Отложное дело: реформу накопительных пенсий хотят провести в 2022 году

Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году, рассказал «Известиям» федеральный чиновник, информацию подтвердили представители отрасли . Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что ждет внесения документа в Госдуму в этом году. Основными стимулами добровольных отчислений граждан на свою будущую пенсию должны стать налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии со вкладами , пояснили участники рынка. Предполагается, что граждане смогут свободно переводить пенсионные накопления в НПФ либо использовать их для покупки баллов в страховой пенсии.

Тройное решение

Разговоры об оживлении системы накопительных пенсий ведутся с 2016 года. Тогда Минфин и ЦБ предложили создать так называемый Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) , он предполагал квазидобровольное участие россиян в накопительной пенсии путем перечисления на свой будущий доход до 6% от зарплаты. В 2019 году концепция ИПК трансформировалась в Гарантированный пенсионный план (ГПП) . Он предусматривал полностью добровольное участие граждан, однако инициатива о ГПП также не была утверждена.

Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в этом году, рассказал федеральный чиновник, эту информацию подтвердили участники рынка . Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Итоговый вариант концепции, который участники обсуждения называют «план Б», Минфин должен был представить правительству до 15 декабря , сказал источник. «Известия» направили запрос в кабмин.

Отложное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений неоднократно корректировался. В новую версию вошли три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами .

В настоящий момент отрасль обсуждает с Минфином и ЦБ вариант трансформации накоплений стандартной схемы НПО, требования к которой еще уточняются, сообщил «Известиям» гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

— Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС , — пояснил он.

В рамках обсуждаемой концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ, то есть свободно переводить накопления в негосударственные фонды, уточнил гендиректор СберНПФ. Он выразил надежду, что указанная концепция будет закреплена законодательно уже в 2022 году.

В Минфине «Известиям» добавили, что гарантирование вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов прорабатывается в соответствии с поручением президента. Два высокопоставленных участника обсуждения уточнили «Известиям», что речь идет о планке до 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами . Предполагается, что сумма будет выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов.

Вопрос назрел

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» подтвердил, что рассматриваются все названные источниками пункты . Обсуждается освобождение от НДФЛ средств, перечисляемых в накопительную систему, в размере до 6% от дохода или зарплаты и дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка. При этом он отметил, что пока не видел финальной версии концепции, она не поступала в профильный думский комитет.

Парламентарий предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений — такого подхода, по словам источников, придерживается и рынок . По этой теме «дискуссии были», указал депутат. Он также ожидает внесения в Госдуму законопроекта о реформе накопительных пенсий в этом году.

— Нам пора решать вопрос. Он уже назрел. И последние дискуссии в Госдуме показали, что многие депутаты обеспокоены действующей накопительной системой и тем, что заморозка действует , — констатировал Анатолий Аксаков.

Отложное дело Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По словам источника в одном из крупнейших НПФ, ЦБ предварительно одобрил введение налогового вычета, но Минфин пока не обозначил свою позицию . Министерство, собрав все предложения от НПФ, должно было завершить работу над обновленной концепцией еще в декабре, однако документ пока не был официально разослан участникам рынка, отметил собеседник «Известий».

Кроме того, концепция реформы предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, подтвердил другой участник дискуссии. «Замороженные» деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса, пояснил он.

В Пенсионном фонде ВТБ ожидают, что новый продукт будет востребован «при условии введения качественных мер стимулирования», включая отдельный налоговый вычет, софинансирование и гарантии всей суммы накоплений . Но так как концепция законопроекта пока нигде не опубликована, оценивать ее преждевременно, указала гендиректор фонда Лариса Горчаковская.

При этом все собеседники «Известий» считают преждевременным называть итоговые параметры реформы, ссылаясь на опыт неоднократной трансформации предыдущих концепций.

В ЦБ, Минтруде и Пенсионном фонде не ответили на запросы «Известий».