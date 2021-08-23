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Только после вас: почему работодатели избегают пенсионеров

Многие компании проявляют возрастную дискриминацию в отношении кадров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Только после вас: почему работодатели избегают пенсионеров
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2021-08-20 18:23:00
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Новое исследование демонстрирует, что около 42% российских компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста на вакансию наравне с молодыми соискателями. Еще треть опрошенных готовы брать пенсионеров на работу в порядке исключения. При этом 28% признались, что не готовы трудоустраивать пенсионеров вообще. О том, каковы шансы пенсионеров и предпенсионеров устроиться на «нормальную» работу, — в статье «Известий».

«В связи с отсутствием молодых»

Эйджизм в российских компаниях сегодня, к сожалению, существует, и затрагивает он не только сотрудников пенсионного возраста, но и предпенсионеров. Об этом заявила «Известиям» генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина.

— Формально им не могут отказать в трудоустройстве, и при размещении вакансий никакие возрастные ограничения не указывают — это запрещено законодательством, — говорит глава ProfiStaff. — Но на деле людей после 45–50 лет неохотно берут на работу, исключение составляют топовые позиции и узкопрофильные специалисты, где опыт кандидата играет решающую роль.

Только после вас
рубли
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

По ее словам, «бизнесу кажется, что люди старшего возраста не столь расторопны, как молодежь». В то же время, отметила Ирина Никулина, у таких сотрудников есть опыт, широкий кругозор, терпимость, а их зарплатные ожидания, как правило, невысоки.

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Сегодня в российских компаниях дискриминация по возрасту при найме, безусловно, есть, сетует специалист по рынку труда, ординарный профессор ФЭН НИУ ВШЭ Марина Колосницына. Это подтверждает и исследование, проведенное специалистами факультета экономических наук ВШЭ. Оно показало, что шансы у молодого соискателя должности бухгалтера в Москве получить приглашение на интервью почти вдвое выше по сравнению с немолодым.

— Хотя о «пренебрежительности» говорить вряд ли стоит, это эмоции — бизнес ведет себя как бизнес, выбирая в каждом случае из тех работников, которые есть, — говорит Марина Колосницына. — Если ощущается нехватка подходящей рабочей силы, работодатель просто не может позволить себе дискриминировать — разорится. И наоборот. Так что в результате всё зависит от состояния локального рынка труда и конкретных вакансий/профессий, которые требуются работодателю.

Новые данные по изучению возрастной занятости демонстрируют, что в России пока лишь 42% компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями. Такой вывод содержится в социологическом исследовании (есть в распоряжении «Известий») сервиса по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов РФ. На вопросы аналитиков отвечали менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала.

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В SuperJob отмечают, что вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%). К найму работников в возрасте прибегают прежде всего «в связи с отсутствием молодых специалистов». Порядка 30% берут на работу пожилых сотрудников только в качестве исключения, а 28% признались, что не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров. Опрос показал, что на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес: 48% против 40% в малых компаниях.

SuperJob также опрашивали и соискателей разных возрастов, чтобы выяснить, как они оценивают сложность поиска работы.

— Проще всего соискателям в возрасте 30–35 лет — они оценивают сложность поиска работы на 5,1 балла из 10, — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко. — Максимальные же сложности с поиском работы кандидаты испытывают в 54–56 лет: средняя оценка трудностей в этом возрасте составляет рекордные 8,7 балла из 10. Респонденты поясняют, что трудоустроиться непросто по ряду причин, главные из которых — высокие требования самого соискателя и эйджизм некоторых работодателей. В 57–59 лет уровень стресса при поиске работы чуть снижается и составляет 8,1 балла, в 60–62 года — 8,3 балла.

Только после вас
пенсионер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Доля возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ сокращается последние четыре года, рассказали «Известиям» в компании Antal Russia. Поэтому в ближайшие 5–8 лет рынок труда станет рынком «зрелого соискателя», и работодатели будут вынуждены рассматривать резюме соискателей старшей группы, 45+ и старше, прогнозируют специалисты.

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— Однако, несмотря на демографический кризис и рост пенсионного возраста, предвзятое отношение к возрастным соискателям остается, — отмечают в Antal Russia. — В исследовании рынка труда в этом году мы задавали респондентам вопрос о дискриминации, с которой они сталкивались в своей работе. Четверть (чуть более 1 тыс. человек) отметили, что сталкивались с ней. Возраст — самая частая причина, которую называли респонденты.

Между тем председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова уверена, что «сегодня в России среди людей старшего возраста очень много еще физически крепких и грамотных людей, но по самым разным причинам не имеющих работы и не востребованных».

— В реальности социально-правовые шансы у пенсионеров и предпенсионеров устроиться на «нормальную» работу невелики. Некоторых выручают связи, знакомства, родственные отношения, — досадует глава Союза пенсионеров. — Не всегда пенсионеры находят работу по своей специальности и квалификации и идут в вахтеры, консьержи, охранники.

Вместе с тем нужно отметить, что в рамках национального проекта «Демография» в данный момент можно получить дополнительное образование или пройти профессиональное обучение бесплатно (за счет средств национального проекта) даже в позднем возрасте. Готовятся ли в ближайшее время еще какие-то новые правила по защите возрастных групп работников при их приеме на работу, в Минтруда РФ на запрос «Известий» ответить не успели.

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Сегодня в РФ независимо от ситуации на рынке существуют отрасли с менее жесткими возрастными требованиями, говорит эксперт института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин. Например, топливно-энергетический комплекс, сфера добычи, геология и геофизика и другие отрасли, где в первую очередь ценится больший опыт, преимущественно на руководящих должностях. Здесь может быть планка 60–70 лет, отмечает он.

— Для должностей более низкого звена, где работа требует быстроты или физических сил, возрастная планка понижается, — говорит Равиль Асмятуллин. — Существуют отрасли, где специалисты нужны всегда независимо от возраста, — образование, медицина, инженерные специальности. Еще немного другая ситуация в регионах, где существует отток молодого населения в центры и крупные города. Здесь в большей степени могут быть востребованы пенсионеры.

По словам проректора по организационно-кадровой работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Сирота, наука и образование — сферы профессиональной деятельности, где возрастная категория персонала является показателем высокого уровня развития организации.

Только после вас
пенсионеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Преподавательский состав и научные работники — заслуженные деятели науки, заслуженные работники высшей школы, члены-корреспонденты РАН. Работники, которые создавали научные школы и которые сейчас передают свой опыт молодому поколению и взращивают научные кадры. И в этом свете люди старшего возраста, их знания и опыт приобретают особую ценность, становятся их преимуществом, — говорит Наталья Сирота. — Грамотный руководитель умело объединяет накопленный профессиональный опыт и современные тенденции, таким образом развивая систему наставничества.

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Между тем эксперт призывает и к трезвости подхода самих соискателей. Ведь при приеме на работу работодатель оценивает уровень квалификации и набор компетенций. Поэтому не всегда стоит списывать сложности с поиском работы на возраст. Сирота считает, что необходимо осознавать соответствие своих зарплатных ожиданий условиям, которые предлагает рынок труда, своего опыта — современным запросам работодателей, а содержания своего резюме — элементарным правилам его написания.

По данным исследований ВШЭ, сейчас в большей степени готовы брать на работу или оставлять на работе по достижении пенсионного возраста организации образования и здравоохранения, науки, а также ЖКХ. Хотя в промышленности, на транспорте, в торговле действительно пожилых людей нанимают менее охотно. Частично, конечно, это связано с необходимостью физического труда, хотя его в последние годы всё меньше, отмечают специалисты. В среднем легче трудоустроиться пожилым с высшим образованием и живущим в больших городах, прежде всего в Москве и Питере.

По наблюдениям компании S. A. Ricci, в сфере недвижимости кандидатов пенсионного возраста готовы рассматривать некоторые управляющие и строительные компании на определенный пул задач (управление строительной бригадой, охрана безопасности, сантехнические, электромонтажные, складские и т.п. работы, услуги call center, в том числе с частичной/посменной занятостью).

Не всё так просто

— Любой бизнес в любой стране отталкивается при поиске и отборе кандидатов на вакансии от задач, которые стоят перед сотрудником, корпоративной культуры, среднего возраста коллектива, возраста и пожеланий непосредственного руководителя как внутреннего заказчика, — говорит специалист S. A. Ricci Елена Онянова. — Потому дискриминации в этом плане не избежать, но мы бы не стали называть ее сильной.

Директор практик Legal, HR, Office Support, Financial Institutions и Accountancy & Finance международной рекрутинговой компании Hays Анна Михеева заверила, что не фиксирует пренебрежительного отношения к возрастным сотрудникам.

Только после вас
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Есть отдельные сферы, где требуется постоянное обучение, готовность применять новые инструменты, гибкий подход к работе, — говорит она. — Но это не эйджизм, а особенность профессий. Больше молодых сотрудников в стартапах и компаниях с недолгой историей. В крупных компаниях, особенно из таких отраслей, как промышленность, переработка, доля возрастных сотрудников достаточно высока.

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По словам Михеевой, хороший профессионал должен быть готов постоянно учиться новому и применять получаемые знания на практике. Возрастному кандидату еще более важно продемонстрировать, что он это понимает и готов отвечать требованиям рынка, считает эксперт.

— До собеседования хорошо бы пройти какие-нибудь дополнительные профессиональные курсы, возможно, тренинги по развитию определенных «гибких» навыков — тайм-менеджмент, креативность и другое, прослушать актуальные лекции профессионалов рынка, связанных со сферой деятельности кандидата, — советует Анна Михеева. — Если на собеседовании продемонстрировать свою проактивную позицию, шансы устроиться на хорошую работу значительно возрастают.

Но все-таки остается и еще одна важная деталь. У нас всё еще нет культуры активного зрелого возраста, считает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. Она советует соискателям старшего возраста соглашаться на проектную работу, если нет постоянной, так как важно быть трудоустроенным и иметь свежий опыт, чтобы легче найти новую работу.

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