Не в службу: в России создали алгоритм поиска «идеальной работы»

Российские специалисты разработали платформу для поиска «идеальной работы». На основе анализа данных рынка труда и характеристик человека алгоритм может предложить оптимальное направление профессиональной деятельности. Создатели платформы утверждают, что их цель — помочь людям подобрать работу, которая принесет моральное удовлетворение и будет хорошо оплачиваться. Однако эксперты считают, что в реальной жизни найти вариант, совпадающий с идеалом, вероятно, не получится, и поэтому более логичным решением может быть потратить время на изучение существующих на рынке вакансий.

Спрос и предложение

Почти половина трудящихся россиян не любят свою работу , сообщил фонд «Общественное мнение» в октябре 2020 года. При этом 26% устроены не по той специальности, которую они осваивали в вузах. Зачастую люди жертвуют или удовлетворенностью от работы во имя большей зарплаты, или материальной стороной, чтобы иметь возможность получать удовольствие от дела, которым занимаются.

В «Университете 20.35» (университет Национальной технологической инициативы) создали систему, которая на основе данных рынка труда и характеристик человека позволит ему подобрать оптимальную работу.

Первая часть проекта — анализ нынешней ситуации на рынке труда. С помощью программы, которая обработает свежие вакансии с открытых сайтов для поиска работы, будет собрана информация, какие специальности востребованы и где. Платформа будет повторять операцию для каждого соискателя.

Далее еще одна программа сформирует карту России, на которой точками будут отмечены вакансии по конкретным запрошенным профессиям с указанными зарплатами. Это позволит увидеть спрос на конкретные специальности в тех или иных регионах. Например, во Владивостоке могут требоваться 253 бизнес-аналитика, а на Камчатке только один. Также карта покажет, что, допустим, в Санкт-Петербурге и Москве этим специалистам платят больше, чем в других городах, — порядка 150 тыс. рублей. При этом в Вологде зарплата бизнес-аналитика может составлять 102 тыс. рублей, а прожиточный минимум в регионе гораздо меньше, чем в мегаполисах. Так можно будет увидеть, где выгоднее работать, владея какой-либо профессией.

Работа в радость

Также системе нужно будет учесть склонности самого соискателя . Предлагаемый сервис анализирует ценности человека, его понятия «прекрасного», этические и моральные нормы. Разработчики считают, что для оптимального подбора работы нужно знать, к чему стремится соискатель, как осознает себя, какие занимает роли в жизни, как он мыслит.

— Есть еще такое понятие, как «универсальные компетенции», или «мягкие» навыки, — пояснил разработчик платформы, руководитель дирекции сервисов «Развитие на основе данных» «Университета 20.35» Андрей Комиссаров. — Они зависят не от образования, а скорее от личностных качеств человека. Приведу пример. Самый востребованный «мягкий» навык в бюрократической сфере, документообороте — дружить. Если вы не умеете дружить, у вас застревают все документы. А умеете дружить — всё будет подписываться легко и быстро. И вот этот навык может быть дан кому-то чуть ли не с рождения или у человека автоматически развился, а кто-то долго, мучительно себя этому учит, чтобы нормально работать в бюрократической системе. Наличие таких навыков мы тоже анализируем.

Чтобы полностью пройти тестирование, требуется час. Кроме того, разработчики собирают другие данные о человеке: где он учился, где работал, что умеет. Важны даже социальные связи, так как люди могут влиять друг на друга.

Далее остается сопоставить навыки и характеристики человека с теми предложениями, которые есть на рынке .

— Для этого у нас есть анализ того, какие «мягкие» навыки нужны в каких профессиональных областях и какие ценности лучше реализуются в каких компаниях, — рассказал Андрей Комиссаров. — Для этого мы компании тестируем на предмет корпоративной культуры. Это очень важный момент: чтобы человек в компании был плодотворен, он должен быть там счастлив. А будет счастлив он тогда, когда попадет в свою зону комфорта и развития. Причем корпоративная культура компаний с одинаковым направлением деятельности очень похожа. Поэтому достаточно изучить несколько компаний в конкретной области, чтобы получить общее понимание о всех.

Мечты и реальность

На основе анализа алгоритм будет предлагать человеку ряд подходящих вакансий. Также платформа представит перечень навыков, которые можно повысить или приобрести, чтобы получить работу мечты. Например, быстрый набор текста, разговорный английский, вождение автомобиля.

Разработчики утверждают: система сможет предложить вакансии, которые с высокой долей вероятности отвечают навыкам человека, о которых он сам не знает . Например, физик-ядерщик зачастую занимается анализом данных, но не подозревает, что может работать в этой области.

Руководитель направления анализа данных hh.ru Александр Сидоров считает, что востребованность такой платформы будет зависеть от качества ее реализации и удобства для пользователей.

— На мой взгляд, идеальная работа — что-то из разряда умозрительных гипотез «от каждого по способностям, каждому по потребностям», — добавил эксперт. — Строить ее профиль не очень полезно, потому что на эту работу нельзя устроиться или создать ее для себя , чтобы расти и развиваться, обеспечивать себя и свою семью. Но есть очень много реальных вакансий , и на сайтах поиска работы тоже задействованы алгоритмы по подбору оптимальных вариантов.

Врач-психотерапевт Московского научно-практического центра наркологии Любовь Шишенкова отметила, что тесты на профпригодность лучше проходить еще в школе, когда гораздо удобнее получить соответствующие желаемой работе знания и дипломы.

— У взрослого человека выбор работы связан с имеющимся у него образованием, — отметила эксперт. — Если учитывать, что хорошее образование получают немногие, то и выбор работы зачастую не слишком велик. Конечно, кто-то находит в себе силы получить дополнительное образование или открыть свой бизнес, но таких немного. Впрочем, люди крайне редко жалуются на нелюбимую работу — наверное, понимают, что других вариантов выжить и заработать просто нет. Многие люди даже не думают о том, устраивает ли их работа с точки зрения неких моральных ценностей или самореализации. У них есть только необходимость заработать деньги.