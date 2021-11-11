Скатертью стелется: кому могут отказать в пенсии при отъезде за рубеж

В Пенсионном фонде России сообщили, при каких условиях может быть приостановлена выплата пенсионных пособий выехавшему за рубеж гражданину РФ. Подробности — в материале «Известий».

В каких ситуациях могут «приостановить» пенсию

Как сообщили в ПФР, гражданин РФ, выехавший для постоянного проживания на территорию страны, с которой у России не заключен международный договор о выплате пенсий, и при этом не предоставивший соответствующее заявление о выезде, лишается выплат на полгода.

— При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата возобновляется с первого числа, следующего за месяцем, когда были получены заявления о ее возобновлении. При этом пенсионеру выплачиваются не полученные им суммы пенсии за всё время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена, — пояснили специалисты Пенсионного фонда

В 2020 году действовали 20 международных договоров России о выплате пенсий с 24 государствами. Число российских пенсионеров, живущих за рубежом и получающих выплаты по этим договорам, составляло 65,3 тыс. человек (в 2019 году таких 63,2 тыс.). Расходы ПФР на выплату им пенсий увеличились на 7,1% и составили 5,25 млрд рублей (в 2019 году составляли 4,9 млрд рублей).

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Всего выплаты ПФР получают пенсионеры, проживающие в 125 странах мира. Среди стран, с которыми у России заключены соглашения о пенсионном обеспечении, больше всего российских пенсионеров в Израиле, Абхазии, Белоруссии и Латвии. Из стран, с которыми у России таких договоров нет, — в ФРГ (97,4 тыс. человек) и США (21,1 тыс. человек). В течение 2020 года численность зарубежных пенсионеров увеличилась на 2,4 тыс. человек (на 1%) и составила 341,9 тыс.

Из них 162,6 тыс. пенсионеров получают пенсии через банки на территории России (сумма выплат в 2020 году — 30,1 млрд рублей), 179,3 тыс. пенсионеров получают выплаты в стране проживания путем перевода за границу в иностранной валюте (расходы на такие выплаты составили 21,8 млрд рублей). Общие расходы ПФР на выплату пенсий за границу в 2020 году составили 51,9 млрд рублей.

С января 2021 года вступило в силу соглашение о взаимном пенсионном обеспечении внутри государств — участников Евразийского экономического союза, подписанное 20 декабря 2019 года.

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— Если между РФ и страной переезда заключен договор или соглашение о социальном сотрудничестве, процедура оформления и выплаты пенсии будет регулироваться установленными договоренностями , — объясняет профессор кафедры экономики и менеджмента Московского финансово-юридического университета МФЮА, доктор экономических наук Елена Сибирская. — Отсутствие таковых может быть основанием для приостановки выплат.

Юридические нюансы, которые могут привести к потере выплат

Член Адвокатской палаты Москвы, учредитель КА «Бурделов и партнеры», адвокат Николай Бурделов рассказал «Известиям» обо всех случаях, когда люди на время или навсегда могут потерять пенсионные выплаты, покидая Россию.

Н еполучение по каким-либо причинам (включая проживание за границей) установленной страховой пенсии в течение шести месяцев подряд ведет к приостановке выплат на шесть месяцев.

При поступлении в ПФР документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым РФ заключен международный договор, согласно которому эта страна берет на себя обязательства по пенсионному обеспечению, и отсутствии документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет там права на пенсию, выплаты также приостанавливаются на полгода.

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То же самое произойдет при поступлении в ПФР документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории РФ в иностранное государство, с которым Россией не заключен такой международный договор , и отсутствии заявления пенсионера о выезде за пределы территории РФ.

Наконец, еще одной причиной приостановки выплат может стать несоблюдение ежегодного подтверждения получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца совершеннолетним, обучающимся за рубежом .

— Основанием для приостановления выплаты пенсий могут быть и иные причины — например, несоответствие представленных документов установленной форме, — дополнил член Адвокатской палаты Москвы, адвокат Николай Бурделов. — Выплата может быть также приостановлена, если срок действия доверенности, на основании которой выплачивается пенсия, превышает один год.

Что делать в такой ситуации

Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев объяснил, что в большинстве случаев проблему приостановки выплаты пенсии можно легко решить. По его словам, « цифровизация позволила упростить межведомственное взаимодействие и теперь целый ряд выплат и пособий будут назначаться в автоматическом режиме ». В «личных кабинетах» госприложений можно легко получить разъяснение ситуации, а необходимые документы предоставить в электронном виде.

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— Если вам приостановили пенсию по причине того, что вы вовремя не предоставили документы с места обучения очно при достижении 18-летнего возраста, необходимо обратиться в территориальный пенсионный фонд с заявлением о возобновлении выплаты страховой пенсии. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней с момента его подачи. Выплату же пенсии возобновят с 1-го числа месяца, который следует за тем месяцем, в который вы подали заявление о возобновлении выплаты страховой пенсии, — разъяснил адвокат адвокатского бюро Москвы «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди.