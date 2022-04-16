Рай ты мой родной: россияне считают себя счастливыми людьми

Большинство россиян уверены, что они счастливы и видят счастливыми других людей. К таким выводам пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как стать счастливым вопреки всему и почему в условиях сложной социально-политической обстановки люди стали больше ценить то, что у них есть, — разбирались «Известия».

Если хочешь быть счастливым

Бурные события последнего времени не лишили россиян положительных эмоций и не вынудили их сетовать на судьбу . По данным ВЦИОМ, определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% граждан. Скорее счастливы, чем нет, — еще 46% опрошенных. В той или иной степени несчастливыми считают себя лишь 14% россиян.

Специалисты, проводя столь необычный мониторинг, оперируют определением «индекс счастья». Этот показатель представляет разницу числа положительных и отрицательных ответов на вопрос, счастлив ли человек в целом вне зависимости от различных обстоятельств. Респонденты могут выбрать варианты «определенно да», «скорее да», «скорее нет», «определенно нет». Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от –100 до 100 пунктов.

Люди научились благодарить судьбу Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В марте нынешнего года, когда мир начал меняться и привычная почва уходила из-под ног, заветный индекс счастья в стране тем не менее составил 68 пунктов. Это на 4 пункта выше, чем в марте прошлого года, хотя и на 3 пункта ниже, чем в ноябре 2021-го. Для сравнения: тридцать лет назад было зафиксировано наименьшее значение «индекса счастья» — 6 пунктов. Доля определенно счастливых людей тогда, согласно исследованиям, составляла всего лишь 2%. Абсолютный рекорд — 39% убежденных счастливчиков — был зафиксирован в октябре 2015 года.

Другой показатель — социальный индекс счастья свидетельствует о том, как люди со стороны оценивают других. В нынешнем марте он достиг максимальных значений и составил 60 пунктов. Он основывается на мнении респондентов о том, насколько счастливы их друзья и знакомые, рассчитывается в зависимости от коэффициента и колеблется от 10 до 90 пунктов. Лишь каждый десятый участник мониторинга видит вокруг себя в основном несчастливых людей.

Помоги себе сам

Психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова напоминает известную фразу Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» .

— На мой взгляд, тут есть доля истины. Действительно, счастливые люди испытывают одинаковые эмоции: чувство радости, удовольствия, восторга, уверенности в себе. Они умеют уважать других, восхищаться прекрасным, доверять себе и окружающим, ощущать гордость за себя и ближнего, — рассуждает психолог.

По мнению Захаровой, для счастья человеку нужно, чтобы были удовлетворены в первую очередь его базовые потребности: физиологические (еда, вода, жилье, одежда); социальные (дружба, любовь, взаимопонимание); вопросы безопасности (от врагов, болезней); потребность в уважении (самоуважение, общественное положение); а также потребность в саморазвитии (духовный рост, самосовершенствование и т.д.).

— Важно понимать, что счастье — это не чувство, а состояние, в котором человек пребывает в течение жизни. Оно не исключает возникновения сложных ситуаций, периодов печали и даже отчаяния. Однако счастливый человек справляется со сложностями и находит новые смыслы в своем существовании, — поясняет специалист.

Люди научились благодарить судьбу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Психолог подчеркивает, что приоритеты у каждого разные и могут быть самыми простыми: воспитание детей и внуков, освоение новой профессии, занятия спортом и прочее.

— Бытует ошибочное мнение, что счастье — это то, что сваливается с неба. Подобная формулировка снимает с человека ответственность за то, что происходит с ним в этом мире и фактически дает право на бездействие. Появляется также возможность обвинять других, если что-то пошло не так. Однако счастье предполагает работу над собой , — продолжает эксперт.

По мнению психолога, надо уметь работать с негативными мыслями и установками, не застревать в прошлом, при этом рассматривая его как ценный опыт. Необходимо также проводить самоанализ чувств, мыслей и причин переживаний, испытывать благодарность за то, что уже есть в жизни, сострадать себе и вовремя заботиться о своем физическом и ментальном здоровье.

— Единственный источник счастья — это наше внутреннее состояние, устойчивость и удовлетворенность как собой, так и тем, как мы живем, — добавляет Захарова.

В этом смысле уместно припомнить слова другого классика Федора Достоевского: «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас станет счастлив, сию минуту».

Люди научились благодарить судьбу Фото: Global Look Press/Apple+ Tv/The Me You Canâ€™T S

По словам психолога, в настоящий момент ситуация в мире показала, что ничто в жизни не вечно и всё всегда может измениться. Теперь в сложной обстановке каждый обратил внимание на то, что он имеет и что ценно именно для него. Обычное для большинства недовольство трансформировалось в желание сохранить то, что есть. Многие почувствовали благодарность за жизнь, семью, друзей, работу и социальные блага. Иными словами, научились радоваться малому.

— Каждый начинает получать удовольствие и испытывать радость от простых вещей. Имеют значение чашка кофе, доброе слово, солнце на улице, улыбка ребенка, объятия любимых, дорога до работы, вечер с друзьями. Вот что сейчас важно для ощущения счастья, — рассуждает Дарья Захарова.

Обычная химия

Однако врачи смотрят на счастье исключительно с научной точки зрения.

— И счастье, и депрессия — это исключительно гормональная «история», — уточняет врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. — За счастье отвечает множество гормонов, а основные — дофамин, серотонин и эндорфин. Их выработка никак не связана, например, с экономическим статусом человека. Она больше зависит от психологического состояния, например, нормализации процессов торможения и возбуждения.

Что же происходит с человеком, когда он испытывает счастье и радость? По словам Прокофьева, повышается частота сердечных сокращений, в результате чего увеличивается количество кислорода, поступающего к органам, в том числе к головному мозгу и сердцу. Учащается пульс, появляется позитивное состояние.

— Последние пять лет модно говорить про бабочки в животе. А что это такое в действительности? Всего лишь усиление кровотока в сосудах брюшной полости под воздействием положительных эмоций. Непосредственно у женщин кровоток усиливается в органах малого таза, — продолжает Прокофьев.

Люди научились благодарить судьбу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Гормоны радости вырабатываются при наличии целого ряда факторов, в частности, зависят от повышения температуры, увеличения светового дня, появления в рационе сезонной зелени и фруктов. Эксперт обращает внимание на то, что неслучайно позитивные результаты опроса зафиксированы именно весной. Причем наиболее счастливыми (по данным ВЦИОМ ) считают себя жители Южного федерального округа — 87% опрошенных.

— Солнце однозначно влияет на позитивный настрой. Не менее важны тактильные ощущения, иными словами, занятия любовью. Секс — необходимая вещь, потому что половые гормоны влияют на качество и продолжительность жизни, — разъясняет врач.

Тем, кто хочет стать счастливчиками, эксперт также рекомендует по возможности избегать стресса, поскольку это — спусковой механизм заболеваний. Следует ежедневно баловать себя тем, что доставляет нам радость. И не забывать о том, что прогулки на свежем воздухе, качественный сон и сбалансированное питание однозначно влияют на хорошее настроение .

Думай о хорошем

Специалисты не отрицают, что реализовать свои потенциалы человеку проще там, где достаточно развита экономическая сфера и есть все условия для безопасности. В частности, в городах, где хорошая инфраструктура и качество жизни выше, чем в сельской местности, должно быть больше людей, которые всем довольны. И действительно, согласно данным мониторинга, 76% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают себя счастливыми. Тем не менее в вопросе оптимизма мегаполисы не на первом месте. Города-миллионники обгоняют обе столицы на один процент, а в городах с населением 100 тыс. статистика по счастью еще лучше — 89% счастливчиков. Психолог Дарья Захарова связывает это с ритмом жизни и расстояниями внутри населенных пунктов. В огромных городах люди не успевают остановиться, отдохнуть и перевести дыхание, многое выполняется на автомате.

Люди научились благодарить судьбу Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Психолог Эльдар Осипов считает, что, скорее всего, в число опрошенных могли попасть жители мегаполисов, которые переехали совсем недавно. Возможно, их высказывания несколько повлияли на статистику.

— В крупные города едут люди, которые пытаются там реализоваться. Их запросы, иногда деструктивного плана, порой связаны с компенсацией своих тревог, страхов, амбиций. Нужно проводить отдельные исследования, знать личную историю каждого, чтобы иметь полную картину, — комментирует эксперт.

Кроме сугубо физиологического счастья, по мнению специалистов, есть и другое — психологическое. Ольга Елисеева, практикующий психолог, подчеркивает, что человеку важно знать, что его любят, понимают, слушают.

— Если обыграть слово «счастье», то можно получить определение «с частью». То есть человеку важно быть частью чего-то большого, значительного. Если он находится в гармонии с собой, людьми и миром, то чувствует с ними свое единство и, как следствие, счастлив, — подчеркивает эксперт.

Согласно недавним данным мониторинга того же ВЦИОМа, более половины наших соотечественников верят в удачу. Возможно, такой настрой тоже программирует на счастье. При этом и молодые россияне, и люди постарше полагают, что удача улыбается тем, кто много работает, в частности над собой, а также умеет радоваться жизни и не расстраиваться по пустякам.