Накопительный эффект: россиянам готовят новую пенсионную реформу

В России возможно проведение новой пенсионной реформы, которая затронет накопительную часть пенсий. Предполагается, что граждане сами будут решать, куда и как вносить пенсионные отчисления. Средства не будут облагаться налогами и будут софинансироваться со стороны государства. Эксперты рассказали «Известиям», как оценивают готовящиеся изменения в пенсионной системе и какие видят препятствия для их реализации.

Что предлагают

Подробности новой пенсионной реформы раскрыла член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии.

«Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления и как. Средства будут софинансироваться со стороны государства. Например, вы выделите 1 тыс. рублей, и государство добавит 1 тыс. Также идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц — до 1,4 млн рублей включительно», — указала депутат.

Она также уточнила, что появится возможность направить уже накопленные отчисления на страховую пенсию. Бессараб подчеркнула, что это важно, ведь социальная пенсия выдается россиянам, которые не набрали рабочий стаж и баллы, на пять лет позже, и она существенно ниже — в некоторых регионах в полтора раза, где-то и более.

Вопрос назрел

Информацию, что в 2022 году в России могут принять закон о реформе накопительных пенсий, «Известиям» подтвердили осведомленные лица. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ждет внесения документа в Госдуму в этом году.

Накопительный эффект Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В беседе с «Известиями» Аксаков подтвердил, что обсуждается освобождение от НДФЛ средств, перечисляемых в накопительную систему, в размере до 6% от дохода или зарплаты и дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка. Депутат предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений — такого подхода, по словам источников, придерживается и рынок.

— Нам пора решать вопрос. Он уже назрел. И последние дискуссии в Госдуме показали, что многие депутаты обеспокоены действующей накопительной системой и тем, что заморозка действует , — сказал Анатолий Аксаков.

Замороженные накопления

Базовый вид пенсии — по старости, или же страховая. Помимо достижения надлежащего возраста, для нее необходим трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Требования постепенно ужесточаются. В 2019-м требовалось 10 лет стажа и 13,8 ИПК, сейчас — соответственно 13 лет и 23,4. Страховая пенсия формируется из средств, которые работодатель вносит на соответствующий счет сотрудника. Конкретная сумма определяется на основе ИПК, или баллов. Стоимость пенсионного балла в 2022 году составит 104,69 рублей.

Вторая часть пенсии — накопительная. До конца 2013 года страховые взносы накапливались на индивидуальном лицевом счете работника в виде реальных денег. Для этого работодатель отчисляет 6% от зарплаты работника до налогообложения. Накопительную часть можно перевести из государственного Пенсионного фонда в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по своему выбору. С 2014 года накопительные пенсии россиян заморожены, чтобы оптимизировать средства федерального бюджета.

Накопительный эффект Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Несмотря на то, что мораторий действует уже восемь лет, это решение всё еще рассматривают как временное.

— В конце 2021 года был подписан указ о заморозке накопительной части до 2024 года, и с большой долей вероятности больше продлений не будет. Сегодня необходима реальная пенсионная реформа, способная обеспечить граждан достойной пенсией, а также стать драйвером роста экономики , — отмечает Роман Румбешт, гендиректор компании «Результативные технологии консалтинга». Как предполагает эксперт, произойдет возврат к частичной накопительной системе пенсий, только на новых принципах: когда правительство гарантирует сохранность сбережений и занимается управлением накопительной частью.

Нужны источники

Вместе с тем аналитики указывают на необходимость выработать инструменты и определить источники для последовательной индексации пенсий и возврата накопительной части. У работающего населения должен быть экономический стимул и желание платить в негосударственный пенсионный фонд.

По мнению Сергея Пескова, председателя Общественного движения «Труд», возможность индексации необходимо рассматривать в том числе за счет средств корпоративного бизнеса. Именно в этом секторе сосредоточено более половины всех неофициальных зарплат в российской экономике, с которых не производится уплата налогов и отчислений в социальные фонды.

— Порядка 18 млн рабочих мест крупный бизнес перевел в неформальный сектор в подрядные организации, которые относятся к сектору МСП, где как раз и сконцентрирована проблема теневой занятости, где занято более 20 млн человек, — подчеркивает он.

Накопительный эффект Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В нынешней ситуации предложения по изменению пенсионных программ эксперты считают преждевременными. К тому же с учетом дефицита средств федерального бюджета для обеспечения финансовой сбалансированности пенсионного фонда не совсем понятно, найдутся ли деньги у государства на софинансирование накоплений.

— Паритет один к одному (свои средства + средства государства) — это весьма щедрое предложение. Если брать в расчет систему отчислений, по которой работодатель отчисляет 22% на пенсию (6% из них на накопительную) и сопоставить это со средней зарплатой в России (около 54,5 тыс. рублей) , то накопительная часть пенсии будет составлять 3270 рублей. Столько же должно добавить и государство. Минтруд анонсировал, что в 2021 году число работающего населения в России составит 71,9 млн человек. Можно легко посчитать, во сколько обойдется данная инициатива: это 235 млрд рублей в месяц. На год необходимо будет выделять более 2,8 трлн рублей. Таких денег в бюджете просто нет , — указывает консультант по стратегическому развитию КПК «Капитал регионов» Григорий Пахомов.

Есть вопросы

Прежде чем запускать новые проекты, государству нужно вернуть деньги по старым обязательствам, подчеркивает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Как объясняет Валерий Корнейчук, предлагаемые изменения — это трансформация замороженного с 2014 года накопительного компонента пенсионной системы в стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения. Основные отличия проекта — передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе администратора со стороны Банка России , применение принципа страхования вкладов к накопленным отчислениям, обсуждение от налогообложения.

Однако специалисты финансового рынка считают непонятной процедуру страхования по типу накоплений.

Накопительный эффект Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— От каких рисков будет предложено страхование, где будут размещаться средства страхового фонда, почему консервативные инвесторы должны будут платить за рискованных? Иными словами, по страхованию по типу накоплений пока гораздо больше вопросов, чем ответов, в первую очередь по причине того, что именно эта инициатива — реальное нововведение как в российской, так и международной практике, в отличие софинансирования, — рассуждает Игорь Исаев, главный инвестиционный стратег управляющей компании «ФБ Август».