Невидимый удар: как пандемия разрушает психику

Пандемия и связанная с ней неопределенность стали основной причиной проблем с ментальным здоровьем россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании AIBY. Как сообщили опрошенные «Известиями» психологи, во всем мире уже говорят о двух пандемиях. Подробности — в материале «Известий».

Как пандемия повлияла на россиян

Основной причиной проблем с ментальным здоровьем россиян стала неизвестность во время пандемии и связанные с ней ограничения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией AIBY в декабре среди 1700 человек из 85 регионов России.

Как показало исследование, основным фактором, негативно влияющим на ментальное здоровье россиян, стала усталость от пандемии. Непрекращающиеся ограничения беспокоят 28% опрошенных. Кроме того, среди важных факторов эмоциональной нестабильности россияне также назвали выгорание (24%), разрыв отношений (18%), отсутствие самореализации и попытки найти себя (14%), синдром самозванца (9%) и послеродовую депрессию (7%).

Невидимый удар Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом с нарушениями ментального здоровья соотечественники справляются по-разному. Большая часть (53%) молчат о проблемах, а каждый пятый (20%) делится ими с друзьями. Каждый десятый россиянин готов рассказать о проблемах с эмоциональным фоном родителям (9%) и только 6% работают над волнующими их вопросами с психологом.

О росте проблем с психическим здоровьем, причем не только в России, но и во всем мире, свидетельствуют и другие данные. Так, в январе прошлого года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила о том, что во время пандемии коронавируса увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов. Кроме того, исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% людей из 130 стран сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, психических или неврологических, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился.

Как коронавирус отражается на психике

Для многих исследователей уже очевидно, что на сегодняшний день можно говорить о существовании двух пандемий — коронавируса и пандемии психологической неопределенности, отметила в разговоре с «Известиями» заведующая лабораторией психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова. Причем вторая вызывает не менее тяжелые последствия, чем сама болезнь, добавила она.

— Основная проблема при резком повышении неопределенности состоит в том, что она вызывает стресс у большинства людей. А он, в свою очередь, при высоких степенях может переходить уже в клинические синдромы. И более того, если говорить о ментальном здоровье, это может вызывать и депрессии, и массу всяческих последствий.

Всё, что происходит в рамках пандемии, включая риск собственного заболевания и болезни близких, в целом можно обозначить как большой и длительный стресс, отметила в разговоре с «Известиями» психолог, психотерапевт, директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

— Конечно, мы все находимся в этом состоянии. Как и любой другой стресс, это влияет на наше эмоциональное, психическое состояние. И тот факт, что он длится так долго и не всегда удается как-то с этим справиться, не всегда адаптационные ресурсы способны выдержать такую продолжительность влияния стрессовых факторов — всё это приводит к тому, что мы входим в следующую фазу стрессового состояния — дистресс. И тогда что-то начинает происходить с психикой. Для кого-то это может быть зоной возникновения и развития психических расстройств, для кого-то это может быть зоной, в которой развивается не расстройство, но особенные психические состояния — тревожности, повышенной депрессивности, усталости и так далее.

При этом, конечно же, не все из нас находятся в зоне риска возникновения тяжелых психических расстройств, подчеркивает специалист.

Сами по себе последствия пандемии, ограничения и прочее косвенно влияют на обострение уже имеющихся трудностей у людей, в том числе и с ментальным здоровьем, сообщила «Известиям» психолог Наталья Федына.

— То есть если у человека уже есть какие-то проблемы, но они не очень заметны, то когда начинаются ограничения, информационные прессинг и так далее, это может, как и любой стресс, обострить уже имеющиеся проблемы. И тогда из условной нормы человек может выйти в заболевание, — пояснила психолог.

Когда пора обращаться за помощью

Можно назвать несколько проявлений, которые поднимают вопрос о необходимости в специализированной консультации или помощи специалиста, отмечает Ирина Макарова.

— Во-первых, это субъективные ощущения, когда человек чувствует, что ему плохо, и это ощущение довольно стабильно. Все вариации эмоционального и психического состояния варьируются от «мне совсем плохо и невыносимо» до «мне плохо, но я терплю». Если это состояние в этой зоне, то можно подумать о том, чтобы пойти к психологу и попробовать поговорить об этом, понять причины этого состояния и что с этим можно сделать, — поясняет она.

Также есть показатели, связанные с базовыми витальными функциями.

— Во-первых, это сон — он должен быть достаточным, человек должен высыпаться. Следует задуматься, если вы чувствуете, что происходят какие-то нарушения — невозможность уснуть или какие-то ранние просыпания, которые прерывают сон и не дают возможности выспаться и отдохнуть. Любые нарушения сна, в том числе и в сторону увеличения, когда человек спит по 12–14 часов в сутки и при этом чувствует себя плохо, — всё это является показателем того, что вам, возможно, нужна помощь или консультация врача, — подчеркивает психолог. — Другой важной витальной функцией является еда. И резкая потеря аппетита, и, наоборот, резкое увеличение потребности в еде — в этом смысле тоже может выражаться довольно высокая степень психологического неблагополучия.

Невидимый удар Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Стоит обратить внимание и на повышение уровня тревоги или потерю связи с реальностью, подчеркивает Наталья Федына.

— В обоих случаях надо обратиться к специалисту — это может быть психолог или врач-психиатр. Здесь не нужно бояться, потому что если у вас нет ничего страшного, то врач не будет назначать вам лечение, — советует специалист.

Говоря о ресурсах, препятствующих нарушениям ментального здоровья, необходимо сказать о развитии осознанной саморегуляции, отмечает Варвара Моросанова.

— Когда человек может рационально подходить к возникающим проблемам, тогда он легче преодолевает стресс и меньше страдает иммунитет. Кроме того, одним из очень мощных психологических ресурсов в борьбе с пандемией и неопределенностью является оптимизм. Это подтверждают и наши исследования, и зарубежные, — отмечает доктор психологических наук. — При этом к специалистам следует обращаться тогда, когда вы сами не справляетесь с тревожными синдромами. Депрессия обладает такой тенденцией, что если она не проходит сама и вы с этим не справляетесь, то нужно обращаться за профессиональной помощью.