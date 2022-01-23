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Невидимый удар: как пандемия разрушает психику

При каких симптомах стоит обратиться за помощью к специалистам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Невидимый удар: как пандемия разрушает психику
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2022-01-20 17:59:29
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Пандемия и связанная с ней неопределенность стали основной причиной проблем с ментальным здоровьем россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании AIBY. Как сообщили опрошенные «Известиями» психологи, во всем мире уже говорят о двух пандемиях. Подробности — в материале «Известий».

Как пандемия повлияла на россиян

Основной причиной проблем с ментальным здоровьем россиян стала неизвестность во время пандемии и связанные с ней ограничения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией AIBY в декабре среди 1700 человек из 85 регионов России.

Как показало исследование, основным фактором, негативно влияющим на ментальное здоровье россиян, стала усталость от пандемии. Непрекращающиеся ограничения беспокоят 28% опрошенных. Кроме того, среди важных факторов эмоциональной нестабильности россияне также назвали выгорание (24%), разрыв отношений (18%), отсутствие самореализации и попытки найти себя (14%), синдром самозванца (9%) и послеродовую депрессию (7%).

Невидимый удар
психиатор кабинет
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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При этом с нарушениями ментального здоровья соотечественники справляются по-разному. Большая часть (53%) молчат о проблемах, а каждый пятый (20%) делится ими с друзьями. Каждый десятый россиянин готов рассказать о проблемах с эмоциональным фоном родителям (9%) и только 6% работают над волнующими их вопросами с психологом.

О росте проблем с психическим здоровьем, причем не только в России, но и во всем мире, свидетельствуют и другие данные. Так, в январе прошлого года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила о том, что во время пандемии коронавируса увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов. Кроме того, исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% людей из 130 стран сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, психических или неврологических, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился.

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Для многих исследователей уже очевидно, что на сегодняшний день можно говорить о существовании двух пандемий — коронавируса и пандемии психологической неопределенности, отметила в разговоре с «Известиями» заведующая лабораторией психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова. Причем вторая вызывает не менее тяжелые последствия, чем сама болезнь, добавила она.

Основная проблема при резком повышении неопределенности состоит в том, что она вызывает стресс у большинства людей. А он, в свою очередь, при высоких степенях может переходить уже в клинические синдромы. И более того, если говорить о ментальном здоровье, это может вызывать и депрессии, и массу всяческих последствий.

Всё, что происходит в рамках пандемии, включая риск собственного заболевания и болезни близких, в целом можно обозначить как большой и длительный стресс, отметила в разговоре с «Известиями» психолог, психотерапевт, директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

Невидимый удар
дипрессия
Фото: Depositphotos/photographee.eu
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— Конечно, мы все находимся в этом состоянии. Как и любой другой стресс, это влияет на наше эмоциональное, психическое состояние. И тот факт, что он длится так долго и не всегда удается как-то с этим справиться, не всегда адаптационные ресурсы способны выдержать такую продолжительность влияния стрессовых факторов — всё это приводит к тому, что мы входим в следующую фазу стрессового состояния — дистресс. И тогда что-то начинает происходить с психикой. Для кого-то это может быть зоной возникновения и развития психических расстройств, для кого-то это может быть зоной, в которой развивается не расстройство, но особенные психические состояния — тревожности, повышенной депрессивности, усталости и так далее.

При этом, конечно же, не все из нас находятся в зоне риска возникновения тяжелых психических расстройств, подчеркивает специалист.

Сами по себе последствия пандемии, ограничения и прочее косвенно влияют на обострение уже имеющихся трудностей у людей, в том числе и с ментальным здоровьем, сообщила «Известиям» психолог Наталья Федына.

— То есть если у человека уже есть какие-то проблемы, но они не очень заметны, то когда начинаются ограничения, информационные прессинг и так далее, это может, как и любой стресс, обострить уже имеющиеся проблемы. И тогда из условной нормы человек может выйти в заболевание, — пояснила психолог.

Когда пора обращаться за помощью

Можно назвать несколько проявлений, которые поднимают вопрос о необходимости в специализированной консультации или помощи специалиста, отмечает Ирина Макарова.

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— Во-первых, это субъективные ощущения, когда человек чувствует, что ему плохо, и это ощущение довольно стабильно. Все вариации эмоционального и психического состояния варьируются от «мне совсем плохо и невыносимо» до «мне плохо, но я терплю». Если это состояние в этой зоне, то можно подумать о том, чтобы пойти к психологу и попробовать поговорить об этом, понять причины этого состояния и что с этим можно сделать, — поясняет она.

Также есть показатели, связанные с базовыми витальными функциями.

Во-первых, это сон — он должен быть достаточным, человек должен высыпаться. Следует задуматься, если вы чувствуете, что происходят какие-то нарушения — невозможность уснуть или какие-то ранние просыпания, которые прерывают сон и не дают возможности выспаться и отдохнуть. Любые нарушения сна, в том числе и в сторону увеличения, когда человек спит по 12–14 часов в сутки и при этом чувствует себя плохо, — всё это является показателем того, что вам, возможно, нужна помощь или консультация врача, — подчеркивает психолог. — Другой важной витальной функцией является еда. И резкая потеря аппетита, и, наоборот, резкое увеличение потребности в еде — в этом смысле тоже может выражаться довольно высокая степень психологического неблагополучия.

Невидимый удар
психиатор кабинет
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Стоит обратить внимание и на повышение уровня тревоги или потерю связи с реальностью, подчеркивает Наталья Федына.

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— В обоих случаях надо обратиться к специалисту — это может быть психолог или врач-психиатр. Здесь не нужно бояться, потому что если у вас нет ничего страшного, то врач не будет назначать вам лечение, — советует специалист.

Говоря о ресурсах, препятствующих нарушениям ментального здоровья, необходимо сказать о развитии осознанной саморегуляции, отмечает Варвара Моросанова.

— Когда человек может рационально подходить к возникающим проблемам, тогда он легче преодолевает стресс и меньше страдает иммунитет. Кроме того, одним из очень мощных психологических ресурсов в борьбе с пандемией и неопределенностью является оптимизм. Это подтверждают и наши исследования, и зарубежные, — отмечает доктор психологических наук. — При этом к специалистам следует обращаться тогда, когда вы сами не справляетесь с тревожными синдромами. Депрессия обладает такой тенденцией, что если она не проходит сама и вы с этим не справляетесь, то нужно обращаться за профессиональной помощью.

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