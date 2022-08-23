Села батарейка: почему треть россиян постоянно испытывают упадок сил

Почти 90% россиян часто испытывает усталость, а треть живет в таком состоянии постоянно. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Известия» выяснили, о чем может говорить такое состояние, как отличить нехватку сил от болезни и как бороться с хронической усталостью.

Постоянная усталость

«Упадок сил знаком большинству людей. С разной периодичностью усталость испытывают 88%, среди молодежи 18–34 лет — большинство (96–97%). Ежедневно с ней сталкивается треть наших сограждан (31% )», — говорится на сайте ВЦИОМа.

Главной причиной этого опрошенные назвали работу. В основном такой ответ давали мужчины (36%), а женщины чаще признавались, что устают от семьи и детей. Многие из них (34%) заявили, что чувствуют усталость ежедневно — из-за совмещения работы, быта и воспитания детей.

Комментируя данные ВЦИОМа, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал различать обычную усталость после работы и состояние, которое приравнивается к заболеванию. По статистике, от него страдает 20–25% россиян.

«Хроническая усталость — это состояние, которое гнетет человека. Если вы отдохнули, выспались после тяжелого дня и все симптомы ушли, то это хорошо и никак не связано с заболеванием. Если же всё это остается и ухудшает качество вашей жизни, то это повод обратиться к врачу», — сказал он.

Села батарейка Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

При этом депутат отметил, что хроническая усталость трудно выявляется у пациентов и диагноз не ставится в чистом виде. Но заниматься лечением необходимо.

Что такое синдром хронической усталости

Как объясняет врач-терапевт, кардиолог, гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова, синдром хронической усталости (СХУ) — это состояние постоянного утомления, снижающее умственную и физическую активность. Это заболевание, при котором может наблюдаться сбой любой из систем: иммунной, гормональной, сердечно-сосудистой или нервной.

— Основной симптом — это патологическое переутомление, признаки которого не проходят даже после долгого отдыха. Внешне человек выглядит здоровым, но при этом ему тяжело полноценно заниматься работой и домашними делами. Это может быть последствием стресса, операции или беременности, — говорит собеседница «Известий».

Согласно исследованиям, в группу риска по этому заболеванию попадают женщины (около 75% пациентов), молодые люди в возрасте 29–35 лет или подростки, переболевшие инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна – Барр, а также люди с наследственными хроническими заболеваниями.

По словам терапевта, старшего медицинского консультанта «Теледоктор24» Марии Меньшиковой, свое официальное название болезнь получила в 1984 году. Со временем СХУ стал считаться проблемой жителей больших городов с бешеным ритмом жизни или людей, чья повседневная деятельность отличается особой ответственностью.

— Чаще она поражает женщин в возрасте 25–50 лет, — рассказывает Меньшикова. — Патогенез расстройства связан с нарушением работы центров вегетативной нервной системы, а точнее — с тормозным воздействием на них определенных зон. Но почему происходит сбой, до сих пор не установлено.

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Возможные причины возникновения синдрома разделяют на физиологические и психологические. К физиологическим часто относят перенесенные инфекции — вирусы гриппа или коронавируса, герпеса, ВИЧ, гепатита С. Но такая теория полностью не объясняет механизм болезни. Существуют и другие: к примеру, одна из них связана с аутоиммунными проблемами и дисбактериозом кишечника: у 90% пациентов с СХУ наблюдается синдром раздраженного кишечника.

— Также внимания заслуживает гормональный дисбаланс — низкая активность гормонов щитовидной железы при нормальной работе органа. При диагностике хронической усталости выявляют снижение активности адренокортикотропного гормона (АКТГ) и одной либо обеих височных долей мозга, а также угнетение восходящей ретикулярной формации ствола мозга и изменение электрической активности мозга в целом, — говорит терапевт.

Симптомы хронической усталости

Главным симптомом СХУ считается непреодолимая усталость, присутствующая на протяжении не менее чем шести месяцев. Она сопровождает человека даже после достаточного сна или отдыха. Сильная слабость остается даже тогда, когда он ничего не делает.

Помимо прочего, пациент может страдать от мигреней, головокружений и потемнения в глазах, частых простудных заболеваний, повышения температуры, аллергии, проблем со сном и памятью, мышечных болей, апатии и увеличения лимфатических узлов. Такие люди не переносят физические нагрузки — малейшая активность приводит их к полному истощению, и поход в ближайший к дому магазин становится сопоставим с бегом на несколько километров. Очень часто синдром хронической усталости сопровождается необъяснимыми перепадами настроения и тревожно-депрессивным состоянием.

— Диагностикой заболевания может служить отсутствие иных заболеваний, способных вызвать схожие признаки, и долговременное проявление патологической усталости — от полугода и более, — отмечает Светлана Мартынова.

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Также к факторам риска врачи относят психологические расстройства, неправильный образ жизни и нарушения питания.

— Чтобы избежать возникновения синдрома, стоит отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни, проводить как можно больше времени на свежем воздухе и пересмотреть свой рацион. А при появлении первых признаков болезни лучше всего сменить обстановку, — советует кардиолог.

Как лечить СХУ

По словам Марии Меньшиковой, общепринятых рекомендаций для лечения хронической усталости не существует. Врач составляет индивидуальный курс на основе существенных жалоб пациента. Терапия должна основываться преимущественно на изменении условий и образа жизни человека: можно переехать, сменить работу или найти новое хобби. Медикаментозно можно снять болевой синдром и нервное перенапряжение, но усилия должны быть направлены на причины заболевания, а не на устранение следствий.

Для успешного лечения важен комплексный подход, который включает в себя постоянное наблюдение у врача, соблюдение режима отдыха, здоровое питание, спорт, например ЛФК или плавание, психотерапию и устранение заболеваний, связанных недостатком в организме кислорода. Также врачи советуют попробовать принимать препараты с содержанием магния, витаминов группы В и L-карнитина и другие

— Для улучшения обменных процессов и укрепления иммунитета можно принимать витаминные комплексы, а сеансы массажа помогут снять напряжение, минимизировать болевые ощущения и улучшить питание и кровоснабжение мышц. После выздоровления у пациентов могут возникать рецидивы, которые нередко приводят к значительному снижению иммунитета, — говорит Светлана Мартынова.

По мнению врачей, чрезмерная усталость не угрожает жизни человека, но снижает ее качество. Она несет в себе опасности как со стороны нервной системы, так и физического состояния в целом.

Села батарейка3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У человека могут развиться тяжелые депрессивные состояния с возможностью появления суицидальных мыслей, нарушиться память и ухудшиться координация, вплоть до обморочных состояний, и обостриться хронические заболевания. Кроме того, такому пациенту становится сложно общаться с людьми и у него может развиться чувство собственной неполноценности.

Усталость и сон

Многие врачи винят в развитии СХУ современный образ жизни. Люди мало двигаются, постоянно сидят за компьютером, переживают из-за проблем на работе и не всегда высыпаются. А ведь некачественный сон и его недостаток ослабляют иммунитет, ухудшают память и концентрацию, вызывают раздражительность, вспыльчивость и усталость.

— Синдром хронической усталости и качество сна напрямую связаны между собой. Если человек недостаточно высыпается, вероятность того, что он столкнется с этим, увеличивается. В то же время проблемы с отдыхом ночью могут говорить об уже прогрессирующем синдроме, — объясняет травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

Во время сна у человека приостанавливается мыслительная деятельность, снижаются все реакции, наступает состояние покоя, которое требуется для восстановления сил. Из-за недосыпа или постоянных микропросыпаний ночью организм не успевает компенсировать потраченную энергию, что заканчивается плохим самочувствием в течение следующего дня. При постоянных недосыпах усталость становится хронической.

— Для того чтобы снизить риск развития СХУ и других заболеваний, стоит позаботиться о качестве своего сна, — говорит собеседник «Известий». — Спать не менее 7–7,5 часа в сутки и придерживаться одинаковой продолжительности сна в будни и выходные. Его переизбыток или недостаток может негативно отражаться на самочувствии. Ложиться спать и вставать надо всегда в одно и то же время. Если соблюдать график, правильно настраиваются биоритмы — организм учится полностью восстанавливаться в отведенное на отдых время.

Села батарейка4 Фото: Global Look Press/dpa/Carmen Jaspersen

Качество и глубина сна зависят от того, как быстро расслабляются мышцы после рабочего дня. Снятию напряжения и усталости способствуют ортопедические подушки: они обеспечивают физиологически правильное положение головы, шеи и всего позвоночника, устраняя напряжение во всем организме. Благодаря этому человек быстрее засыпает, а утром чувствует себя по-настоящему отдохнувшим и бодрым. Также очень важно подобрать удобное одеяло и проветривать комнату перед сном.

Психологические причины

Как говорит психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, у синдрома хронической усталости есть и физиологические, и психологические причины, потому работать надо и с теми и с другими. Когда человек заботится о своем теле, но совсем забывает об эмоциональном состоянии, то наступает выгорание. Поэтому очень важно быть в балансе, следя за своим настроением и желаниями.

— Очень часто к усталости приводят семейные установки, заставляющие работать 24/7, потому что так делали наши родители. Обесценивать удовольствия, отдых, удовлетворения своих важных потребностей — а именно это и восполняет наши ресурсы, — объясняет собеседница «Известий». — Потому рецепт прост: планируйте удовольствия точно так же, как и рабочие моменты. Получайте их не раз в месяц, а ежедневно — и тогда ваша «батарейка» всегда будет заряжена.

Такими удовольствиями может быть ванна с пеной, встреча с друзьями, покупка приятной мелочи или просто возможность попить кофе в одиночестве. Всё, что радует вас и придает энергии.