Каждый пятый россиянин выразил желание сменить работу

21% опрошенных россиян хотят сменить работу, но при этом 70% планируют остаться на прежнем месте. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед», поступивших в «Газету.Ru» 5 апреля.

Из тех, кто намерен сменить работу, 41% респондентов хотят это сделать в ближайшие 1–2 месяца, 18% — в течение 3–4 месяцев, 20% отводят на процесс поиска нового места до полугода и 12% — до года.

У 60% опрошенных заработная плата на текущем месте работы никак не изменилась за последнее время. Примерно равное количество респондентов сообщили, что доход изменился: у 20% снизился, а у 16% — увеличился.

16% участников опроса заявили об уменьшении нагрузки из-за сокращения количества клиентов, также 16% граждан сообщили, что у них, наоборот, увеличилась нагрузка из-за сокращений и приостановки найма кадров. У 15% россиян урезали ежемесячные или квартальные премии, у 11% убрали возможность удаленной работы, у 2% — отменили или сократили добровольное медицинское страхование.

Чаще других в неоплачиваемый отпуск часть сотрудников отправляли компании в сфере туризма, предприятий общественного питания и управления персоналом (по 10%), а приостановили наем или сокращали персонал компании в сфере медицины и фармацевтики (23%), маркетинга и рекламы (22%), охраны и сельского хозяйства (по 21%), ЖКХ (20%).

Онлайн-опрос был проведен в марте 2022 года, в нем приняли участие 7494 работающих россиянина старше 18 лет.

21 марта стало известно, что большинство россиян считают стабильность компании главным фактором во время поиска работы. Так, согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», 67% респондентов отметили, что ориентируются на стабильность работодателя. 63% участников указали на важность высокого уровня заработной платы. На третьем месте оказался коллектив — 54% опрошенных подчеркнули, что хотят работать с адекватными коллегами и руководителями.

Также значительное число россиян (44%) обращают внимание на расположение офиса, предпочитая работать ближе к дому, 33% ищут вакансии с возможность карьерного роста, а 32% изъявили желание работать в гибком графике.

Ранее, 19 марта, сервис «Работа.ру» провел исследование, согласно которому большинство россиян, собираясь менять профессию, хотели бы найти работу в сфере IT.