работодателю грозит административная и уголовная ответственность, бесплатное профессиональное переобучение и повышенное пособие по безработице.

Виктория Рахубовская объясняет, что для предпенсионеров, которые признаны безработными, с 2019 года предусмотрен более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев в суммарном исчислении в течение полутора лет подряд. Если у предпенсионера страховой стаж не менее 25 и 20 лет — для мужчин и женщин соответственно — ему положены еще по две оплаченные пособием недели за каждый год работы сверх 25 и 20 лет. Таким образом, максимальный период выплаты пособия для них составляет 24 месяца в течение трех лет (п.п. 1 и 2 ст. 34.2 Закона о занятости). Эта льгота не касается тех предпенсионеров, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.