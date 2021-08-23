Только после вас: почему работодатели избегают пенсионеров

Новое исследование демонстрирует, что около 42% российских компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста на вакансию наравне с молодыми соискателями. Еще треть опрошенных готовы брать пенсионеров на работу в порядке исключения. При этом 28% признались, что не готовы трудоустраивать пенсионеров вообще. О том, каковы шансы пенсионеров и предпенсионеров устроиться на «нормальную» работу, — в статье «Известий».

«В связи с отсутствием молодых»

Эйджизм в российских компаниях сегодня, к сожалению, существует, и затрагивает он не только сотрудников пенсионного возраста, но и предпенсионеров. Об этом заявила «Известиям» генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина.

— Формально им не могут отказать в трудоустройстве, и при размещении вакансий никакие возрастные ограничения не указывают — это запрещено законодательством, — говорит глава ProfiStaff. — Но на деле людей после 45–50 лет неохотно берут на работу, исключение составляют топовые позиции и узкопрофильные специалисты, где опыт кандидата играет решающую роль.

Только после вас Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

По ее словам, «бизнесу кажется, что люди старшего возраста не столь расторопны, как молодежь». В то же время, отметила Ирина Никулина, у таких сотрудников есть опыт, широкий кругозор, терпимость, а их зарплатные ожидания, как правило, невысоки.

Сегодня в российских компаниях дискриминация по возрасту при найме, безусловно, есть, сетует специалист по рынку труда, ординарный профессор ФЭН НИУ ВШЭ Марина Колосницына. Это подтверждает и исследование, проведенное специалистами факультета экономических наук ВШЭ. Оно показало, что шансы у молодого соискателя должности бухгалтера в Москве получить приглашение на интервью почти вдвое выше по сравнению с немолодым.

— Хотя о «пренебрежительности» говорить вряд ли стоит, это эмоции — бизнес ведет себя как бизнес, выбирая в каждом случае из тех работников, которые есть, — говорит Марина Колосницына. — Если ощущается нехватка подходящей рабочей силы, работодатель просто не может позволить себе дискриминировать — разорится. И наоборот. Так что в результате всё зависит от состояния локального рынка труда и конкретных вакансий/профессий, которые требуются работодателю.

Новые данные по изучению возрастной занятости демонстрируют, что в России пока лишь 42% компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями. Такой вывод содержится в социологическом исследовании (есть в распоряжении «Известий») сервиса по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов РФ. На вопросы аналитиков отвечали менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала.

Естественное старение

В SuperJob отмечают, что вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%). К найму работников в возрасте прибегают прежде всего «в связи с отсутствием молодых специалистов». Порядка 30% берут на работу пожилых сотрудников только в качестве исключения, а 28% признались, что не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров. Опрос показал, что на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес: 48% против 40% в малых компаниях.

SuperJob также опрашивали и соискателей разных возрастов, чтобы выяснить, как они оценивают сложность поиска работы.

— Проще всего соискателям в возрасте 30–35 лет — они оценивают сложность поиска работы на 5,1 балла из 10, — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко. — Максимальные же сложности с поиском работы кандидаты испытывают в 54–56 лет: средняя оценка трудностей в этом возрасте составляет рекордные 8,7 балла из 10. Респонденты поясняют, что трудоустроиться непросто по ряду причин, главные из которых — высокие требования самого соискателя и эйджизм некоторых работодателей. В 57–59 лет уровень стресса при поиске работы чуть снижается и составляет 8,1 балла, в 60–62 года — 8,3 балла.

Только после вас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Доля возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ сокращается последние четыре года, рассказали «Известиям» в компании Antal Russia. Поэтому в ближайшие 5–8 лет рынок труда станет рынком «зрелого соискателя», и работодатели будут вынуждены рассматривать резюме соискателей старшей группы, 45+ и старше, прогнозируют специалисты.

— Однако, несмотря на демографический кризис и рост пенсионного возраста, предвзятое отношение к возрастным соискателям остается, — отмечают в Antal Russia. — В исследовании рынка труда в этом году мы задавали респондентам вопрос о дискриминации, с которой они сталкивались в своей работе. Четверть (чуть более 1 тыс. человек) отметили, что сталкивались с ней. Возраст — самая частая причина, которую называли респонденты.

Между тем председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова уверена, что «сегодня в России среди людей старшего возраста очень много еще физически крепких и грамотных людей, но по самым разным причинам не имеющих работы и не востребованных».

— В реальности социально-правовые шансы у пенсионеров и предпенсионеров устроиться на «нормальную» работу невелики. Некоторых выручают связи, знакомства, родственные отношения, — досадует глава Союза пенсионеров. — Не всегда пенсионеры находят работу по своей специальности и квалификации и идут в вахтеры, консьержи, охранники.

Вместе с тем нужно отметить, что в рамках национального проекта «Демография» в данный момент можно получить дополнительное образование или пройти профессиональное обучение бесплатно (за счет средств национального проекта) даже в позднем возрасте. Готовятся ли в ближайшее время еще какие-то новые правила по защите возрастных групп работников при их приеме на работу, в Минтруда РФ на запрос «Известий» ответить не успели.

Куда можно и куда нельзя

Сегодня в РФ независимо от ситуации на рынке существуют отрасли с менее жесткими возрастными требованиями, говорит эксперт института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин. Например, топливно-энергетический комплекс, сфера добычи, геология и геофизика и другие отрасли, где в первую очередь ценится больший опыт, преимущественно на руководящих должностях. Здесь может быть планка 60–70 лет, отмечает он.

— Для должностей более низкого звена, где работа требует быстроты или физических сил, возрастная планка понижается, — говорит Равиль Асмятуллин. — Существуют отрасли, где специалисты нужны всегда независимо от возраста, — образование, медицина, инженерные специальности. Еще немного другая ситуация в регионах, где существует отток молодого населения в центры и крупные города. Здесь в большей степени могут быть востребованы пенсионеры.

По словам проректора по организационно-кадровой работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Сирота, наука и образование — сферы профессиональной деятельности, где возрастная категория персонала является показателем высокого уровня развития организации.

Только после вас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Преподавательский состав и научные работники — заслуженные деятели науки, заслуженные работники высшей школы, члены-корреспонденты РАН. Работники, которые создавали научные школы и которые сейчас передают свой опыт молодому поколению и взращивают научные кадры. И в этом свете люди старшего возраста, их знания и опыт приобретают особую ценность, становятся их преимуществом, — говорит Наталья Сирота. — Грамотный руководитель умело объединяет накопленный профессиональный опыт и современные тенденции, таким образом развивая систему наставничества.

Между тем эксперт призывает и к трезвости подхода самих соискателей. Ведь при приеме на работу работодатель оценивает уровень квалификации и набор компетенций. Поэтому не всегда стоит списывать сложности с поиском работы на возраст. Сирота считает, что необходимо осознавать соответствие своих зарплатных ожиданий условиям, которые предлагает рынок труда, своего опыта — современным запросам работодателей, а содержания своего резюме — элементарным правилам его написания.

По данным исследований ВШЭ, сейчас в большей степени готовы брать на работу или оставлять на работе по достижении пенсионного возраста организации образования и здравоохранения, науки, а также ЖКХ. Хотя в промышленности, на транспорте, в торговле действительно пожилых людей нанимают менее охотно. Частично, конечно, это связано с необходимостью физического труда, хотя его в последние годы всё меньше, отмечают специалисты. В среднем легче трудоустроиться пожилым с высшим образованием и живущим в больших городах, прежде всего в Москве и Питере.

По наблюдениям компании S. A. Ricci, в сфере недвижимости кандидатов пенсионного возраста готовы рассматривать некоторые управляющие и строительные компании на определенный пул задач (управление строительной бригадой, охрана безопасности, сантехнические, электромонтажные, складские и т.п. работы, услуги call center, в том числе с частичной/посменной занятостью).

Не всё так просто

— Любой бизнес в любой стране отталкивается при поиске и отборе кандидатов на вакансии от задач, которые стоят перед сотрудником, корпоративной культуры, среднего возраста коллектива, возраста и пожеланий непосредственного руководителя как внутреннего заказчика, — говорит специалист S. A. Ricci Елена Онянова. — Потому дискриминации в этом плане не избежать, но мы бы не стали называть ее сильной.

Директор практик Legal, HR, Office Support, Financial Institutions и Accountancy & Finance международной рекрутинговой компании Hays Анна Михеева заверила, что не фиксирует пренебрежительного отношения к возрастным сотрудникам.

Только после вас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Есть отдельные сферы, где требуется постоянное обучение, готовность применять новые инструменты, гибкий подход к работе, — говорит она. — Но это не эйджизм, а особенность профессий. Больше молодых сотрудников в стартапах и компаниях с недолгой историей. В крупных компаниях, особенно из таких отраслей, как промышленность, переработка, доля возрастных сотрудников достаточно высока.

По словам Михеевой, хороший профессионал должен быть готов постоянно учиться новому и применять получаемые знания на практике. Возрастному кандидату еще более важно продемонстрировать, что он это понимает и готов отвечать требованиям рынка, считает эксперт.

— До собеседования хорошо бы пройти какие-нибудь дополнительные профессиональные курсы, возможно, тренинги по развитию определенных «гибких» навыков — тайм-менеджмент, креативность и другое, прослушать актуальные лекции профессионалов рынка, связанных со сферой деятельности кандидата, — советует Анна Михеева. — Если на собеседовании продемонстрировать свою проактивную позицию, шансы устроиться на хорошую работу значительно возрастают.