Вынести свой стресс: как реагирует сознание человека на ужасы баталий

Еще одним тягостным следствием гуманитарной катастрофы, боевых действий в жилом секторе и террора националистов на Украине и в Донбассе становится массовое ухудшение психического здоровья мирного населения. Масштабная психологическая помощь беженцам развернута в нескольких регионах России: от Ростовской области до Хабаровского края. Что происходит с психикой человека, месяцами находившегося под обстрелами в подвале, и как вернуть душевное здоровье после таких испытаний — выяснили «Известия».

Личные истории

Поток беженцев из Донецкой, Луганской республик и Украины превысил 1,1 млн человек. Одно из первоочередных мероприятий — оказание психологической помощи людям, переживших ужасы боевых действий и гуманитарную катастрофу. Помощь при психических травмах оказывается и на территории ЛДНР, сообщают источники «Известий» на местах. Причем специализированные лечебные учреждения переполнены пациентами.

Родственники жительницы Донецка Юлии Ищенко жили в Мариуполе. Когда город интенсивно обстреливался националистами, она потеряла связь с близкими на месяц. Несколько недель назад военным ДНР удалось их эвакуировать.

— Квартиры близких полностью разрушили. Сами они живы, но нельзя сказать, что целы. Дядя — очень интеллигентный человек, никогда не пил, работал медиком. После бомбежек и голодовки в подвале, где они прятались, помешался рассудком. Сейчас лежит в психбольнице. Изъясняется, кажется, здраво. Но прячет еду. Им выдают обед, он немного ест, а остальное, особенно хлеб, — под подушку. И очень просится назад в Мариуполь. Казалось бы, наоборот, он должен бояться вернуться, но нет. Рвется туда, в свой дом. Навещали его. Таких пациентов много, — рассказала Ищенко.

Вынести свой стресс Мариуполь, Украина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другой источник «Известий» рассказал об участившихся случаях неадекватного поведения людей на фоне употребления алкоголя.

— Мы видели воющих от горя и кричащих мужчин, — рассказала «Известиям» девушка-волонтер. — С одним таким припадок случился, после того как он с товарищем весь день перетаскивал и хоронил погибших.

Ранее, чтобы не травмировать беженцев, размещенных в приграничных областях России, было принято решение о временном запрете весенней охоты.

Недуг, развившийся у мариупольца и других пострадавших, называется посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Это распространенная травма, возникающая у людей, переживших катастрофы техногенного и военного характера, трагедии и другие экстремальные ситуации.

Гражданским тяжелее, чем солдатам

Чем меньше люди подготовлены к стрессовой, а конкретно к военной ситуации, тем более ярко будет выражена травма, и переноситься она будет труднее. Увы, об этом говорят десятилетия работы советских и российских психиатров и медиков.

Вынести свой стресс12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У солдат расстройство выражено, как правило, менее заметно, нежели у мирных людей, который подвергались воздействию страха, неизвестности, переживаниям за свою судьбу и судьбу близких, — рассказал «Известиям» Петр Каменченко, психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт в области острых психических расстройств, вызванных тяжелым стрессом. — Поэтому самые сложные случаи расстройства — у гражданских, которые неожиданно попали в экстремальную ситуацию. Накладывается еще и чувство обиды, потому что они попали в ситуацию не по своему желанию, они не исполняли долг и это не входит в их обязанности.

Афганский синдром

Серьезная медицинская работа в СССР с посттравматическим стрессовым расстройством началась после землетрясения в Армении — именно тогда и появился сам термин ПТСР. Однако до этого были научные работы по реакциям на серьезную психическую травму после войны в Афганистане. Позже расстройство изучалось и исследовалось в связи с последствиями Чеченских кампаний.

— В России довольно много специалистов, которые этим занимаются. Много литературы, в принципе понятно, что и как делать. Отечественная медицина готова помочь нуждающимся в специализированном лечении, — отмечает психиатр.

По его словам, психотравмы главным образом делятся на острые и хронические. Первые случаются с человеком буквально на месте, сразу после неблагоприятного воздействия, тяжелого стресса. Это могут быть психотические реакции, тяжелые депрессии и тревожные расстройства. Они, как правило, сильно выражены. Постепенно у человека уходят симптомы и бурные реакции, уточняет специалист.

Вынести свой стресс3 Армянский город Гюмри спустя 30 лет после Спитакского землетрясения Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— После Великой Отечественной войны была прекрасная работа о нормальной и патологической реакции на горе. Выводы исследователей заключаются в том, что каждый имеет право на стресс, на горе, это нормально. Ненормально, когда реакция сильнее, чем само стрессовое воздействие. Например, депрессия, связанная с утратой близкого человека, должна постепенно уходить. Если наблюдается застревание, то есть проходят недели, месяцы, а человек не может в себе это побороть, то мы наблюдаем хроническое ПТСР, — добавил Каменченко.

Ужас во сне и наяву

Ученые определили основные признаки расстройства. Один из них — так называемые флешбэки (или, по-научному, циклическая ментально-образная реконструкция).

— Человек постоянно навязчиво вспоминает ситуацию, в которой он находился, — рассказывает Петр Каменченко. — То есть он не может отделаться от чувства тревоги и страха. Эта ситуация всё время всплывает в сознании, и он не способен сразу оценить, что это просто его воспоминания. Например, человек идет мимо помойки, там горит автомобильная покрышка. Этот специфический запах вызывает у него паническую атаку, так как это провоцирует навязчивое представление о ситуации пожара, взрыва, горящей техники и так далее.

Ночные кошмары — еще один признак недуга: человек просыпается ночью с криком, ему кажется, что он опять находится в травмирующей ситуации. Еще один спутник ПТСР — реактивные депрессии. По словам психиатра, они могут быть острыми и хроническими.

Вынести свой стресс4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Депрессия — это всегда триада: эмоциональные нарушения (апатия, подавленность страх); замедление темпа мышления (тяжело думать, работать, сосредоточиться); двигательная заторможенность. То есть человек вялый, апатичный, ему тяжело двигаться — все действия происходят с большим напряжением, — подчеркивает специалист.

В определенных случаях наблюдается снижение социальных контактов и функций: человек замыкается в себе, его реакции и эмоции заморожены, человек становится отстраненным, резюмирует Каменченко.

Внутри стресса

Сложность в оказании помощи пострадавшему от ПТСР часто заключается в том, что носители не всегда обращают должное внимание на симптоматику и не подозревают наличия у себя этого недуга, объяснил «Известиям» психолог Эльдар Осипов.

— Само слово «стресс» содержит в себе понятие интенсивности какого-то процесса, — объясняет специалист. — Например, спорт — это тоже стресс для организма. Но положительный. Любая неожиданная информация, даже радостная, — тоже стресс. То есть это большой объем материала, который не вмещается в нас сразу, поэтому функции адаптогенеза не справляются с абсорбированием (поглощением. — «Известия») всего, что на человека свалилось.

Когда же новая реальность помещена в сознание человека и он к ней адаптировался (обычно это сопровождается смещением ценностей и моральной демаркации), психика уже имеет другие пропускные способности, объясняет собеседник «Известий».

Вынести свой стресс5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— А при возвращении реальности в ситуацию дострессовой этот «растянутый ресурс» остается опустошенным, невостребованным, и появляется отчаяние и ощущение безысходности — как жить дальше. Результатом всего этого бывает заполнение «пустоты» различными формами острой зависимости, — добавил психолог.

Расстройство может длиться до конца жизни, а острые стадии могут быть сильно смещены во времени относительно травмирующего события.

Психолог отметил, что наряду с флешбэками у некоторых пациентов наблюдаются инверсия реконструкции травмирующего события — то есть человек избегает всего, что напоминает о трагедии, даже отдаленных ассоциаций. Это симптом так же важен и говорит о большей дисфункции психики при расстройстве.

Самопомощь и плечо ближнего

По мнению Петра Каменченко, случаи острого ПТСР лечатся психофармакологией — антидепрессантами и прочими лекарствами, назначенными врачом-специалистом. При хроническом посттравматическом стрессе, по его мнению, большую роль играет социальная адаптация.

— Людей нужно организовывать, нужно их собирать, поддерживать, стараться понять. Они должны чувствовать, что их несчастье понятно всем другим. Такой подход хорошо себя зарекомендовал, — подчеркнул психиатр.

Вынести свой стресс6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо обращения к специалисту, есть ряд рекомендаций, как человек может поддержать себя сам в трудную минуту, говорит психолог Осипов.