«Сейчас к психиатрам обращаются больше, чем в ковидные времена»

Весь мир сейчас находится в состоянии высокой эмоциональной напряженности. Многие люди не справляются с этим, поэтому в последние месяцы значительно выросло количество обращений к психиатрам. Преобладает аффективный спектр расстройств, истерические реакции, тревожность. Но хуже, если люди не идут к специалисту, до последнего скрывают свою проблему. Об этом в интервью «Известиям» рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович . А также о том, как определить, когда пора обратиться за помощью к психиатру, и почему не удастся сымитировать психическую болезнь, чтобы откосить от мобилизации.

«Мы находимся в фазе отрицания»

— Увеличилось ли в последние месяцы число обращений к психиатрам?

— Конечно, увеличилось, это очевидный факт. Сейчас к психиатрам обращаются значительно больше, чем даже в самые тяжелые ковидные времена . Большая часть пациентов пребывает в тяжелом невротическом, реактивном состоянии. Мы все находимся в ситуации высокой эмоциональной напряженности. Каждый житель планеты Земля испытывает в последнее время тяжелый стресс. Каждый переживает его по-своему.

Кому-то удается скрывать свои чувства, кто-то не сдерживается. А у кого-то развивается состояние, близкое к реактивному психозу: от элементарных реакций по типу истерических, аффективно-шоковых до гораздо более сложных с тяжелыми реактивными депрессиями, с суицидальными мыслями, генерализованными тревожными расстройствами .

Сейчас к психиатрам обращаются больше Доктор медицинских наук Андрей Шмилович Фото: из личного архива

— Что такое реактивный психоз?

— Это психическое заболевание, временное расстройство психики как реакция на события, которые становятся для нее травмой непереносимой силы . Наступает диссоциация, психика начинает менять восприятие окружающей действительности. Человек как бы перестает быть в реальности, он глубоко погружается в созданные его подсознанием образы, в которых не замечает происходящее вокруг . У него могут быть зрительные или слуховые галлюцинации, появиться убежденность, что его преследуют, что всё происходящее имеет какое-то особое значение. Как только мы убираем человека из травмирующей ситуации, психоз полностью проходит . В крайне редких случаях он может затянуться на продолжительное время даже после прекращения действия психотравмирующего фактора, и тогда мы наблюдаем постреактивное развитие личности, изменение характера человека.

— Как можно убрать травмирующий фактор?

— Если говорить про нынешнюю ситуацию, то никак. Мы в любом случае будем находиться на планете Земля. Даже если рядом с нами нет непосредственных боевых действий, эта обстановка касается экономических вопросов. Единственный способ хотя бы как-то совладать со стрессом — научиться с этим жить . Сейчас лучше по возможности переключиться на сиюминутные бытовые вопросы, работу, учебу, семью, хобби.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Сейчас в аптеках повысился спрос на успокоительные. Стоит ли с этим экспериментировать или лучше сразу обратиться к специалисту?

— Бывают клинические ситуации, когда реактивные состояния достигают уже такого уровня, что они могут привести к рискам для здоровья человека, для его социального статуса. В этом случае правильнее обращаться к медикам, а не пить снотворные или алкоголь . Специалист проведет диагностику, назначит терапию и на 80–90% снизит интенсивность огня в голове.

В остальных случаях, а их большинство, нет необходимости в лекарственной и психотерапии. Когда подобного рода стрессы затягиваются, люди адаптируются к ним, и время становится основным лекарем . Они начинают по-другому относиться к вопросам жизни и смерти, к ценности времени. Посмотрите на израильтян , которые живут рядом с сектором Газа. К ним уже много-много лет каждую неделю или две недели обязательно что-нибудь прилетает, и они давно уже не паникуют, а живут, женятся, рожают детей . Жизнь продолжается в любом случае, даже в условиях реальной угрозы.

В сложившейся сейчас ситуации, которая имеет общемировой формат, мы находимся в фазе отрицания , сопротивления. Но рано или поздно — думаю, что рано, — наступит фаза принятия , мы свыкнемся с этой ситуацией.

«Больше обращаются женщины, которые переживают за своих мужчин»

— Как понять, когда пора бежать к психиатру?

— К психиатру надо идти тогда, когда вы почувствовали, что ваши ресурсы на исходе . Когда вы понимаете, что все ваши психологические защитные механизмы исчерпали себя и вы никак не можете справиться со сложившейся ситуацией . И наконец, очень важным критерием болезненности вашего состояния, то есть необходимости идти к специалисту, является ситуация, когда оно достигло критического уровня. Настолько критического, что из-за этого вы перестаете справляться со своей работой, не можете наладить нормальные отношения с семьей, с друзьями и возникает ощущение, близкое к потере смысла . Это всегда болезнь, и с этим всегда нужно работать врачу.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Справляются ли специалисты с потоком посетителей? Койки больниц переполнены?

— Больницы не трещат по швам, по крайней мере московские . Койки не переполнены.

Что касается амбулаторных служб, здесь, я думаю, действительно нагрузка сейчас высокая. В больших городах, в мегаполисах, где нет критической ситуации с кадрами, психиатры справляются.

— Есть ли проблема с доступностью лекарств?

— Сейчас эта проблема практически решена. К сожалению, мы из-за санкций потеряли некоторые препараты, но их меньшинство . 85–90% необходимого для лечения, в том числе современных импортных препаратов, дорогостоящих и относительно бюджетных, осталось на нашем рынке. Они доступны, есть и в больницах, в госучреждениях и в аптеках. Производители здорово умеют считать деньги . При плохой мине они остаются на нашем рынке, меняют логистические цепочки поставок препаратов. Об этом я могу судить, потому что общаюсь с представителями этих компаний. Они говорят, что у них сейчас в штатном режиме идет финансовое планирование на 2023 год.

— Какие психические отклонения вы сейчас наблюдаете чаще всего?

— Преобладают аффективный спектр, истерические реакции, тревожные расстройства . К сожалению, их очень много в молодежной среде.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— К вам сейчас чаще обращаются мужчины?

— Нет, я не могу такого сказать. Я думал, что будут преобладать молодые люди или мужчины среднего возраста. Но больше обращаются женщины, которые переживают за своих мужчин . Это естественно . Женская психика устроена таким образом, что очень большую роль играет материнский инстинкт.

«Назначение антидепрессантов — нормальный цивилизованный подход»

— Психиатры и неврологи стали чаще назначать антидепрессанты и транквилизаторы. Нормально ли это, можно ли их так широко применять?

— Можно . Я в очередной раз буду развенчивать миф об опасности подобных препаратов, особенно почему-то все боятся антидепрессантов. Для всех, видимо, название препарата — антидепрессант — вызывает ассоциацию с каким-то наркотиком.

На самом деле это лекарственный препарат с доказанным механизмом действия, который не веселит, а убирает депрессию . Он обязательно нужен в лечебном процессе для пациентов с депрессивным расстройством, это нормальный цивилизованный подход. Сегодня депрессий стало больше, потому что, естественно, люди, которые к ним предрасположены, сейчас более уязвимы . Значит, и назначения антидепрессантов тоже должны учащаться . Как во времена ковида участилось применение антикоагулянтов.

— Не получится ли так, что человек попадет в зависимость от антидепрессантов?

— При грамотном применении нет, конечно. Препарат принимают до тех пор, пока не пройдет депрессия. Обычно три-восемь месяцев. Как только она пройдет, антидепрессант заменяют, например, на нормотимик, который нужен будет, чтобы эта депрессия больше не возникала. Его принимают еще в течение полутора лет, потому что это период самого высокого риска рецидива. А потом отменяют и этот препарат и переходят к психотерапии, реабилитации.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: Getty Images/ianmcdonnell

— Что вас сейчас больше тревожит: увеличившееся число обращений или то, что не все люди доходят до врача?

— Тревожит меня, конечно, то, что люди не доходят. Некоторые ищут успокоение в алкоголе, и он может сыграть очень серьезную, пагубную роль .

— Меняется ли соотношение легких и запущенных случаев?

— Об этом мы узнаем чуть позже. Пока я бы не сказал, что увеличилось количество более тяжелых, запущенных случаев, но не исключено, что в будущем подобная тенденция нарисуется.

«Имитировать психическое расстройство не получится»

— Какие вы все еще наблюдаете последствия ковида?

— Симптомы, характерные для энцефалопатии . Так называемые постковидные депрессии — это симптомы, скорее связанные с психоорганическим синдромом, и больше относятся к прерогативе неврологов, нежели психиатров. Каких-то серьезных последствий неврологического и уж тем более психиатрического профиля, чтобы можно было говорить о заметном эпидемиологическом всплеске больных с постковидными нарушениями я не вижу, и не считаю, что они есть.

— Какие психические заболевания сейчас самые распространенные в России? В мире такая же картина?

— Картина примерно одинаковая . Если мы берем большую психиатрию — больницы, психиатрические диспансеры , где идет основной поток, — там, наверное, преобладают пациенты с расстройствами шизофренического спектра, психозами . Понятное дело, потому что эти больные как раз и нуждаются в такой помощи. На втором месте, думаю, аффективные нарушения . Хотя по встречаемости в популяции они значительно преобладают, такие пациенты гораздо реже доходят до врачей. Депрессии, тревожные состояния — таких пациентов очень много . Остается примерно одинаковым количество людей с органическими заболеваниями головного мозга, с умственной отсталостью. Я не вижу, чтобы произошло явное изменение соотношения. Разве что в последние месяцы подскочило количество реактивных психогенных состояний , как я уже говорил.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Встречаете ли вы случаи, когда молодые люди пытаются имитировать психическое заболевание, чтобы получить отсрочку?

— Да .

— Как вы их распознаете?

— Я не думаю, что это большая трудность для любого врача-психиатра. Симулировать психическое заболевание крайне сложно, недостаточно просто узнать основные симптомы, посмотреть инструкцию в интернете и быть хорошим актером . Чтобы получить диагноз по направлению военкомата, нужно пройти военно-психиатрическую экспертизу. Она проводится стационарно, таких пациентов очень тщательно обследуют в течение нескольких дней. За ними наблюдают врачи, медперсонал — смотрят за их поведением, за их реакциями. Все это в комплексе в конечном итоге рассматривается комиссией.

Если кому-то удалось симулировать психическое заболевание — то есть он считает, что ему удалось симулировать психическое заболевание, — как правило, при тщательном опросе мы выясняем, что действительно это психическое заболевание у человека есть, просто он считает, что он здоров и симулянт.

Мне рассказывали коллеги, что в начале 1980-х решили спустя пять-десять лет после военно-психиатрической экспертизы посмотреть катамнез (вся медицинская информация о пациенте. — «Известия») призывников, которые, как в народе говорят, косили от армии по психическому заболеванию. Больше половины из них оказались постоянными пациентами психиатров именно в связи с тем, что они страдали заболеванием, которое, как им казалось, они изображали. Не рекомендую я этим увлекаться — небезопасно, рискованно для здоровья .

— Может быть, они так вошли в роль, что заболели?

— Именно так входят в роль, что в конечном итоге эта роль становится болезнью.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Есть ли обратные случаи, когда человек и рад бы получить справку, что он не годен к армии по психическому заболеванию, но боится, что это скажется на его дальнейшей судьбе: он не сможет управлять машиной, будут проблемы с трудоустройством?

— Это взгляд на психиатрию как карающую специальность, которая всем ставит клеймо и портит жизнь, поэтому психиатра нужно обходить стороной. Я за то, чтобы нашим пациентам не давали руль . Я сам за рулем и не хочу, чтобы в моем потоке ехал человек, у которого голоса в голове говорят: «А вот теперь возьми и резко поверни налево».

Не должно быть у психически больного человека оружия , с которым он потом придет в школу. Не должно быть у человека с обострениями психических заболеваний такого места работы, где он связан с сильнодействующими препаратами, с оборонной промышленностью, с органами разведки.

Одновременно с этим психически больной человек в цивилизованном мире должен получать лечение, социальную поддержку и помощь. Отношение общества к психиатрам мешает нам, психиатрам, оказать эту помощь. Мы видим наших пациентов уже глубокими инвалидами, хотя они вполне могли бы справиться со своей болезнью, если бы своевременно начали лечиться. Спрашиваем: «Почему ты не лечился раньше?» — «Ну как же, мне бы не дали справку на права». Ну вот теперь у тебя болезнь сожрала половину психики из-за того, что ты беспокоился о правах.

«Психиатрия — самая обделенная специальность во всем мире»

— Может ли происходящее сейчас быть последствием того срыва, которое пережило общество во время пандемии ковида?

— Ковид — это триггер, просто последняя капля накопившегося в обществе напряжения, которой оказалось достаточно, чтобы произошел социально-экономический взрыв и, главное, психиатрический .

Я считаю , что такого уровня безумие как то, что происходит в мире — я имею в виду ожесточенное противостояние не только на Украине, но и во многих точках мира, — именно сегодня, в XXI веке, есть результат недостаточного внимания к психиатрическим службам во всех странах . Психические болезни человека порождают социальные катастрофы. Ижевск (в конце сентября во время стрельбы в школе города погибли 17 человек, в том числе 11 детей. — «Известия») — это микрокатастрофа, а происходящее в Европе, в Америке, в Китае, в России — макрокатастрофа мирового масштаба, и она тоже является следствием деградации внимания к психиатрии.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Случаи, когда психически нездоровый человек пришел в школу и устроил стрельбу, увы, не редкость. Может быть, нам не хватает инструментов их контролировать?

— Это палка о двух концах. Как только происходит ЧП, в котором принимает участие пациент с психическим расстройством, общество , тяжело переживая эту трагедию — естественно, все понятно, — г отово стереть с лица земли вообще всех психически больных или закрыть их навсегда за решетками. А как только возникает резонанс в связи с ущемлением в правах психически больного человека, правозащитники встают на его сторону . Психические расстройства — это большая социальная проблема, которой надо заниматься, на которую надо тратить очень много денег. Нельзя расстрелять всех психически больных, как это делали в нацистской Германии. Мы должны к ним относиться с реабилитационной идеологией . Одновременно с этим, конечно же, должен быть контроль . Уделяя внимание одним, мы не имеем права ущемлять права других — здоровых людей, которые могут пострадать.

— Как это сделать?

— Этот вопрос требует системного подхода. Нам не хватает ресурса для того, чтобы наши пациенты, с одной стороны, были окружены хорошей помощью и реабилитационными мероприятиями, а с другой — находились под должным контролем, чтобы не происходило таких трагедий . Для этого нужен просто банальный человеческий ресурс, а значит, финансовый. Проблемы психиатрии в общемировом масштабе являются в конечном итоге причиной того, что происходит сейчас в мире.

— Представьте, что вы министр здравоохранения, и у вас в руках есть все ресурсы. Что бы вы сделали в России для психиатрической службы?

— Я бы внедрил отдельную, хорошо оплачиваемую специальность, которая включала бы в себя знания не только в области психиатрии, но и в области психологии, психотерапии, наркологии, социологии и так далее. Я бы на порядок увеличил уровень подготовки специалистов в этой области. Я бы огромные ресурсы влил в науку, именно в научные исследования в области психиатрии, в которой огромное количество белых пятен неизученного и неизведанного, в отличие от других медицинских дисциплин. Конечно, увеличил бы количество стационаров и психоневрологических диспансеров, чтобы сделать эту помощь максимально доступной для населения. Я бы влил значительные ресурсы в мероприятия, посвященные дестигматизации психиатрии, то есть в работу с обществом, психообразование, психопросвещение.

Сейчас к психиатрам обращаются больше Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Пожалуй, одно из самых главных моих вливаний, если бы я был министром с неограниченным количеством денег, было бы в детей и подростков, потому что все психические болезни имеют корни в детском и подростковом возрасте. Здесь как нигде уместен лозунг советской медицины: не лечить, а предупреждать заболевание. Гораздо эффективнее и значительно гуманнее не дать человеку заболеть психически, чем потом мучиться с ним в ходе его тяжелой болезни. Это работа в школах с детьми, с учителями, с родителями, в вузах, индивидуальная, групповая работа.