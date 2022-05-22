Год отмены: психологи назвали возраст спада самоуверенности

Наиболее позитивно воспринимают жизнь россияне в возрасте от 25 до 34 лет, верящие в удачу и настроенные оптимистично. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса ВЦИОМа. С возрастом уверенность в своих силах снижается. Кто относит себя к успешным людям, можно ли настроить себя на удачу и как вырастить ребенка оптимистом, выясняли «Известия».

Переломный момент

Большинство россиян (67% против 24%) считают себя успешными людьми. Положительная оценка собственного статуса в первой половине жизни увеличивается по мере взросления. Согласно опросу ВЦИОМа, в возрастной группе 18–24 лет успешны 70% респондентов. Это несколько меньше, чем в следующей категории — расцвет позитива наступает в 25 лет и продолжается до 34. Среди респондентов этого возраста успешными позиционируют себя уже 78%.

Практикующий психолог Ольга Елисеева считает, что это неслучайно. До 25 лет молодые люди еще не определились в жизни: не знают, кто они, чего хотят и на что способны. Чаще всего в этот период становления юноши и девушки только ищут свой путь, а пока реализуют сценарии и ожидания родителей и социума.

Реклама

Год отмены Фото: Global Look Press/David Oxberry

— С 25 до 34 лет — активный молодой возраст. У человека уже есть опыт, он знает, что такое ошибки, провалы, не раз делал самостоятельный выбор. Чаще всего люди к этому возрасту уже определяются с профессией, семьей и пониманием своего места в социуме. У них еще полно сил, времени, энергии и амбиций, поэтому чаще всего всё получается. Понятие «успех» они оценивают как «успеть везде», — говорит Ольга Елисеева.

В этом возрасте расцвета, по словам психолога, на первом плане стоит реализация своих целей и потребностей. А поскольку у людей есть возможности, то в основном всё получается.

Увы, отметка 35 лет становится переломной в отношении позитивной оценки своего статуса. Показатель успешности снижается на 7%. Между тем, согласно возрастной классификации ВОЗ, возраст от 25 до 44 лет считается молодым. И, казалось бы, рано опускать руки.

— К 35 годам человек начинает ощущать конечность своего бытия. Сказываются отложенные проблемы со здоровьем и в отношениях. А в погоне за целями и потребностями может быть утрачена радость от простой жизни. Люди начинают задумываться о смысле жизни и своего предназначения. Они задаются вопросами: «Что останется после меня? Что будет потом?» — отмечает эксперт.

Если не были реализованы предыдущие возрастные задачи, то состояние человека ухудшается сильнее. Энергии, времени и амбиций всё меньше. Фактически происходит столкновение с реальностью, осознание реального себя. После 45 лет люди еще больше обеспокоены своими неудачами. Почти треть россиян в этом возрасте считают, что ничего в жизни не добились. По мнению экспертов ВЦИОМа, это порой связано с кризисом предпенсионного возраста.

Достичь успеха поколению, которое иногда называют потерянным, помешал, в частности, тяжелый период 1990-х. Не всем удалось взять хороший старт, например получить высшее образование. Не зря более образованные граждане чаще считают себя успешнее, чем те, кому не удалось подняться выше среднего специального образования. Немалую роль в позитивной самооценке играет также материальный достаток. Среди обеспеченных респондентов 89% называют себя успешными, а среди людей с невысоким доходом — лишь 40%.

В здоровом теле — здоровый дух

Практикующие врачи не удивляются сбою в настройках оптимизма после 30 лет. Они связывают снижение уверенности в себе с физиологическими процессами. В таком, казалось бы, молодом возрасте уже дают о себе знать возрастные изменения.

— Начиная с 30 лет идет фактически процесс поддержания организма на должном уровне, — разъясняет врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. — Чем больше человек испытывает факторов вредности, тем сложнее этот процесс поддерживать. Заболевания могут быть и врожденными, но на четвертом десятке начинают проявлять себя приобретенные недуги. Самыми распространенными являются болезни желудочно-кишечного тракта, а также проблемы, связанные с суставами.

По словам врача, для того чтобы начать жаловаться на болезни, необязательно вести какой-то неправильный образ жизни. Так, заболевания суставов часто возникают у людей, которые активно занимались спортом в подростковом и юношеском возрасте.

Год отмены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Безусловно, к 35 годам человек успевает накопить вредные факторы в виде курения, избыточного индекса массы тела, злоупотребления алкоголем. Всё это дает свои плоды. Начинает развиваться гипертоническая болезнь, появляется болевой синдром в области суставов. Это приводит к приему лекарственных препаратов, необходимости обращения к врачу, — продолжает эксперт.

Прокофьев сетует, что найти к 35 годам абсолютно здорового человека сейчас невозможно. При этом врач считает, что в этом виноваты сами люди, потому что за своим здоровьем важно следить регулярно, вне зависимости от возраста.

— Вообще сейчас тенденция такова, что заболевания достаточно сильно молодеют. До 30 лет также встречаются инсульты, инфаркты, онкология. Поэтому, чтобы чувствовать себя более счастливым и успешным, нужно, чтобы нас не отягощали проблемы со здоровьем , — предостерегает Прокофьев.

Рецепт врача прост — надо следить за собой хотя бы на уровне профилактики в павильонах здоровья. И вспоминает высказывание Николая Ивановича Пирогова о том, что будущее принадлежит именно предохранительной медицине. Это основа правильного образа жизни, которая влияет на ее качество, а также на позитивный настрой.

Ставка на оптимизм

С возрастом мы становимся осторожнее и требовательнее к себе и другим. Это связано, в частности, с тем, что многие боятся совершать ошибки и рисковать. Оптимистично настроенные люди не зря считаются более успешными. По результатам опроса, среди оптимистов успешны 76%, среди пессимистов — только 62%.

— Оптимист уверен, что в будущем его ждет что-то хорошее, а пессимист, наоборот, находится в ожидании чего-то плохого. Это иллюзии, но они влияют на эмоциональное состояние человека и, как следствие, на его поведение. Если моя иллюзия склоняет меня к пессимизму и говорит, что всё будет плохо, то я начинаю либо бездействовать, либо не разрешаю себе совершать новые поступки. Появляется страх ошибки. Когда же человек настроен на оптимистическую ноту, он не боится новых действий, даже если придется ошибаться, — рассуждает психолог и коуч Юрий Мурадян.

По мнению эксперта, людям в 35 лет бывает сложнее реализовать себя в новом и неизведанном, чем тем, кому 20. Это связано с нейрофизиологией.

— За высокую активность, рискованность и, я бы даже сказал, излишнюю целеустремленность отвечает тестостерон. С возрастом, у тех, кому за 35, уровень этого гормона начинает падать. Следовательно, снижается и склонность к риску. А склонность к риску — это способность войти в неизвестное и разрешить себе ошибку. Вспомните, как в подростковом возрасте и юности мы совершали огромное количество нелепых поступков, абсолютно не думая об опасности. В 35–40 лет мы никогда бы не решились на такое. Но этот риск — движущая сила успеха , — рассказывает эксперт.

Психолог обращает внимание, что множество величайших открытий были сделаны людьми в возрасте до 35 лет.

— Изобретатели и ученые не боялись заявить о себе, показаться глупыми. С возрастом же у нас есть некий багаж, который нам страшно терять: деньги, статус, связи, убеждения, опыт , — продолжает Мурадян.

Птица счастья

Стать успешным человеком можно, если не зацикливаться на своих проблемах и шагать по солнечной стороне улицы. Результаты опроса вселяют надежду в то, что надлежащий настрой способствует достижению цели. Среди тех, кто верит в удачу, успешными считают себя 75% респондентов. А из тех, кто не доверяет фортуне, считают, что достигли успеха, лишь 58% респондентов.

Психолог Мурадян уверен: сохранить разумную долю оптимизма и не потерять уверенность в себе с годами можно, если не бояться ошибаться.

— Ребенку важно разрешить обляпаться мороженым и не чувствовать вину за это. Говорите малышу: «Ты испачкался! Какой вывод ты из этого делаешь?» И не надо думать, что ребенок сразу начнет делать выводы. Просто разрешайте ему совершать ошибки. Точно так же разрешайте ошибаться и себе. Это гарантия того, что человек не будет бояться действовать , — говорит эксперт.

С точки зрения психолога, мы становимся пессимистами, когда разочаровываемся в жизни, в себе, в профессии, в других людях. И это как раз связано с тем, что люди не разрешают ошибаться себе и другим. Или считают, что в случае неудачи ошибка будет фатальной.