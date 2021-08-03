Сидя на красивом холме: в каких компаниях может сохраниться удаленка

Россияне по-прежнему считают удаленку менее эффективной, чем труд из офиса. Однако отношение к новому формату становится всё более нейтральным , следует из исследования, проведенного социологами РАНХиГС. Сотрудники некоторых отраслей и вовсе уверены, что удаленный режим работы полностью или частично сохранится и после завершения пандемии — прежде всего это специалисты в сфере IT и телекоммуникаций и работники финансового сектора. Подробнее о том, как меняется отношение россиян к новому формату и в каких отраслях он имеет шансы задержаться, — в материале «Известий» .

Вопрос продуктивности

Исследование (есть в распоряжении «Известий»), проводилось в конце июня — начале июля этого года среди пользователей социальной сети Facebook.

В нем приняли участие 2,6 тыс. респондентов. В то же время, как обращают составители исследования, выборка не является репрезентативной для всего населения России и смещена в сторону людей старших возрастов, женского пола, проживающих в городе — прежде всего в столичном регионе.

Среди таких респондентов доля тех, кто был переведен на удаленный режим работы в 2020 или 2021 году, оказалась значительно выше, чем в исследованиях, репрезентирующих все население России. Так, положительно на этот вопрос ответили 48% респондентов. Продолжают работать дистанционно около 35% работников, из них 15% — полностью удаленно, 20% — совмещая с работой в офисе . До марта 2020 года полностью удаленно работали 8%, частично — 17%.

Сидя на красивом холме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Большинство по-прежнему считают работу из офиса более продуктивной , однако распределение таких ответов сильно варьируется в зависимости от возраста участников опроса.

— В целом молодежь гораздо более позитивно относится к такому режиму, чем респонденты старшего возраста, — отмечается в выводах исследованиях.

Например, среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет с тем, что работа из офиса более эффективна, согласны 51% занятых, в возрасте 34-54 лет — 67%, а среди респондентов в возрасте 55 лет и старше так ответили уже 72%.

Переход на «нейтралку»

Негативным или скорее негативным назвали опыт перехода на дистанционку только 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Среди людей в возрасте от 35 до 54 лет этот показатель составил 31%, среди тех, кто старше 55 лет, — уже 40%.

Около трети всех респондентов считают, что изменение режима почти не повлияло на работу самих организаций, в которых они трудятся, но и здесь есть возрастная специфика. Так, среди людей старшего возраста негативно или скорее негативно последствия оценивали 52% опрошенных . Это почти в два раза больше, чем среди людей в возрасте от 18 до 34 лет (28%).

Сидя на красивом холме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее по сравнению с аналогичным опросом, который проводился в январе этого года, респонденты чаще говорили о нейтральном отношении к переходу на удаленный режим работы , что может говорить о рутинизации такой практики, отмечают исследователи.

Опросы, проведенные Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, показали значительные изменения в оценке восприятия удаленного формата работы за последние 12 месяцев, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник института, автор исследования Виктор Ляшок. Так, позитивнее всего новый формат люди оценивали летом прошлого года. Максимальный процент оценивших его как позитивный или скорее позитивный был среди молодых работников в возрасте 18–34 лет — 59%.

— Год назад население воспринимало наиболее позитивные стороны удаленной занятости: нет необходимости тратить время на дорог, для многих — более расслабленный формат работы, — отмечает собеседник издания.

К началу 2021 года оценки стали намного более сдержанными во всех возрастных группах, чаще стали встречаться нейтральные или негативные мнения . Люди начали отмечать негативные стороны удаленной занятости: увеличение средней продолжительности рабочего дня, размытие границ между работой и личной жизнью, усложнение процессов коммуникации между сотрудниками.

Сидя на красивом холме Фото: ТАСС/PA Images/Joe Giddens

Однако к середине этого года оценки восприятия вновь начали возвращаться к уровню, характерному для прошлого лета. В целом работники адаптировались к новому режиму работы , отмечает эксперт.

Более привлекательной удаленная работа кажется жителям мегаполисов. Предпочтительным такой режим труда назвал в среднем каждый пятый респондент из Москвы и Санкт-Петербурга . Среди жителей других городов и сельской местности к этому режиму склонялись только 11–13% респондентов. Статистически значимых отличий в ответах мужчин и женщин исследователи не зафиксировали .

Работа будущего

Как респонденты видят наиболее вероятный режим работы в будущем, после завершения пандемии, во многом зависит от отрасли, в которой они заняты .

Так, больше половины (59,2%) представителей сектора IT и коммуникаций высказались за то, что в дальнейшем сохранится полностью удаленный (38%) или частично удаленный (20,4%) режим работы.

В финансовом секторе и страховой деятельности такого мнения придерживались 37,8% респондентов (26,7% и 11,1%). В сфере образования — 28,8% (25,6% и 3,2%). В том, что удаленка в том или ином виде сохранится, уверены также 27,4% респондентов, занятых в сфере культуры, спорта и организации досуга (19,4% и 8,1%) соответственно.

Сидя на красивом холме Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Таким образом, можно говорить, что на российском рынке труда появились сферы, где отношение к удаленному режиму работы сменилось с негативного на нейтральное или даже на позитивное и он уже воспринимается как норма», — отмечается в исследовании.

Меньше всего верят в полное или частичное сохранение удаленки представители тех отраслей, в которых реализовать такой формат в принципе затруднительно. Это транспорт (4,3% и 4,3% соответственно), сельское хозяйство (5,6% высказались за то, что он может быть сохранен частично) и силовые структуры (0% положительных ответов).

В прежний допандемийный формат рынок труда уже, скорее всего, не вернется и удаленка играть будет более значимую роль, полагает заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

— Работодатели в этом случае выигрывают с точки зрения оплаты производственной площади, а работники — с точки зрения более удобных условий труда и возможности более свободно распоряжаться своим временем, — отмечает он.

Сидя на красивом холме Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Об этом свидетельствуют, в том числе, и изменения, внесенные в федеральное трудовое законодательство в конце прошлого года и регулирующие отношения работников и работодателей в условиях дистанционного труда, напоминает собеседник издания.

Перспективы для регионов

Переход на удаленку позволил снизить затраты компаний в определенных сегментах — например, в сфере IT или логистических компаниях, — однако для большинства работодателей этот опыт оказался спорным , уверен эксперт рынка труда, карьерный консультант Гарри Мурадян.

— С теми, кто изначально был на удаленке, всё понятно, там всё нормально с самодисциплиной и никаких проблем не возникает. Однако многие из тех, кто перешел на нее с началом пандемии, восприняли это как возможность не работать, — рассуждает он.

Отраслями-лидерами по количеству компаний с сотрудниками, работающими на удаленке, сегодня действительно являются IT и телекоммуникации, банки и финансовые компании, промышленные и логистические предприятия , рассказали по просьбе «Известий» в компании Superjob. В семерку лидеров также вошли предприятия в сфере услуг, продаж, строительства и недвижимости. В большинстве из них сотрудники работают удаленно на постоянной основе, а не только из-за пандемии коронавируса .

Среднестатистический сотрудник, который после завершения пандемии хотел бы сохранить удаленный режим работы — это мужчина (57% для России, 59% для Москвы) с высшим образованием (83–90%) в возрасте 39–40 лет.

Сидя на красивом холме Фото: ТАСС/EPA/SASCHA STEINBACH

Большинству работодателей по-прежнему удобнее иметь своих сотрудников на виду, поэтому они вернутся к прежнему формату , полагает Мурадян. Исключение могут составить небольшие стартапы и IT-компании, для которых возвращение в офис нерентабельно из-за дополнительных затрат на оснащение рабочих мест. В остальных случаях, считает он, выход, скорее всего, будет происходить «гибридным» способом — когда сотрудники получат возможность совмещать работу из дома с поездками в офис, — и будет сопровождаться определенным сопротивлением сотрудников .

Нерешенный вопрос с расходами на оборудование рабочего места, которые сейчас, чаще всего, ложатся на плечи сотрудников — один из главных, но не единственный минус нового формата , отмечает Александр Щербаков. Большая часть спорных моментов, по его мнению, проявится со временем, но постепенно будет урегулирована — как и пункт с затратами на оборудование рабочих мест.