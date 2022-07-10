Чтобы дома не торчать: ученые нашли связь между наркоманией и разводами

Исследование российских ученых выявило связь наркозависимости с неблагоприятным жизненным опытом. Чаще всего это развод родителей, вербальное насилие, злоупотребление взрослыми спиртным и запрещенными препаратами и эмоциональное пренебрежение. Подробности — в материале «Известий».

Детские переживания

На круглом столе Независимой наркологической гильдии в Общественной палате были оглашены результаты исследования НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Больше половины пациентов реабилитационных центров (53,5%), принявших участие в опросе, имели неблагоприятный детский опыт в виде развода родителей. Примерно столько же (50,5%) рассказали ученым о вербальном насилии в семье, а чуть меньше половины росли в семьях, где взрослые употребляли алкоголь или наркотики (46,8%). Еще 36,8% респондентов испытывали нехватку родительского тепла и ласки (эмоциональное пренебрежение).

Другие категории так называемого неблагоприятного детского опыта (НДО) упоминаются реже: наличие в семье родственника с психическим заболеванием (почти 22%), физическое насилие (около 20%), сексуальное насилие (около 16%), насилие над матерью респондента (почти 12%), ситуация, когда один из родственников отбывал наказание в местах лишения свободы (почти 8%). 4% респондентов были лишены в детстве базового ухода.

По словам одного из авторов исследования замдиректора НМИЦ по науке Галины Корчагиной, чаще всего начало употребления психоактивных веществ происходит у подростков в возрасте от 15 до 17 лет (32,6%), за этой возрастной группой следует категория от 10 до 14 лет — 27,8% познакомились впервые с ПАВ в этом возрасте. Лишь 18,1% исследуемых признались, что употреблять начали в среднем возрасте.

Чтобы дома не торчать12 Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

«Результаты исследований, проведенных в клинике доктора Исаева, показали разного уровня степень влияния неблагоприятных и критических ситуаций на тяжесть зависимости и эффективность реабилитации, что необходимо учитывать при разработке лечебных и реабилитационных программ», — говорится в заключении ученых. Проще говоря, для успешного исцеления человека от зависимостей необходимо прежде вылечить его детские психоэмоциональные травмы.

«Рваное» воспитание

Влияние внешних факторов оказывает прямое воздействие на склонность человека к наркозависимости, считает руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

— Абсолютно точно прослеживается связь между развитием нарко- и алкозависимости и неблагоприятным жизненным опытом. Конечно же, для развития зависимости нужна и определенная психологическая среда, — поясняет специалист. — Если родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками, то ребенок изначально рассматривает психоактивные вещества как нечто нормальное, приемлемое.

По словам специалиста, родители, злоупотребляющие наркотиками или алкоголем, обычно пренебрегают потребностями и нуждами ребенка, при этом склонны к гиперопеке и эмоциональной лабильности (частой перемене настроения).

— Это приводит к тому, что ребенок растет в неблагополучной эмоциональной среде: родители его то ругают и наказывают, исходя из своего эмоционального состояния, то, наоборот, излишне балуют. То есть там нет стабильности и последовательности в воспитании, — отмечает Метелева.

Медиатор для мамы и папы

Зависимость у подростков также может быть вызвана эмоциональными проблемами на почве развода родителей.

— Больше всего детей травмирует не факт самого развода, а то, что происходит вслед за ним. В таких ситуациях ребенок становится способом для партнеров что-то доказывать друг другу. Ребенок начинает активно участвовать в их личных взаимоотношениях и быть медиатором в отношениях между родителями, — поясняет руководитель реабилитационного центра.

Чтобы дома не торчать1 Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michaela Begsteiger

Следствием становится манипулятивное поведение — в какой-то момент ребенок понимает, что мать и отец не могут договориться и это можно использовать в свою пользу.

— Если в семье у ребенка достаточно поддержки и ответственности, всё нормально со здоровой привязанностью и есть четкие границы и правила, то девиантного поведения не бывает. Девиантное поведение, в том числе злоупотребление психоактивными веществами, психологами рассматривается как симптом, говорящий о проблемах в семье. Именно поэтому при работе со сложными подростками и в целом с зависимыми людьми большое внимание уделяется работе с семьей, — подчеркивает Метелева.

Наркотики и улица

Есть также такие внешние факторы, как школа, отношения со сверстниками и другие. Они также имеют значение для детей определенного возраста, считает Метелева.

— Впрочем, это уже менее влияющий фактор, так как если у ребенка всё в порядке в семье, то обычно отношения со сверстниками строятся достаточно благоприятно и конструктивным образом. И если семья оказывает необходимую поддержку, то психологические микротравмы, которые ребенок получает во внешней среде, он спокойно может залечить дома. Поэтому краеугольный камень защиты от зависимостей — это всё же функциональная семейная система, которая может обеспечить удовлетворение потребностей ребенка, — рассказывает специалист.

Мнение практика

По просьбе «Известий» с результатами исследования ознакомился офицер антинаркотического подразделения с 15-летним стажем службы.

— Те факторы, о которых говорится в исследовании, в частности развод родителей, их асоциальное поведение в быту, так или иначе связаны с подростковой безнадзорностью. Мы часто имеем дело с наркотизированными подростками, которыми не занимаются взрослые. Возьмем развод. Папа ушел из семьи, у него новая жена, маленькие дети, ему не до сына, а мать в то же время вынуждена торчать на работе, чтобы обеспечить потребности неполной семьи. Кто в это время занимается несовершеннолетним? Правильно, улица. Я бы не стал недооценивать этот фактор — на моих глазах плохая компания погубила не одного хорошего парня и девчонку. Первый раз пробуют наркотики часто как раз для того, чтобы влиться в «крутую» тусовку. Или чтобы понравиться молодому человеку. Негатива добавляют интернет и разные деструктивные субкультуры, романтизация наркоманов, — рассказывает собеседник.

Чтобы дома не торчать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению оперативника, сегодня безнадзорность видоизменилась.