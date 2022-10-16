Мир страху твоему: можно ли избавиться от фобий

Каждый человек чего-то боится — кому-то становится не по себе на самой высокой точке колеса обозрения, другие с тревогой вглядываются в темноту за забором дачного участка, третьи нервничают перед посадкой в самолет. Однако то, что для одного обычное опасение, для другого — навязчивый страх, не поддающийся логическому объяснению, побороть который без помощи врачей невозможно. Чем боязнь и робость отличаются от фобий — в материале «Известий».

Страх или фобия

Врачи именуют фобии тревожно-фобическими расстройствами. Основным симптомом при этих нарушениях психического здоровья считается боязнь ситуаций, которые в момент страха не представляют опасности. Руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, врач высшей квалификационной категории Сергей Поздняков подчеркивает, что фобия может развиться у любого человека, но в большей степени этим состояниям подвержены высокоэмоциональные, чувствительные люди, изначально тревожные по характеру. От обыкновенного страха, возникающего в той или иной конкретной ситуации, фобии отличаются своей иррациональностью и необоснованностью.

С точки зрения здравомыслящего человека опасаться, например, грозы или перелетов вполне естественно, если эти опасения не переходит грань. Между тем есть люди, которым изрядно портят жизнь acтрапофoбия (боязнь мoлний) или авиафобия — боязнь полетов в самолете. Есть и другие состояния, которые вроде бы сродни обычным страхам: апифобия — боязнь пчел и ос, гипсофобия — страх выcoты, акарофобия — боязнь заразиться чесоткoй, аpсoнфoбия (пирофобия) — боязнь огня, пожара, батофобия — страх глубины, канцерофобия — cтpax онколoгичecкoгo заболевания.

Мир страху твоему Фото: Unsplash/Alex wong

— Во всем перечисленном существуют вполне обоснованные риски для человека. Но простой страх всегда может быть объяснен с логической точки зрения, при нем существует реальность угрозы, а при фобии ее нет , — разъясняет Сергей Поздняков.

По словам психиатра, безосновательные страхи, с которыми человек не может справиться самостоятельно, в отличие от обычных не исчезнут самостоятельно до тех пор, пока не будет найдена глубоко скрытая причина их появления. Фобия — симптом, информирующий о наличии проблемы в более глубоких уровнях психики.

— Когда человеком овладевает фобия, появляется тахикардия, ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, у пациента расширяются зрачки , — разъясняет Сергей Поздняков.

Принято думать, что обзавестись какой-то фобией можно, пережив стрессовую ситуацию. Например, человек, который едва не попал под машину теоретически должен заполучить агирофoбию — боязнь улиц, связанную с их пересечением. А малыш, оставленный без родителей в темной комнате, якобы может вырасти человеком с axлуофобией — боязнью темноты. Эксперт считает, что стресс действительно может привести к развитию фобии, но механизм ее возникновения никогда не будет связан с конкретной ситуацией и конкретным стрессом.

Мир страху твоему Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Например, во время прогулки в горах у ребенка застревает нога между прутьями металлической ограды. При этом самостоятельно освободиться он не может, а помочь ему некому. Если в это время он слышит шум реки, расположенной неподалеку, то в дальнейшем у него вполне может развиться гидрофобия — боязнь воды. Причиной этого является возникновение условного рефлекса между шумом воды и возникшим страхом , — продолжает Сергей Поздяков.

Об этом механизме возникновения фобий, по словам эксперта, свидетельствует бихевиористическая теория. Она, в частности, говорит о том, что поведение людей и животных зависит от реакции на определенные внешние раздражители. Еще одним вариантом возникновения фобий, согласно данной теории, является так называемое «моделирование» или «подражание». Например, если объект подражания — отец, мать или другой значимый взрослый — боится темноты, то и у малыша вполне может развиться никтофобия.

— Существует еще и псходинамическая теория развития фобий, которая основана на том, что пациент вытесняет в подсознании истинную причину страха, перенося ее на индифферентный объект. То есть человек, пытаясь в своем подсознании справиться с объективным страхом, может неосознанно заместить его на страх чего-то другого , — разъясняет эксперт.

При этом с высокой долей вероятности этот искусственно сгенерированный психикой человека страх может тоже перерасти в фобию.

Пусть другой гениально играет на флейте

Некоторые фобии выглядят весьма комично. Самые непонятные обычному человеку страхи: антофобия — страх перед цвeтами, адентoфобия — боязнь зубов, эйсoптрoфoбия — стрaх зeркaл, экофобия — стpaх coбcтвeннoгo жилищa, эритpoфобия — cтpaх покрaснeть, хронофобия — боязнь времени и его движения, ксантофобия — боязнь желтого цвета, чиклефобия — страх жевательной резинки, номофобия — страх оказаться без средств связи и даже ayлoфобия — боязнь флейты. Однако тем, кто подвержен таким состояниям, вовсе не до смеха.

Мир страху твоему Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— При реальной встрече с объектом фобии (например, звуком флейты) человек испытывает настоящий приступ панической атаки. Этот звук кажется ему намного сильнее и неприятнее, чем он есть на самом деле. Пациент может застыть в ступоре, ноги и всё тело как будто немеют так, что невозможно пошевелиться. Появляется тошнота, тело покрывается холодным липким потом. Возможна и обратная реакция — человек начинает кричать, размахивать руками, закрывает уши руками, чтобы избавиться от гнетущего звука , — рассказывает врач.

В списке необычных фобий можно найти даже aфобофoбию — боязнь отсутствия фобий. И это не анекдот.

— Афобофобия — это мысль о том, что отсутствие фобий является доказательством безумия. Эдакий страх из-за отсутствия страхов. Парадоксальное осознание того, что у тебя нет никаких фобий, которое не принимается, как нормальное, — комментирует Сергей Поздняков.

Мир страху твоему Фото: Unsplash/Ivan Aleksic

Нет предела совершенству — список страхов постоянно уточняется и дополняется. Эксперт уверен, что фобий ровно столько, сколько объектов на Земле. И создают их не врачи, а психика человека, которая скрывает еще массу загадок.

Гул затих, я вышел на подмостки

Отличить обычное волнение от глоссофобии — страха сцены, — порой могут только специалисты. Но кто из нас в детстве не боялся, если приходилось перед аудиторией читать стихотворение, выступать с музыкальным номером или просто выходить к доске?

— На сцене проявляются те же страхи, которые мы испытываем и в жизни. Но так как это очень ответственное место, где на тебя направлены и взгляды зрителей, и прожекторы, то обостряются и проявляются все уникальные психологические особенности человека. Любой солист испытывает волнение на концерте , — рассказывает известный российский саксофонист, победитель Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, старший преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Сергей Колесов.

Эксперт советует проанализировать свои ощущения и работать с тем, чего человек конкретно боится. Волнения перед выступлениями не обошли и самого музыканта.

— Долгое время я принимал за страх сцены совершенно другой страх, который осознал лишь года два назад, — делится Сергей Колесов. — Я волнуюсь, выходя на обычную сцену, а вот стоя на сцене зала амфитеатра (как, например, в Мариинском зале), чувствую себя словно дома в тапочках — только чаю налить осталось. Дело в том, что обычная сцена возвышается на метр-полтора. Выходит, что мой дискомфорт вызван страхом высоты. От этого и волнение.

По мнению музыканта, преподавателю важно выяснить, какова природа волнения ученика и что за этим стоит. Как правило, дети, которым предстоит выйти на сцену, просто страшатся допустить ошибку.

Мир страху твоему Сергей Колесов на сцене Фото: stranabiletov.ru

— У детей самый распространенный ответ — «меня накажут за ошибку» или «боюсь опозориться». Как педагог считаю, что родители должны быть крайне аккуратны в воспитании детей. Даже если они не грозят наказанием за ошибки в музыке, но где-то в других областях это происходит, то мозг ребенка проводит параллели и проецирует этот страх на все сферы , — рассуждает Сергей Колесов.

Справедливости ради преподаватель отмечает, что начинающие артисты волнуются все-таки потому, что недоучили программу. Еще одним моментом, когда человек не готов к повышенному к себе вниманию, саксофонист образно называет сильный поток энергии, которым сопровождается выход в открытое море творчества. Он может оказаться «не по зубам» конкретному исполнителю. От этого человек испытывает дискомфорт, мешающий успешному выступлению.

— Игра на публику — это шаг навстречу большему масштабу, чем ты сам. Многие люди все же ограничивают себя какими-то рамками, а здесь случается выход за пределы себя. Часто мы этого хотим, но боимся, а диванчик так мягок, да и «обломовский халат» есть на каждом из нас. Вопрос в том, что одержит верх , — рассуждает Сергей Колесов.

Волшебных лайфхаков на случай боязни сцены, по мнению солиста, нет. Многое зависит от работы над собой.

— Надо действовать, несмотря на страх. Будешь делать что-то много раз — придет уверенность. Страх — это эмоция, которая парализует творческий потенциал, поэтому нужно постараться смещать фокус на удовольствие от музыки и выражение образа и настроения , — говорит Колесов.

Чем опасна Фрекен Бок

Калигинефобией — стpахом кpасивых женщин — можно было бы объяснить то, что эффектные дамы порой страдают от одиночества. Однако психиатр Поздняков считает это предположение мифом. Как и при любых других видах фобий боязнь красивых женщин чаще всего возникает у людей, генетически предрасположенных к повышенной тревожности. Причем помимо этого страха, есть и другой, похожий — гинoфoбия — страх жeнщин.

— Развернутая картина фобии в одном случае возникает лишь при встрече с красивой в представлении пациента женщиной, а в другом любая женщина становится пусковым моментом к возникновению клинических проявлений фобии. В большинстве случаев причина данного типа фобий закладывается еще в детском возрасте. Как пример — авторитарная мать, являющаяся главой семьи , — разъясняет Сергей Поздняков.

Мир страху твоему Фото: Unsplash/Artyom Kabajev

По словам эксперта, вызвать такую фобию способна жесткая, волевая женщина, порой грубая и жестокая. Она держит детей в строгости, ограничивая их свободу, применяет физическое наказание, контролирует всех членов семьи, включая отца, не давая мужчине права голоса и подавляя его. Мальчик, воспринимая такой образ как обобщающий, переносит его на всех женщин и получает фобию, которая коверкает всю его жизнь.

— Отец в такой семье чаще спокойный и тихий, подчиняется воле женщины беспрекословно. Папа для мальчика является авторитетом, примером для подражания. Но при виде такой женоподобной модели поведения «кумира» у ребенка формируется ошибочное мнение о мужской природе. Сын не понимает, как должен вести себя мужчина и наследует робость, мягкость и застенчивость , — предостерегает психиатр.

Боязнь женского пола, по мнению эксперта, способен вызвать и конкретный опыт общения с пугающей женщиной — няней, учительницей либо кем-то из родственниц. Фобия может зародиться и во взрослом возрасте. Например, если мужчина подвергся унижениям со стороны прекрасной дамы, был отвержен объектом симпатии.

Мир страху твоему Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Гинофобией могут страдать мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем человек убежден в своей гомосексуальности, не подозревая, что проблема кроется в наличии фобии, а его сексуальная ориентация на самом деле соответствует общепринятым нормам, — рассказывает эксперт.

Держим себя в руках

Кажется вполне оправданным и страх перед предстоящими родами и их последствиями. Однако если эмоции зашкаливают, то малевзифобия (или токофобия) может негативно сказаться на протекании беременности и повлиять на здоровье ребенка. Врач-гинеколог клиники МЕДСИ в Южном Бутово Виорика Раду отмечает, что тревогой по поводу будущих родов обеспокоена большая часть беременных женщин, даже уже рожавших.

— Здоровые опасения необходимы, так как заставляют женщину быть осторожной и тем самым повышают шансы на выживание ее самой и ребенка. Отчасти данный страх обусловлен изменением гормона АКТГ, уровень которого увеличивается в течение беременности и может способствовать повышенной выработке гормонов стресса надпочечниками. Но чаще это страх неизвестности и боязнь за себя и плод , — комментирует Виорика Раду.

Врач-гинеколог советует контролировать эмоции, не давая им перерасти в панику, которая грозит нерациональным поведением и может лишь усугубить ситуацию. Чтобы снизить тревожность, женщина должна уяснить, что роды — это физиологический процесс, а рядом находится команда специалистов, которые поддерживают ее на всех этапах.

Мир страху твоему Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

Если дело дошло до хронического тревожного состояния, депрессивного настроения и приступов панических атак, а к психологическому дискомфорту и эмоциональному напряжению добавляются повышенное давление, слабость и бессонница, искать причины и устранять проблему требуется с помощью психотерапевта или психолога. Назначение психотропных препаратов во время беременности и лактации крайне нежелательно.

Самым удобным видом фобии может показаться децидофобия — страх принимать решения. Благодаря такому диагнозу можно не утруждать себя сложными вопросами, требующими большой ответственности. Однако фобия есть фобия, ничего хорошего в этом нет. При этом люди, страдающие децидофобией, без проблем решают простые вопросы.

— Каждый человек может испытывать волнение, если предстоит смена работы или места жительства, свадьба или развод. Мы взвешиваем все за и против, пытаемся предугадать развитие событий и в итоге все-таки делаем выбор. Децидофобия — это не только страх принятия решений, но и страх действия. Возникает она из-за подавленной, неразвитой эмоционально-волевой сферы личности, — рассказывает врач.

Психотерапевт считает, что фобии не являются неизлечимыми состояниями. Если жизнь превратилась в комок страхов и они влияют на жизненные планы, цели и задачи, то с таким состоянием нужно бороться с помощью врачей. Кстати, работников в белых халатах боится каждый третий ребенок и каждый пятый взрослый. Но, к счастью, чаще всего речь идет все-таки о ситуациях, связанных с обычным боязнью, а не с ятpoфобией — cтpaxом врaчей.