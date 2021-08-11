Оплата трудна: МРОТ предложили повысить до 20 тыс. рублей

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей . Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 августа планирует внести в нижнюю палату группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Если документ примут, он должен вступить в силу с 1 января 2022 года. По мнению депутата, нынешний уровень минимальной оплаты труда в России занижен, так как прожить на эту сумму месяц проблематично. В большинстве фракций инициативу поддержали. В Минтруде «Известиям» сообщили об альтернативном законопроекте, который ведомство направило в правительство. По нему прожиточный минимум в 2022 году должен составить 13,6 тыс. рублей. Эксперты считают, что инициатива будет принята, если получит поддержку «Единой России».

Предложение на триллион

Размер МРОТ предложили повысить до 20 тыс. рублей с начала 2022 года . Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» намерены внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов Госдумы. Сейчас МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

Оплата трудна Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

«Законопроект подготовлен в целях установления с 1 января 2022 года более справедливого минимального размера оплаты труда (МРОТ), обеспечивающего вывод из бедности и нищеты значительного числа наиболее уязвимых граждан РФ», — сказано в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Известий».

В бумагах уточняется, что федеральным законом от 29 декабря 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» с 1 января этого года введен новый механизм вычисления МРОТа и прожиточного минимума. В соответствии с ним МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% значения медианной заработной платы за предыдущий год , рассчитанного Росстатом. Прожиточный же минимум — в размере 44,2% значения медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. Указанные соотношения пересматриваются не реже одного раза в пять лет.

В пояснительной записке отмечено: в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40–60% размера средних доходов граждан.

— У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен. У ряда регионов есть право устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже федерального. Например, в Москве он на уровне 20 589 рублей, в Санкт-Петербурге — 19 190 рублей. Но это скорее исключение, которое зависит от финансовых возможностей субъектов. В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. рублей. Это крайне низкая величина. Когда миллионы граждан получают такую зарплату за вычетом подоходного налога, это недопустимо, — сказал «Известиям» Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год .

Оплата трудна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно представленному «Известиям» финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) проекта, дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей : 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из региональных, 581,3 млрд — из внебюджетного сектора.

«Источник дополнительных расходов — средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей», — сказано в подготовленном депутатами ФЭО.

Не злоупотреблять обещаниями

«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой оценить предложения депутатов.

— В 2020 году, по данным Росстата, медианная заработная плата составила 32 422 рубля. Таким образом, в 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Это на 6,4% выше МРОТа, установленного на 2021 год. Соответствующий проект закона, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2022 год, уже прошел общественное обсуждение и внесен в установленном порядке в правительство , — сказали в пресс-службе ведомства.

В этом случае расходы бюджетной системы и внебюджетного сектора на увеличение МРОТа составят 124,7 млрд рублей , добавили в Минтруде.

В Федерации независимых профсоюзов России «Известиям» заявили, что поддерживают повышение МРОТа вне зависимости от законопроекта. Ранее организация предлагала увеличить его до суммы выше 40 тыс. рублей . Там рассчитали, что этих средств человеку хватит для месячного проживания с учетом роста тарифов и услуг.

Оплата трудна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В «Единой России» заявили о готовности изучить законопроект.

— Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами , потому что речь идет об очень серьезных цифрах. Исходя из названных сумм, которые потребуются на ее реализацию, мне кажется, что это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен в ГД, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

По его словам, многие сейчас злоупотребляют предвыборными обещаниями, при этом приоритет «Единой России» — таких невыполнимых обещаний не давать.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, напротив, заявил, что партия готова поддержать законопроект коллег, так как считает нынешний МРОТ несправедливо заниженным.

Этой точки зрения придерживается и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член партии КПРФ Николай Арефьев. По его словам, коммунисты также выступают за увеличение МРОТа. По их расчетам, он должен составлять 25 тыс. рублей, но партия поддержит и этот законопроект, так как он направлен на защиту трудящихся.