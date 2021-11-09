В Москве появился новый вид обмана пенсионеров

В Москве мошенники разработали новый способ обмана пенсионеров. Теперь злоумышленники звонят в квартиры пожилых людей якобы в целях проверки окон, после чего выманивают у жильцов большие суммы денег. Об этом 9 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в полицию обратилась женщина в возрасте 77 лет, к которой 9 августа в квартиру пришел неизвестный. Мужчина осмотрел окна и составил договор на оказание услуг, взяв с пенсионерки сумму в размере 319 тыс. рублей.

Спустя время, 23 октября, мошенник вновь пришел к ней для осмотра окон в квартире, взяв на этот раз с пенсионерки за свои услуги более 228 тыс. рублей. Таким образом, суммарно ущерб, нанесенный пожилой женщине, составил свыше 500 тыс. рублей.

Только после этого женщина сообщила о случившемся своему племяннику.

Ранее, 1 ноября, стало известно о том, что в Оренбурге жертвой мошенников стала 41-летняя местная жительница, которая перевела неизвестным 2,7 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от якобы сотрудника трейдерской компании, который пообещал женщине высокий доход и убедил ее стать «инвестором». Оренбурженка перевела на виртуальный счет запрашиваемую мошенником сумму, но не получила дохода и не дождалась возврата сбережений.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Орла. Женщина пыталась заработать на бирже, но лишилась 900 тыс. рублей.