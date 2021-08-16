Дорога заказана: каждый пятый готов переехать из Москвы ради работы

Повышение зарплаты и потребность в приобретении новых знаний способны выдернуть с места даже жителей столицы. Переехать из центра в регионы согласен каждый пятый. Между тем в разгар пандемии стал заметен и другой тренд — отток приезжих в родные города с возможностью работать удаленно. Оценив выгоду, некоторые руководители так и не решились вернуть сотрудников в офис. В тонкостях трудовой миграции разбирались «Известия».

Цена переезда

Примерно 20% сотрудников готовы переехать из Москвы в другие регионы ради новой работы. Уровень заработной платы при этом должен быть выше примерно на 50%. Цифра может колебаться в зависимости от местности. Такие данные привели «Известиям» в рекрутинговом агентстве ProfiStaff.

По словам гендиректора компании Ирины Никулиной, в настоящий момент на рынке труда наблюдается высокий спрос на инженеров, специалистов на производство и руководителей проектов. Однако самые высокие зарплаты запрашивают IT-специалисты.

— Помимо повышения оплаты, кандидат соглашается переехать в другой регион ради интересных задач или получения знаний, которые впоследствии пригодятся в карьере, — добавила Никулина

Дорога заказана Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В сервисе SuperJob «Известиям» рассказали, что отметку о готовности к переезду чаще других оставляют врачи, руководители, прорабы и квалифицированные рабочие.

Одним из факторов для смены региона может быть забота о будущем своих детей , подчеркнули аналитики сервиса. Реже всего хотят, чтобы дети остались в своем городе, родители из Волгограда (28%) и Омска (34%). Чаще всего — москвичи (74%), петербуржцы (73%) и казанцы (две трети опрошенных). Кроме того, немногочисленные москвичи не против, если дети переедут из страны в Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм, Цюрих и Ригу. Жители провинции же чаще советуют детям перебраться в российские столицы, а не за границу. Также в числе популярных городов — Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург.

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование, которое оценило готовность россиян поменять место жительства ради лучшей зарплаты. Выяснилось, что уехать в другой город согласились бы 82% граждан.

Участники опроса обозначили свои зарплатные ожидания. Большинство респондентов указали суммы в диапазоне от 120 до 130 тыс. рублей в месяц. Среди них были специалисты в области медицины, финансов, дизайна и творчества, транспорта и логистики, производства и промышленности. На самую большую оплату претендуют работники сферы IT и телекома — в среднем 146,3 тыс. рублей в месяц. Для представителей строительства планка находилась на уровне 141,7 тыс. рублей в месяц.

Удалиться из офиса

Обратный рабочий сценарий сложился в последние полтора года. Пандемия COVID-19 расширила возможности занятости, которая позволяет трудиться за пределами территории работодателя. Пункт «рассматриваю только удаленную работу» стал появляться в резюме всё чаще , особенно у тех сотрудников, чья профессия позволяет эффективно работать из дома, рассказали в агентстве ProfiStaff.

— В проектах, с которыми мы сотрудничаем, доля таких специалистов достигает 35%. Кроме того, руководители нередко предлагают «гибридный» график работы, — отметила Ирина Никулина.

Часть сотрудников при этом, оценив выгоду удаленки, решила вернуться в родные регионы и продолжила сотрудничать со столичными фирмами оттуда. В разгар пандемии отток ощущался достаточно сильно. Сейчас он заметен меньше , подчеркнула собеседница.

Дорога заказана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вместе с тем, по замечанию Никулиной, компании с распределенной региональной структурой уже более восьми лет назад начали использовать имевшиеся на тот момент цифровые возможности. Часть подразделений (call-центры, бухгалтерия) еще тогда были выведены в другие местности.

Техническую готовность к уходу на удаленку отмечают и рядовые сотрудники. Некоторые на фоне пандемии решили насовсем отказаться от офиса. Ускорить переход позволил нависший квартирный вопрос. Примером такой ситуации поделился с «Известиями» работник московской IT-компании Артур Андреев:

— У нас изначально был опыт работы с аутсорсерами, также имелся опыт мониторинга удаленных рабочих мест. Так как половина сотрудников приезжие, то вопрос с жильем — настоящая заноза. Один из моих коллег решил попробовать работать из Екатеринбурга. У него получилось, и в тот момент мы все поняли, что удаленка — отличный вариант. Нас ничего не сковывает и каждый может отправиться куда угодно, где есть интернет. Затем другой сотрудник решил изменить обстановку и переехал в Санкт-Петербург. Наконец, в Москве осталось только два человека, снимать офис стало глупо.

По данным аналитиков SuperJob, IT-сфера — лидер по доле вакансий удаленной занятости. На втором месте — продажи, на третьем — call-центры. По сравнению с июнем 2019 года количество вакансий с удаленкой выросло в два раза (с 3,4 до 6,5%).

— Компании наладили бизнес-процессы, нагрузка дистанционных сотрудников с начала пандемии выросла, но возвращаться в офисы они не хотят: 54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис, вернуться на удаленку мечтают 34%, — рассказала «Известиям» руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Более того, каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату: 17% опрошенных готовы получать на удаленке на 5% меньше, а 9% готовы согласиться на 10%-ное снижение заработка. Интересно, что ради работы рядом с домом готово поступиться частью заработка большее число россиян (48%).

Закон и дистанционка

Работник на удаленке так же, как и сотрудник офиса, выполняет свои обязанности и контактирует с работодателем через интернет и телефонную связь. По сути, он может трудиться в любой точке мира, где есть интернет.

На удаленщика распространяются все нормы трудового законодательства РФ с учетом последних изменений в Трудовом кодексе, но есть некоторые тонкости, говорит адвокат Евгения Квартальнова.

— Например, если режим рабочего времени не отражен в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, внутреннем нормативном акте или коллективном договоре, то работник на удаленке устанавливает его по своему выбору. То есть он может самостоятельно определить время начала работы и перерывов. Все коммуникации с начальством — видеоконференции, созвоны, переписка в чатах — включаются в рабочее время, — пояснила адвокат.

Дорога заказана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Работая из дома, важно не пропадать и оставаться на связи, в противном случае сотрудник может получить прогул. Он выносится, если работник не отвечает на запрос работодателя, осуществляемый через электронную почту, в течение двух дней подряд, уточнила доцент департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Лариса Крушанова.

Помимо этого, через специальные программы руководитель может отслеживать включение и выключение компьютера, делать скриншоты экрана и тому подобное. Способ считается законным, если работник о нем осведомлен.

Андрей Шугаев, адвокат и заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» напоминает, что в случае временного перехода на удаленку (в случае катастрофы, пожара, наводнения, эпидемии и т.д.) работодатель обязан обеспечить сотрудника программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иным нужным оборудованием. В случае экстренной ситуации согласие сотрудника на удаленку спрашивается.

Но главное — перевод работника на дистанционную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.

Закон и переезд

Переезд сотрудника на работу в новый город также регулирует ряд правил. Так, ст. 169 Трудового кодекса РФ обещает возместить работнику расходы на переезд, провоз имущества и обустройство на новом месте жительства.

Главное — договориться с работодателем о конкретном размере возмещения и оформить это в письменной форме, предупреждает Евгения Квартальнова. Порядок и размеры возмещения расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. Установить сумму затрат можно и по соглашению сторон.

— Конечно, аппетиты работников регулирует закон. Например, проезд всей семьи железнодорожным транспортом возместят только в купейном вагоне скорого фирменного поезда. Никаких СВ. На самолете — оплатят эконом. При этом лучше подтвердить и проездными документами. В противном случае всё посчитают по минимальному тарифу: вместо купе — плацкарт, — отметила адвокат.

Дорога заказана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам эксперта, некоторые сотрудники ошибочно полагают, что смогут переехать за счет работодателя, после чего быстро уволиться. Вернуть средства, выплаченные в связи с переездом, придется в следующих случаях:

- вы не приступили к работе в установленный срок без уважительной причины;

- уволились по собственному желанию до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при отсутствии определенного срока — до истечения одного года работы;

- вас уволили за виновные действия, которые подразумевают прекращение трудового договора.